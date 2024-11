A magyar elnökség mentheti meg az Európai Unió globális gazdasági szerepét

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Magyarország eddigi legnagyobb, két napos diplomáciai csúcstalálkozójának a második napján az Európai Unió tagállamai informális csúcstalálkozót tartottak Budapesten, amelyen részt vett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A pénteki csúcstalálkozó központi témája az EU gazdasági versenyképességének jövője volt, amely a magyar uniós elnökség legfontosabb prioritása is. A versenyképességgel és az uniós gazdasági növekedéssel kapcsolatos kihívásokat Mario Draghinak, az Európai Központi Bank korábbi elnökének közelmúltban bemutatott jelentése alapozta meg. A tárgyaláson Draghi mellett részt vett Christine Lagarde, az EKB jelenlegi elnöke is.

A találkozót minden résztvevő rendkívül sikeresnek tartotta, az eredményeket mi sem mutatja jobban, mint a résztvevők által konszenzussal elfogadott Budapest Nyilatkozat. A dokumentumban foglalt feladatok végrehajtása lesz az Európai Unió legfontosabb feladata 2030-ig, de megalapozza a közösség prioritásait egészen 2050-ig.

A csúcstalálkozó a magyar uniós elnökség diplomáciai sikerét tükrözi, mivel Magyarország vezette azt a több hónapos szakmai egyeztetéssorozatot, amelynek fontos és kézzelfogható eredménye a tagállamok és az uniós intézmények által egyaránt támogatott Budapesti Nyilatkozat, amely felvázolja azokat a feladatokat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy Európa hosszútávon is versenyképes legyen és továbbra is globális szereplője legyen a világgazdaságnak.

A pénteki sajtótájékoztatón Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Charles Michel, az Európai Tanács leköszönő elnöke is kiemelte, hogy a Budapest Nyilatkozatban foglaltak végrehajtására kevés az idő és azonnali cselekvésre szólítottak.