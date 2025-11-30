Azt, hogy nála értelmesebb újságírók miért látnak a jelenség mögött bármi csalfaságot, nem fejteném meg. Csupán arra az egyszerű tényre hívnám fel a figyelmet, hogy a választásokon azok szoktak sikeresek lenni, akik rezonálnak a választópolgárokkal. A választók bíznak bennük, úgy tapasztalják, hogy szavaiknak van fedezete, és olyasmiket állítanak hitelesen, amikkel azonosulni tudnak.

Nekem például számos, szerintem nagyszerű ötletem lenne választási programként, de pontosan tudom, hogy a legjobb esetben is csak pár tízezer ember értene egyet velem. Már csak ezért sem vagyok politikus.

A Political Capital elemzésében – amely arról szól, hogy ne tévesszenek meg minket Orbán szavai, a rendszer pedig egyre keményedik, mint az egyszeri széltől domborodó zseb – a Tisza párt applikációjának feltörését is idesorolják mint választási visszaélést.

Az valóban súlyos ügy volt, de ez az értelmezés erősen emlékeztet a mindnyájunk által ismert drámára: Iaszón, miután elhagyta feleségét, Médeiát a politikai hatalom érdekében, majd Médeiát hibáztatja, amikor ő kérdőre vonja hűtlenségéért.

Eötvös József, a valaha élt magyar politikusok egyik legkiválóbbika úgy vélte: „Az emberek ritkán gonoszak érdekből, de gyakran azok hiúságból. A sértett önérzet kegyetlenebbé tesz, mint a kapzsiság.”