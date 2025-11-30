Ft
rendszer politikus Political Capital Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Lövessen Orbán a tömegbe?

2025. november 30. 07:41

Igény az volna rá – az ellenzéki megszólalóktól.

2025. november 30. 07:41
null
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám

Egyre-másra olvasom azokat az írásokat, amelyek szerint a Fidesz elnöke középre, a választói magjánál szélesebb rétegekhez beszél. Ezek az elemzések mindezt abba a kontextusba ágyazzák, hogy „ebből látszik, hogy bajban vannak”. Most pedig egy kis színt hozott ebbe a folyamba a Political Capital elemzése, amely szerint bár Orbán középre beszél, valójában megfélemlíteni akarja a választókat.

Milyen csalafinta is ez a pártelnök: közelednek a választások, és minél szélesebb rétegek bizalmát szeretné elnyerni.

Emögött valóban csak cselszövés lehet – esetleg gesztusnak álcázott ciánkapszula. (Ennek megfelelőjét az ellenzék pártjaitól is rendre halljuk: azért nem helyes a nagyvonalú családi adókedvezmények sora, vagy a tizenharmadik után immár a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetése, mert ezek rontást hoznak a gazdaságra.)

Megesik, hogy valaki a külső eseményeket a belső szabályai, gondolkodása vetületeként értelmezi.

Az ellenzéki párt vezetőjétől például teljesen érthető, hogy nem tud mit kezdeni a széles bázisú néppártot vezető miniszterelnök centrista tónusával, és agyafúrtságot, rosszindulatot feltételez minden szava mögött. Hiszen ő maga nemcsak súlyos indulatkezelési problémákkal küzd, hanem már annyi embernek ígérte meg, hogy börtönbe küldi őket a választások után, hogy maga sem tudja megszámolni.

Azt, hogy nála értelmesebb újságírók miért látnak a jelenség mögött bármi csalfaságot, nem fejteném meg. Csupán arra az egyszerű tényre hívnám fel a figyelmet, hogy a választásokon azok szoktak sikeresek lenni, akik rezonálnak a választópolgárokkal. A választók bíznak bennük, úgy tapasztalják, hogy szavaiknak van fedezete, és olyasmiket állítanak hitelesen, amikkel azonosulni tudnak.

Nekem például számos, szerintem nagyszerű ötletem lenne választási programként, de pontosan tudom, hogy a legjobb esetben is csak pár tízezer ember értene egyet velem. Már csak ezért sem vagyok politikus.

A Political Capital elemzésében – amely arról szól, hogy ne tévesszenek meg minket Orbán szavai, a rendszer pedig egyre keményedik, mint az egyszeri széltől domborodó zseb – a Tisza párt applikációjának feltörését is idesorolják mint választási visszaélést.

Az valóban súlyos ügy volt, de ez az értelmezés erősen emlékeztet a mindnyájunk által ismert drámára: Iaszón, miután elhagyta feleségét, Médeiát a politikai hatalom érdekében, majd Médeiát hibáztatja, amikor ő kérdőre vonja hűtlenségéért.

Eötvös József, a valaha élt magyar politikusok egyik legkiválóbbika úgy vélte: „Az emberek ritkán gonoszak érdekből, de gyakran azok hiúságból. A sértett önérzet kegyetlenebbé tesz, mint a kapzsiság.”

Pedig nem is ismerte se a Tisza elnökét, se a hozzá hülyülő hinterlandját.

Régi mintázatok ezek. S régóta népszerűtlenek.

Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila

 

