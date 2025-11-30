„Ha biciklizni tudsz, harcolni is” – A nyílt utcáról rabolták el a csonka lábú kárpátaljai magyart, hogy a húsdarálóba küldjék

Sebestyén József tragikus halála csak egy a sok közül: brutalitás miatt vettek őrizetbe egy vezető toborzót Kárpátalján
A tiszt ellen vádat emeltek hadiállapot idején elkövetett, súlyos következményekkel járó hatalommal való visszaélés miatt.
Imre története a kegyetlenség netovábbja: a viski férfi mindkét lábfejét elvesztette az első kényszersorozás embertelen körülményei miatt, de a toborzókat ez sem érdekelte. Másodszor is elkapták, mondván: „te csak egy darab hús vagy”. Most a rettegett rivnei táborban várja a sorsát.
„Ha biciklizni tudsz, akkor harcolni is” – ezzel a mondattal vitték el a toborzók egy élelmiszerbolt elől Imrét. Másodszor. A viski férfi csak írásban mert jelentkezni napokkal később a segélymunkásoknál, akik addig élelmiszerrel segítették.
A kapcsolat nem véletlen: Imrének ugyanis mindkét lábfeje csonka. Amputálni kellett őket, miután elmondása szerint olyan bánásmódban részesült szűk egy éve a kiképzőtáborban, hogy vérmérgezést kapott. Tavaly decemberben vitték el először. Mint lapunknak mesélte: sátorban kellett lakniuk a dermesztő télben a hegyekben, és úgy bántak velük, mint az állatokkal.
Azt mondták: »Te csak egy darab hús vagy, mégy a darálóba, vagy túléled, vagy nem!«”
– fogalmazott.
A kiképzőtáborokban még az ukrán Sztrana portál szerint is elképesztő állapotok uralkodnak: sok helyen illemhely, fűtés, hőszigetelés sincs, az általában kelet-ukrajnai kiképzőtisztek könyörtelenek, az ellátmány gyér.
Imre például rossz bakancsot kapott, s a fagy és a kezeletlenség megtette a hatását. Hiába jelezte a bajt a feletteseinek több alkalommal is, nem foglalkoztak vele egy hónapig. Egyébként az ukrán katonai egészségügy is igen rosszul áll, 2017-ig felcserképzés sem volt, orvos alig. A Sky News összesítése szerint csak a háború első másfél évében több ukrán katonán hajtottak végre amputációt, mint amennyi amerikain az utóbbi húsz évben Irakban és Afganisztánban összesen. És bár van, akinek akadt használható művégtag és rehabilitáció – mutogatják is őket eleget a médiában –, a többségnek nem jutott.