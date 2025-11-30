„Ha biciklizni tudsz, harcolni is” – A nyílt utcáról rabolták el a csonka lábú kárpátaljai magyart, hogy a húsdarálóba küldjék

„Ha biciklizni tudsz, akkor harcolni is” – ezzel a mondattal vitték el a toborzók egy élelmiszerbolt elől Imrét. Másodszor. A viski férfi csak írásban mert jelentkezni napokkal később a segélymunkásoknál, akik addig élelmiszerrel segítették.

A kapcsolat nem véletlen: Imrének ugyanis mindkét lábfeje csonka. Amputálni kellett őket, miután elmondása szerint olyan bánásmódban részesült szűk egy éve a kiképzőtáborban, hogy vérmérgezést kapott. Tavaly decemberben vitték el először. Mint lapunknak mesélte: sátorban kellett lakniuk a dermesztő télben a hegyekben, és úgy bántak velük, mint az állatokkal.