Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
láb történet katona Kárpátalja

„Ha biciklizni tudsz, harcolni is” – A nyílt utcáról rabolták el a csonka lábú kárpátaljai magyart, hogy a húsdarálóba küldjék

2025. november 30. 07:57

Imre története a kegyetlenség netovábbja: a viski férfi mindkét lábfejét elvesztette az első kényszersorozás embertelen körülményei miatt, de a toborzókat ez sem érdekelte. Másodszor is elkapták, mondván: „te csak egy darab hús vagy”. Most a rettegett rivnei táborban várja a sorsát.

2025. november 30. 07:57
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

„Ha biciklizni tudsz, akkor harcolni is” – ezzel a mondattal vitték el a toborzók egy élelmiszerbolt elől Imrét. Másodszor. A viski férfi csak írásban mert jelentkezni napokkal később a segélymunkásoknál, akik addig élelmiszerrel segítették. 

A kapcsolat nem véletlen: Imrének ugyanis mindkét lábfeje csonka. Amputálni kellett őket, miután elmondása szerint olyan bánásmódban részesült szűk egy éve a kiképzőtáborban, hogy vérmérgezést kapott. Tavaly decemberben vitték el először. Mint lapunknak mesélte: sátorban kellett lakniuk a dermesztő télben a hegyekben, és úgy bántak velük, mint az állatokkal. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott
Tovább a cikkhezchevron

Azt mondták: »Te csak egy darab hús vagy, mégy a darálóba, vagy túléled, vagy nem!«”

 – fogalmazott. 

A kiképzőtáborokban még az ukrán Sztrana portál szerint is elképesztő állapotok uralkodnak: sok helyen illemhely, fűtés, hőszigetelés sincs, az általában kelet-ukrajnai kiképzőtisztek könyörtelenek, az ellátmány gyér. 

Imre például rossz bakancsot kapott, s a fagy és a kezeletlenség megtette a hatását. Hiába jelezte a bajt a feletteseinek több alkalommal is, nem foglalkoztak vele egy hónapig. Egyébként az ukrán katonai egészségügy is igen rosszul áll, 2017-ig felcserképzés sem volt, orvos alig. A Sky News összesítése szerint csak a háború első másfél évében több ukrán katonán hajtottak végre amputációt, mint amennyi amerikain az utóbbi húsz évben Irakban és Afganisztánban összesen. És bár van, akinek akadt használható művégtag és rehabilitáció – mutogatják is őket eleget a médiában –, a többségnek nem jutott. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 30. 10:35
ha en lennek ujra katona, ilyen korulmenyek kozott kenne elnem, lelonem az osszes kikepzotisztet ! csodalkozom ,hogy ez a zukran katonanak nem jut eszebe
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. november 30. 08:38
es ezt a mocskos sinterrendszert tamogatjak ursulaek, ezek az europai ertekek 🤮
Válasz erre
9
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!