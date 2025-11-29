Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában

„Na ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie” – baloldali elemző küldte padlóra a Tisza-vezért
Nagy Attila Tibor szerint Orbán Viktor Nyíregyházán határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni.
November 28-án az orosz elnökkel találkozott a magyar miniszterelnök. A magyar kormányfő által grundolt megállapodás biztosan kihatással lesz 2026 áprilisára.
Mint ismeretes, november 28-án orbán Viktor Moszkvába utazott, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. A magyar miniszterelnök szavaival élve, a látogatás elsődleges célja az volt, hogy „legyen olcsó nafta”, azaz a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges olcsó olajat és gázt továbbra is biztosítsa hazánk számára. A rezsicsökkentés sikere megkérdőjelezhetetlen, de hogy milyen kihatással van a választói magatartásra azt a Mesterterv legutóbbi adásában is körül jártuk.
Mráz Ágoston Sámuel bevezetőjében aláhúzta, hogy a konjunktúra érzetet egyértelműen támogatja a rezsicsökkentés. A Nézőpont Intézet vezetője felidézte, hogy miután a kormány arra kényszerült, hogy módosítsa a rendelkezést, a kormánypártok támogatottsága visszaesett, ergo sokakra van hatással és politikai visszhangja van. Kiemelte, hogy a Fidesz-KDNP kormányok egyik legsikeresebb intézkedéséről van szó, ami már több mint tíz éve van érvényben. A rezsicsökkentésnek természetesen a választókra nézve mozgósító ereje is van:
Szerintem egy új választói csoportot is a Fidesz mögé állított, és ami a társadalom túlnyomó részének, a széles értelemben vett középosztálynak az anyagi lehetőségét bővítette.
Összegezve elmondta, hogy a mostani vizitnek nem csak gazdasági, de politikai haszna is lesz a kormány számára.
G. Fodor Gábor a mostani látogatás kapcsán úgy fogalmazott, hogy ez nem egy ideológiai látogatás, hanem egy „pénztárca látogatás, mivel mindannyiunk pénztárcájára megy a történet.” A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kiemelte, hogy mind a washingtoni, mind a moszkvai látogatás célja a rezsicsökkentés fenntartása volt. Arra is emlékeztetett, hogy az intézkedés nélkül az árak elszabadulnának, amely nem csak a lakossági áram- és gázszámlán mutatkozna, hanem az élet minden területén.
