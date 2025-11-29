Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában

Mint ismeretes, november 28-án orbán Viktor Moszkvába utazott, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. A magyar miniszterelnök szavaival élve, a látogatás elsődleges célja az volt, hogy „legyen olcsó nafta”, azaz a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges olcsó olajat és gázt továbbra is biztosítsa hazánk számára. A rezsicsökkentés sikere megkérdőjelezhetetlen, de hogy milyen kihatással van a választói magatartásra azt a Mesterterv legutóbbi adásában is körül jártuk.

Mráz Ágoston Sámuel bevezetőjében aláhúzta, hogy a konjunktúra érzetet egyértelműen támogatja a rezsicsökkentés. A Nézőpont Intézet vezetője felidézte, hogy miután a kormány arra kényszerült, hogy módosítsa a rendelkezést, a kormánypártok támogatottsága visszaesett, ergo sokakra van hatással és politikai visszhangja van. Kiemelte, hogy a Fidesz-KDNP kormányok egyik legsikeresebb intézkedéséről van szó, ami már több mint tíz éve van érvényben. A rezsicsökkentésnek természetesen a választókra nézve mozgósító ereje is van: