11. 29.
szombat
11. 29.
szombat
G. Fodor Gábor rezsicsökkentés Mesterterv Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában

2025. november 29. 15:31

November 28-án az orosz elnökkel találkozott a magyar miniszterelnök. A magyar kormányfő által grundolt megállapodás biztosan kihatással lesz 2026 áprilisára.

2025. november 29. 15:31
Mint ismeretes, november 28-án orbán Viktor Moszkvába utazott, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. A magyar miniszterelnök szavaival élve, a látogatás elsődleges célja az volt, hogy „legyen olcsó nafta, azaz a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges olcsó olajat és gázt továbbra is biztosítsa hazánk számára. A rezsicsökkentés sikere megkérdőjelezhetetlen, de hogy milyen kihatással van a választói magatartásra azt a Mesterterv legutóbbi adásában is körül jártuk.

Mráz Ágoston Sámuel bevezetőjében aláhúzta, hogy a konjunktúra érzetet egyértelműen támogatja a rezsicsökkentés. A Nézőpont Intézet vezetője felidézte, hogy miután a kormány arra kényszerült, hogy módosítsa a rendelkezést, a kormánypártok támogatottsága visszaesett, ergo sokakra van hatással és politikai visszhangja van. Kiemelte, hogy a Fidesz-KDNP kormányok egyik legsikeresebb intézkedéséről van szó, ami már több mint tíz éve van érvényben. A rezsicsökkentésnek természetesen a választókra nézve mozgósító ereje is van:

Szerintem egy új választói csoportot is a Fidesz mögé állított, és ami a társadalom túlnyomó részének, a széles értelemben  vett középosztálynak az anyagi lehetőségét bővítette. 

Összegezve elmondta, hogy a mostani vizitnek nem csak gazdasági, de politikai haszna is lesz a kormány számára.

A Mesterterv elemzői szerint Orbán Viktor látogatásainak "leér a lába", azaz számunkra is látható következményei vannak (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

G. Fodor Gábor a mostani látogatás kapcsán úgy fogalmazott, hogy ez nem egy ideológiai látogatás, hanem egy „pénztárca látogatás, mivel mindannyiunk pénztárcájára megy a történet.” A XXI. Század  Intézet stratégiai igazgatója kiemelte, hogy mind a washingtoni, mind a moszkvai látogatás célja a rezsicsökkentés fenntartása volt. Arra is emlékeztetett, hogy az intézkedés nélkül az árak elszabadulnának, amely nem csak a lakossági áram- és gázszámlán mutatkozna, hanem az élet minden területén.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 

