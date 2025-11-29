Elszólta magát Zelenszkij: néhány napon belül véget érhet az ukrajnai háború

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videóüzenetében kijelentette, elképzelhetőnek tartja, hogy a következő napokban az amerikai féllel közösen véglegesítsék a háború „méltóságteljes lezárásához” szükséges lépéseket. Az államfő megerősítette, hogy az ukrán delegáció már az Egyesült Államokban tartózkodik, ahol folytatódik a diplomáciai párbeszéd – szúrta ki a Kárpáthír.

Az ukrán elnök beszámolója alapján a tárgyalások a „genfi pontok” alapján zajlanak. „Az amerikai oldal konstruktivitást mutat,