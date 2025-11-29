Ft
11. 29.
szombat
háború Háború Ukrajnában béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Elszólta magát Zelenszkij: néhány napon belül véget érhet az ukrajnai háború

2025. november 29. 21:46

Legalábbis az amerikaiakkal már egyezségre juthat az ukrán delegáció.

2025. november 29. 21:46
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videóüzenetében kijelentette, elképzelhetőnek tartja, hogy a következő napokban az amerikai féllel közösen véglegesítsék a háború „méltóságteljes lezárásához” szükséges lépéseket. Az államfő megerősítette, hogy az ukrán delegáció már az Egyesült Államokban tartózkodik, ahol folytatódik a diplomáciai párbeszéd – szúrta ki a Kárpáthír.

Az ukrán elnök beszámolója alapján a tárgyalások a „genfi pontok” alapján zajlanak. „Az amerikai oldal konstruktivitást mutat,

és teljesen reális, hogy a következő napokban kidolgozzuk a lépéseket annak meghatározására, hogyan lehet méltó módon befejezni a háborút.

Az ukrán delegáció rendelkezik a szükséges irányelvekkel, és elvárom a fiúktól, hogy a világos ukrán prioritásoknak megfelelően dolgozzanak”fogalmazott Zelenszkij.

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

