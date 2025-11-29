Pengeélen táncol Ukrajna: kiderült, kiket küld majd Zelenszkij Jermak bukása után Amerikába
Hamarosan tárgyalhatnak az amerikai béketerv részleteiről.
Legalábbis az amerikaiakkal már egyezségre juthat az ukrán delegáció.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videóüzenetében kijelentette, elképzelhetőnek tartja, hogy a következő napokban az amerikai féllel közösen véglegesítsék a háború „méltóságteljes lezárásához” szükséges lépéseket. Az államfő megerősítette, hogy az ukrán delegáció már az Egyesült Államokban tartózkodik, ahol folytatódik a diplomáciai párbeszéd – szúrta ki a Kárpáthír.
Az ukrán elnök beszámolója alapján a tárgyalások a „genfi pontok” alapján zajlanak. „Az amerikai oldal konstruktivitást mutat,
és teljesen reális, hogy a következő napokban kidolgozzuk a lépéseket annak meghatározására, hogyan lehet méltó módon befejezni a háborút.
Az ukrán delegáció rendelkezik a szükséges irányelvekkel, és elvárom a fiúktól, hogy a világos ukrán prioritásoknak megfelelően dolgozzanak” – fogalmazott Zelenszkij.
Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
