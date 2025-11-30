Ft
11. 30.
vasárnap
légitámadás Kijev orosz-ukrán háború

Aggódnak Kijevben: újabb brutális légitámadás érte az ukrán fővárost, a katonai vezető kőkeményen figyelmeztetett (VIDEÓ)

2025. november 30. 09:16

Legkevesebb egy ember meghalt és 11 másik, köztük egy gyerek megsérült.

2025. november 30. 09:16
null

Legkevesebb egy ember meghalt és 11 másik, köztük egy gyerek megsérült egy orosz dróntámadásban Kijev közelében szombat éjjel – jelentették be a hatóságok.

Mikola Kalasnyik, a kijevi régió katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon számolt be arról, hogy Vishorodban egy ember meghalt és 11 megsebesült. Hat sebesültet kórházba szállítottak.

„A sérültek száma valószínűleg emelkedni fog” – figyelmeztetett Kalasnyik.

A támadást azt követően indították, hogy Kijev bejelentette, tengeri drónokkal támadt egy fontos olajipari létesítményre egy fekete-tengeri orosz kikötőben, Novorosszijszk közelében. A világ olajkínálatának mintegy 1 százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése szombaton állt le az ukrán dróntámadás miatt a fekete-tengeri kikötői terminál egyik átfejtőpontján. A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll.

(MTI) 

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

 

