Aggódnak Kijevben: újabb brutális légitámadás érte az ukrán fővárost, a katonai vezető kőkeményen figyelmeztetett (VIDEÓ)

Legkevesebb egy ember meghalt és 11 másik, köztük egy gyerek megsérült egy orosz dróntámadásban Kijev közelében szombat éjjel – jelentették be a hatóságok.

Mikola Kalasnyik, a kijevi régió katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon számolt be arról, hogy Vishorodban egy ember meghalt és 11 megsebesült. Hat sebesültet kórházba szállítottak.