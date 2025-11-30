Aggódnak Kijevben: újabb brutális légitámadás érte az ukrán fővárost, a katonai vezető kőkeményen figyelmeztetett (VIDEÓ)

Elszólta magát Zelenszkij: néhány napon belül véget érhet az ukrajnai háború
Legalábbis az amerikaiakkal már egyezségre juthat az ukrán delegáció.
Legkevesebb egy ember meghalt és 11 másik, köztük egy gyerek megsérült.
Legkevesebb egy ember meghalt és 11 másik, köztük egy gyerek megsérült egy orosz dróntámadásban Kijev közelében szombat éjjel – jelentették be a hatóságok.
Mikola Kalasnyik, a kijevi régió katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon számolt be arról, hogy Vishorodban egy ember meghalt és 11 megsebesült. Hat sebesültet kórházba szállítottak.
„A sérültek száma valószínűleg emelkedni fog” – figyelmeztetett Kalasnyik.
A támadást azt követően indították, hogy Kijev bejelentette, tengeri drónokkal támadt egy fontos olajipari létesítményre egy fekete-tengeri orosz kikötőben, Novorosszijszk közelében. A világ olajkínálatának mintegy 1 százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése szombaton állt le az ukrán dróntámadás miatt a fekete-tengeri kikötői terminál egyik átfejtőpontján. A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll.
(MTI)
Ezt is ajánljuk a témában
Legalábbis az amerikaiakkal már egyezségre juthat az ukrán delegáció.
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP