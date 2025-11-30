Ft
11. 30.
vasárnap
Lendvai Ildikó Fidesz Mészáros Lőrinc Orbán Viktor

Pápá, Mészáros?

2025. november 30. 07:07

Ismerik Eisemann Mihály régi kupléját a „Hyppolit, a lakáj"-ból? „Pá, kis aranyom, pá, nem zavarom, pá, / Csak elhagyom, pá! /… Nincs köztünk nagyjelenet, / Könny, sóhaj és egyebek…"

2025. november 30. 07:07
null
Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„Ismerik Eisemann Mihály régi kupléját a »Hyppolit, a lakáj«-ból? »Pá, kis aranyom, pá, nem zavarom, pá, / Csak elhagyom, pá! /… Nincs köztünk nagyjelenet, / Könny, sóhaj és egyebek…«

Feltételezések szerint most éppen ez történik Mészáros Lőrinccel, szintén nagyjelenet nélkül. Ha nem is végső búcsú, de legalábbis a kirakatból kissé hátrébb vonják. A Trump baráti szívességéből azóta megszüntetett Szabad Európa ennél is tovább ment: lehet, hogy »Orbán Viktor a választások után, annak eredményétől függetlenül, »megszabadul« a legazdagabb magyartól, és másra bízza majd a Fidesz gazdasági hátországának irányítását.« Mások trendfordulót emlegettek a közbeszerzéseknél: korábban Mészárosék mindent taroltak, újabban nem mindig nekik áll a zászló. Néha már veszítenek is, a Közbeszerzési Döntőbizottság is elutasítja néhány panaszukat.

Pedig ugyanez a döntőbizottság eddig még abban sem látott kivetnivalót, hogy az egyik, közszolgáltatási feladatai miatt közbeszerzési pályázatra kötelezett Mészáros-érdekeltség tenderezésén egy másik Mészáros-féle céget hozott ki győztesnek. Mészárosék nyertek Mészárosék pályázatán. Máskor meg Mészáros János, Lőrinc testvére lett ugyanott nyertes. Jobb, ha a dolgok családban maradnak, ezt már Tiborczék kapcsán megtanultuk. Külön szépségdíjat érdemelt, amikor a győzelem lehetőségét az adta meg, hogy különösen sok pontot adtak a gyors szállítási határidőért. Jánosék olykor 15 nap alatt vállalták a Lőrincék által előírt masinák előállítását, ami csak úgy lehetséges, hogy már előre legyártották őket. Mintha valahonnan tudták volna, mi lesz a kívánság. El nem tudom képzelni, ez hogy történhetett… csak nem ilyesmiről csevegnek egy-egy családi ebéden? Nagy tapintatlanság volna, ha ilyesmivel untatnák a b. nejeket. Így még az új Gucci modelleket sem tárgyalhatják ki nyugodtan. Pedig ott van az a guszta kis fekete táska, alig 800 ezerért!”

Nyitókép: MTI/Bognár Boglárka

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Obsitos Technikus
2025. november 30. 08:03
Nyányá, a pártod most térdelt le a a nejlonmessiás elé...
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. november 30. 07:51
Az ország már elmondta a banyának, hogy Pá! De mindig visszapofátlankodik az irigységtől fuldokló nyanya. Viszont az epehányástól nem könnyebbül meg újabb és újabb rohamokat okoz nála a düh.
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2025. november 30. 07:50
Luvnya nyál csorog le vörös csillagról. Nincs már hajnal mert eltemették a tiszások Haldokló géb gebed már megint ránk. Értsd már meg, ez nem a te hazád.
Válasz erre
1
0
Lami66
2025. november 30. 07:46
Vannak hölgyek akik szépen öregednek. Ez a kriptaszökevény nem tartozik közéjük. A lelki nyomora kisugárzik az egész kinézetéte. A feje már olyan mintha pufajkából lenne. Ha egyszer szobrot csinálnak a gonosz boszorkáról, akkor ő lesz a modell hozzá
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!