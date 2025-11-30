„Ismerik Eisemann Mihály régi kupléját a »Hyppolit, a lakáj«-ból? »Pá, kis aranyom, pá, nem zavarom, pá, / Csak elhagyom, pá! /… Nincs köztünk nagyjelenet, / Könny, sóhaj és egyebek…«

Feltételezések szerint most éppen ez történik Mészáros Lőrinccel, szintén nagyjelenet nélkül. Ha nem is végső búcsú, de legalábbis a kirakatból kissé hátrébb vonják. A Trump baráti szívességéből azóta megszüntetett Szabad Európa ennél is tovább ment: lehet, hogy »Orbán Viktor a választások után, annak eredményétől függetlenül, »megszabadul« a legazdagabb magyartól, és másra bízza majd a Fidesz gazdasági hátországának irányítását.« Mások trendfordulót emlegettek a közbeszerzéseknél: korábban Mészárosék mindent taroltak, újabban nem mindig nekik áll a zászló. Néha már veszítenek is, a Közbeszerzési Döntőbizottság is elutasítja néhány panaszukat.