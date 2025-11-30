Csak egyetlen helyen nem látják szívesen Orbán Viktort az egész világon – de itt a csavar a történetben

Elkezdődött: Orbán Viktor közzétette első adventi üdvözletét (VIDEÓ)
Új videóval jelentkezett a miniszterelnök.
A magyar kormányfő vitathatatlanul nagy nemzetközi befolyással rendelkezik, amit igazol, hogy egy hónap alatt találkozott az amerikai és az orosz elnökkel is. Orbán Viktor egy városban azonban nem a legkedveltebb vendég, de erre is van „orvosság”.
Orbán Viktor a mai nemzetközi politikának egy meghatározott szereplője lett. Nem csak Európán belül, ha nem azon kívül is. Bár sokak ezt letagadják, de aki négy hét alatt eljut Washingtonba és Moszkvába is, fogadják, majd eredményekkel tér haza, az finoman szólva „nem kispályás”. Egy helyen viszont rendszerint falakkal ütközik szembe a magyar miniszterelnök, de ott sem üres kezekkel lát neki a korlátok lebontásának. Hogy melyik városról van szó, azt a Mesterterv legutóbbi adásában vitattuk meg.
Mráz Ágoston Sámuel szerint Orbán Viktort mindenhol szívesen fogadják, és nincs olyan pontja a világnak, ahol ne lennének tárgyalási lehetőségei. A Nézőpont Intézet vezetője azonban megemlített egy kivételt, amin nem más mint az Unió fővárosa Brüsszel. Azonban hozzátette, hogy a hűvös viszony ellenére itt is megvannak az érdekérvényesítő képességeink.
Brüsszelbe a tagságunk jogán járunk, és ott ülünk a tárgyalóasztalnál. Ezáltal befolyásunk, illetve Magyarországnak vétójoga van a kulcskérdésekben.
- mondta Mráz. Szerinte egy szerencsés helyzetbe került Magyarország, hogy érdekeinket mindenhol megtudjuk védeni, és ezt megpróbálja aprópénzre váltani a miniszterelnök. „Én a kulcsszónak a biztonságot tekintem. Persze a gazdasági perspektívák is fontosak, hogy milyen jövőt látnak maguknak az emberek. De itt most egy védelmi funkcióban van a magyar miniszterelnök, hogy megvédje a rezsicsökkentést.” - fogalmazott az elemző.
