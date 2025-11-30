Csak egyetlen helyen nem látják szívesen Orbán Viktort az egész világon – de itt a csavar a történetben

Orbán Viktor a mai nemzetközi politikának egy meghatározott szereplője lett. Nem csak Európán belül, ha nem azon kívül is. Bár sokak ezt letagadják, de aki négy hét alatt eljut Washingtonba és Moszkvába is, fogadják, majd eredményekkel tér haza, az finoman szólva „nem kispályás”. Egy helyen viszont rendszerint falakkal ütközik szembe a magyar miniszterelnök, de ott sem üres kezekkel lát neki a korlátok lebontásának. Hogy melyik városról van szó, azt a Mesterterv legutóbbi adásában vitattuk meg.

Mráz Ágoston Sámuel szerint Orbán Viktort mindenhol szívesen fogadják, és nincs olyan pontja a világnak, ahol ne lennének tárgyalási lehetőségei. A Nézőpont Intézet vezetője azonban megemlített egy kivételt, amin nem más mint az Unió fővárosa Brüsszel. Azonban hozzátette, hogy a hűvös viszony ellenére itt is megvannak az érdekérvényesítő képességeink.