Elkezdődött: Orbán Viktor közzétette első adventi üdvözletét (VIDEÓ)

Új videóval jelentkezett vasárnap reggel, advent első vasárnapján Orbán Viktor a közösségi oldalán. A felvételen a karácsonyra való készülődés és hangolódás pillanatai láthatók.

„Advent első vasárnapja. Békében és biztonságban”

– írta a bejegyzéshez. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Magyarország napi egymillió eurós büntetést fizet Brüsszelnek, amiért nem engedi be a migránsokat. Orbán Viktor szerint hazánk Európa legbiztonságosabb országa.