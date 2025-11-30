Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
biztonság béke advent Orbán Viktor

Elkezdődött: Orbán Viktor közzétette első adventi üdvözletét (VIDEÓ)

2025. november 30. 08:03

Új videóval jelentkezett a miniszterelnök.

2025. november 30. 08:03
null

Új videóval jelentkezett vasárnap reggel, advent első vasárnapján Orbán Viktor a közösségi oldalán. A felvételen a karácsonyra való készülődés és hangolódás pillanatai láthatók. 

„Advent első vasárnapja. Békében és biztonságban”

– írta a bejegyzéshez. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Magyarország napi egymillió eurós büntetést fizet Brüsszelnek, amiért nem engedi be a migránsokat. Orbán Viktor szerint hazánk Európa legbiztonságosabb országa. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
•••
2025. november 30. 10:40 Szerkesztve
Ímé alant három nyomorult, akiknek az első gyertyagyújtás alkalom a seggük szőrének lepörkölésére, hogy zaftosabb legyen a hányásuk... Karácsonyra a tökön se maradjon szőr!
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2025. november 30. 09:56
Adventi Harcosok Klubja.
Válasz erre
1
1
rejszmano
2025. november 30. 08:57
NER médiapedofíliájának jó példája: "Gregor Bernadett egy szombaton megjelent bejegyzésében azt állítja, hogy a Bors az engedélye nélkül használta fel a lap egyik újságírójának két hónappal ezelőtt adott, a sorkatonaság esetleges visszaállításáról szóló nyilatkozatát „egy pártpolitikai propagandacikkben”. A színművész – aki kikötötte, hogy csak teljes terjedelmében közölhető az írása – azt is kifogásolja, hogy a kormánypárti bulvárlap anélkül használta fel a gyermekei régi fotóit, nevét és születési adatait egy manipulált, szerkesztett sorkatonai behívóhoz, hogy arra bárki engedélyt adott volna."
Válasz erre
2
3
red-bullshit
•••
2025. november 30. 08:34 Szerkesztve
@@@
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!