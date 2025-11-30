Elkezdődött: Orbán Viktor közzétette első adventi üdvözletét (VIDEÓ)

Ez már a normalitás vége: Németországban harctéri akadályokkal védik az adventi vásárokat
A karácsonyi vásárok annyira veszélyessé váltak, hogy már tankcsapdákra van szükség – a német közmédia mégis ünnepli a megoldást.
Új videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Új videóval jelentkezett vasárnap reggel, advent első vasárnapján Orbán Viktor a közösségi oldalán. A felvételen a karácsonyra való készülődés és hangolódás pillanatai láthatók.
„Advent első vasárnapja. Békében és biztonságban”
– írta a bejegyzéshez. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Magyarország napi egymillió eurós büntetést fizet Brüsszelnek, amiért nem engedi be a migránsokat. Orbán Viktor szerint hazánk Európa legbiztonságosabb országa.
