11. 30.
vasárnap
11. 30.
vasárnap
Brüsszel migráns karácsonyi vásár

Nem bírnak magukkal: már a nyitóestén szétcsapták a migránsok a brüsszeli karácsonyi vásárt (VIDEÓ)

2025. november 30. 08:30

Nem is számítottunk másra.

2025. november 30. 08:30
A Visegrád 24 beszámolója szerint migránsok zavarták meg a brüsszeli karácsonyi vásár nyitóestjét, amikor Izrael-ellenes tiltakozásba kezdtek a helyszínen. A portál az X-en közzétett videóval is illusztrálta az esetet, amely komoly felháborodást váltott ki a városban.

Vasárnap reggel Orbán Viktor közzétette első adventi köszöntőjét, amelyben emlékeztetett: Magyarország napi egymillió eurós büntetést fizet Brüsszelnek, amiért nem engedi be a migránsokat. A miniszterelnök szerint hazánk Európa legbiztonságosabb országa. 

Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP

