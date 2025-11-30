Nem bírnak magukkal: már a nyitóestén szétcsapták a migránsok a brüsszeli karácsonyi vásárt (VIDEÓ)

Elkezdődött: Orbán Viktor közzétette első adventi üdvözletét (VIDEÓ)
Új videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Nem is számítottunk másra.
A Visegrád 24 beszámolója szerint migránsok zavarták meg a brüsszeli karácsonyi vásár nyitóestjét, amikor Izrael-ellenes tiltakozásba kezdtek a helyszínen. A portál az X-en közzétett videóval is illusztrálta az esetet, amely komoly felháborodást váltott ki a városban.
Vasárnap reggel Orbán Viktor közzétette első adventi köszöntőjét, amelyben emlékeztetett: Magyarország napi egymillió eurós büntetést fizet Brüsszelnek, amiért nem engedi be a migránsokat. A miniszterelnök szerint hazánk Európa legbiztonságosabb országa.
Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP