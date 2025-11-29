Párhuzamok, metszéspontok

Tudjuk, hogy a történelem kevés nemzetet és nemzedéket állít akkora próbatétel elé, hogy a gonosz birodalmával, egy végletekig hazug ideológiával szemben szinte a semmiből kelljen egyéni és nemzeti szabadságát újra és újra kivívnia. Hazánk utóbbi fél évezredében számos próbatétel volt, ám ezek közül az 1956-os forradalom különleges, mert időben annak résztvevői állnak hozzánk a legközelebb, és élesen láthatjuk, hogy nem pusztán külső hódítókkal, elnyomókkal, hanem hatalomvágyó, gátlástalan hazai kiszolgálóikkal is meg kellett küzdeniük. Azokkal, akik az egyenlőséget, az igazságosságot, a múlt hibáinak eltörlését, sőt ezekért a revansot, a bosszút ígérték, hogy hetek leforgása alatt tömeggyilkosokká, ezerszer elátkozott alakjaivá váljanak a magyar történelemnek. Velük szemben álltak az igazak, többségükben hétköznapi, jóérzésű, helyes erkölcsű emberek, akik a legjobb polgári erényeket testesítették meg. A visszafogottságot, az ész uralmát az érzelmeké helyett, az önuralmat. Egészen addig, amíg nem volt hova hátrálniuk a hazugok elől, és a polgári erény magyar erővé nem szilárdult 1956. október 23-án. Épp ezért az ötvenhatosok örökségével sáfárkodni az egyik legnehezebb feladat, hiszen az örökösnek nemcsak élveznie kell a ráhagyott javakat, hanem felelősséggel is viseltetik érte. Szerencsés a mi nemzedékünk, hiszen a szabadság örökösei lehet.

Önző, hatásvadász célból használni olyan vérrel és szenvedéssel teli fogalmakat, mint a diktatúra, egyenlő ezeknek a szavaknak a kiüresítésével és a valódi terror relativizálásával. A valódi terroréval, melyben valóban elég volt egy félreérthető mondat, egy elmés vicc, egyetlen „macskás fadísz”, és azonnal családok szakadtak szét, életek mentek tönkre, ahol a humor megtorlása Recsk pokla, a kritika büntetése az Andrássy út 60. bitófája volt. Tiszteletadás és bátorság az, ha megőrizzük az események, a fogalmak súlyát, ezzel történelmünk nagyjainak méltóságát, ha egymást is tisztelve élünk, nem pedig visszaélünk a szabadság egyik nagy vívmányával, a szabad, de érdemi vita lehetőségével. Ennek szerves része volna, hogy emberek egymás ellen hergelése helyett partnernek tekintjük egymást.

Mostani gondolatsoromból sem maradhat ki az otthonom dicsérete: a székesfehérvári közélet még a kiélezett hangulatban is képes volt együttes megemlékezésre. Szinte mindenki közösen, közösségben vett részt az ünnepségeken, egymást is megtisztelve hajtottunk fejet a fehérvári ötvenhatosok emléke előtt. Majdnem mindenki. A legnagyobbnak mondott ellenzéki párt ugyanis egyik városi rendezvényen sem volt jelen. Egyszer talán megértik: a közös kiállás is fontos. Jó példát mutat. Az emberek pedig szeretik a jó példákat, sőt helyi szinten el is várják, mert a vezetés elsősorban példa.