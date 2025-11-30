„A megszorító csomagról kérdezel? Hogy mered?” – kiverték a tiszások kollegánk kezéből a mikrofont

„Ha biciklizni tudsz, harcolni is” – A nyílt utcáról rabolták el a csonka lábú kárpátaljai magyart, hogy a húsdarálóba küldjék

Imre története a kegyetlenség netovábbja: a viski férfi mindkét lábfejét elvesztette az első kényszersorozás embertelen körülményei miatt, de a toborzókat ez sem érdekelte. Másodszor is elkapták, mondván: „te csak egy darab hús vagy”. Most a rettegett rivnei táborban várja a sorsát.