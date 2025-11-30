Ft
„A megszorító csomagról kérdezel? Hogy mered?" – kiverték a tiszások kollegánk kezéből a mikrofont

„A megszorító csomagról kérdezel? Hogy mered?” – kiverték a tiszások kollegánk kezéből a mikrofont

2025. november 30. 07:02

Ismét erőszakoskodtak a tiszások riportereinkkel.

2025. november 30. 07:02
null

Nyíregyházán ismét összecsapott a nemzeti oldal Brüsszel kitartottjaival. 

Ellátogattunk a Tisza Párt rendezvényére. 

Az eseményen arról kérdezzük Magyar Péter szimpatizánsait mit gondolnak a Tisza Párt kiszivárgott megszorítási csomagjáról.

A Tisza Párt javaslata alapján A

  • Progresszív, 22-33%-os SZJA-emelést vezetnének be. 
  • Egy átlagos magyar családnak 30%-kal csökkentenék a családi adókedvezményeit.
  • Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5%-ra, a középvállalkozásoknak 18%-ra emelnék a társasági adóját.
  • 32%-os ÁFÁ-t vetnének ki az 1600 cm3 feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.
  • 20%-os özvegyi nyugdíjadót vezetnének be.
  • Bevezetnék az eb- és macskaadót és 4%-os különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire.
  • Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

A tiszások azonban agresszívan és gyűlöletkeltéssel reagáltak kérdéseinkre.

Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

Szerintem
2025. november 30. 07:58
Hihi, pont a bármilyen kormányzás alatt is életképtelen prolik, a tiszafostos szarrá adóztatásától várják a kánaánt. Mennyire kell ehhez értelmi fogyatékosnak lenni, annak orvosi értelmében is?
obakapimaki
2025. november 30. 07:53
Azért valljuk be, a szájba hugyozott kurvák és a fegyverbuzi tokarambók szektájában ez a viselkedés általánosan elfogadott.. A fosos peti ezt hozza ki belőlük..
evpus
2025. november 30. 07:38 Szerkesztve
Már csak a legelvadultabb tiszások maradtak Poloska mellett, akik véresszájú komcsi maradványok! Nem merik elmondani a Bajnais "szakembereik", hogy nyomor vár ránk a terveik szerint!
cutcopy
Jól látszik hogy a déká idiótáit alanyi jogon megörökölte a tisza..
