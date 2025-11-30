„A megszorító csomagról kérdezel? Hogy mered?” – kiverték a tiszások kollegánk kezéből a mikrofont

Lövessen Orbán a tömegbe?
Igény az volna rá – az ellenzéki megszólalóktól.
Ismét erőszakoskodtak a tiszások riportereinkkel.
Nyíregyházán ismét összecsapott a nemzeti oldal Brüsszel kitartottjaival.
Ellátogattunk a Tisza Párt rendezvényére.
Az eseményen arról kérdezzük Magyar Péter szimpatizánsait mit gondolnak a Tisza Párt kiszivárgott megszorítási csomagjáról.
A Tisza Párt javaslata alapján A
A tiszások azonban agresszívan és gyűlöletkeltéssel reagáltak kérdéseinkre.
Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube csatornáján!