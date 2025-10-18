Orbán kíméletlen választ adott Brüsszelnek: ezért lesz Budapest a békecsúcs helyszíne!

Soha nem vergődött még ennyire az Európai Unió: kiderült, kit akarnak becsempészni a budapesti békecsúcsra
Minden követ megmozgatnak a siker érdekében.
Budapesten még az európai szempontok is érvényesülhetnek.
„Miért éppen Budapest?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor legújabb bejegyzésében, utalva arra, hogy miért hazánk fővárosa lesz Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti tárgyalásnak a helyszíne. A miniszterelnök úgy folytatta:
mi maradtunk egyedül Európában a béke útján.”
„Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben. Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat” – írja a kormányfő, aki hozzátette: „úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele.”
Orbán Viktor a bejegyzésében kiemelte, hogy „mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett”, majd megjegyezte: „konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.”
Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez. És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek”
– fogalmazott a miniszterelnök, aki végül hozzátette, hogy „Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább.”
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán