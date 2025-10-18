Ft
Budapesti békecsúcs Brüsszel Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán kíméletlen választ adott Brüsszelnek: ezért lesz Budapest a békecsúcs helyszíne!

2025. október 18. 08:08

Budapesten még az európai szempontok is érvényesülhetnek.

2025. október 18. 08:08
null

„Miért éppen Budapest?”  – tette fel a kérdést Orbán Viktor legújabb bejegyzésében, utalva arra, hogy miért hazánk fővárosa lesz Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti tárgyalásnak a helyszíne. A miniszterelnök úgy folytatta: 

mi maradtunk egyedül Európában a béke útján.” 

„Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben. Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat” – írja a kormányfő, aki hozzátette: „úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele.” 

Orbán Viktor a bejegyzésében kiemelte, hogy „mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett”, majd megjegyezte: „konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.”

Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez. És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek”

 – fogalmazott a miniszterelnök, aki végül hozzátette, hogy Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább.”

A békecsúccsal kapcsolatos fejleményekről, itt olvashat.

szerintem-4
2025. október 18. 08:45
Ha nem vagy képes katonailag legyőzni Oroszországot, akkor az egyetlen dolog amit tehetsz a tárgyalás és a megegyezés. Igaza van a Miniszterelnök úrnak, amin nem csodálkozom, mert eddig majdnem mindig így volt. Amin elgondolkodom az a többi EU-s tagország vezetője. Ezeknek, hátuk mögött a hatalmas aparátussal tényleg ennyire futja? Ha Magyarországon valakit az utcán megkérdeztek volna 3 éve erről, ezt meg tudta volna mondani (na jó, kivétel a tiszások és a többi). De most komolyan, ezt a többi ország vezető rétege nem látta? Ajaj, nagy bajban vagyunk, ha ide tartozunk.
Válasz erre
3
0
Arisztokrata
2025. október 18. 08:40
Feledy Botond cikke a hvg-n: ezeknek elment az eszük, ha volt is valaha. Szerinte OV "Putyin boxkesztyűje" -- az ökörség, a hamistudat, a jezsuitista túlszorgalom undorító elegye.
Válasz erre
0
1
Lilyana2
•••
2025. október 18. 08:40 Szerkesztve
Nem is értem, miért kérdés ez valaki számára is?! Az egész eu-s hitvány banda a háború folytatásáért küzd, tipor, üt-vág, bünteti az ellenvéleménye mellett kitartó Orbánt! De egyik alávaló férget se látom, hogy beáldozná magát vagy a családját a harcmezőn, arra ott vannak az ukránok, nekik csak a haszonra fáj a foguk!!!
Válasz erre
3
0
llnnhegyi
2025. október 18. 08:33
Starman Merz Macron Ursula Elszigetelték magukat. Soros György világában élnek.
Válasz erre
2
0
