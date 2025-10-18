Orbán kíméletlen választ adott Brüsszelnek: ezért lesz Budapest a békecsúcs helyszíne!

„Miért éppen Budapest?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor legújabb bejegyzésében, utalva arra, hogy miért hazánk fővárosa lesz Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti tárgyalásnak a helyszíne. A miniszterelnök úgy folytatta:

mi maradtunk egyedül Európában a béke útján.”

„Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben. Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat” – írja a kormányfő, aki hozzátette: „úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele.”

Orbán Viktor a bejegyzésében kiemelte, hogy „mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett”, majd megjegyezte: „konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.”