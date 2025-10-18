Érkeznek a fejlemények: minden, amit a budapesti békecsúcsról tudni érdemes!

Történelmi jelentőségű találkozónak ad otthont hamarosan Magyarország: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten ül asztalhoz, hogy megvitassák az ukrajnai háború lezárását. Hazánk már régóta felmerült helyszínként, de most már biztossá vált, hogy Budapesten lesz a békecsúcs. A Mandiner egész nap hírfolyamban számol be a csúcstalálkozó legfontosabb fejleményeiről. Kövesse közvetítésünket!

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP