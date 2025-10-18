Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fejlemény budapesti Budapesti békecsúcs Donald Trump Vlagyimir Putyin államfő

Érkeznek a fejlemények: minden, amit a budapesti békecsúcsról tudni érdemes!

2025. október 18. 06:31

Óriási lépéssel közelebb kerülhet az ukrajnai háború lezárásához a világ, miután kiderült, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy véget vessenek a harcoknak. Magyarország az egyik legfontosabb diplomáciai csúcstalálkozónak adhat otthont.

2025. október 18. 06:31
null

Történelmi jelentőségű találkozónak ad otthont hamarosan Magyarország: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten ül asztalhoz, hogy megvitassák az ukrajnai háború lezárását. Hazánk már régóta felmerült helyszínként, de most már biztossá vált, hogy Budapesten lesz a békecsúcs. A Mandiner egész nap hírfolyamban számol be a csúcstalálkozó legfontosabb fejleményeiről. Kövesse közvetítésünket!

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Frissítés Frissítés
08:09
Orbán kíméletlen választ adott Brüsszelnek: ezért lesz Budapest a békecsúcs helyszíne!

Budapesten még az európai szempontok is érvényesülhetnek.

Ezt is ajánljuk a témában

 

07:52
Putyint és Trumpot is limonádéval várja – Kacsoh Dániel szétkapta Magyar Péter fényképét

A publicista ismét éles iróniával figurázta ki a Tisza párt vezérét.

Ezt is ajánljuk a témában

 

07:21
Budapesti békecsúcs: ha csak egy nappal hamarabb véget ér az öldöklés, már megérte

Ha nem is azonnal tör ki az orosz-ukrán béke a budapesti békecsúcson, azt talán végre kipróbálhatjuk, milyen, ha egyszer a térségünk jövőjéről végre itt, Közép-Európában tárgyalnak.

Ezt is ajánljuk a témában

 

07:07
Zelenszkij embere „megfejtette” Putyint: valójában ezért jön Budapestre

Az ukránok szerint Putyin egyszerűen megijedt.

Ezt is ajánljuk a témában

 

06:50
Soha nem vergődött még ennyire az Európai Unió: kiderült, kit akarnak becsempészni a budapesti békecsúcsra

Minden követ megmozgatnak a siker érdekében.

Ezt is ajánljuk a témában

 

06:34
Reagáltak az ellenzéki pártok a magyar kormány diplomáciai sikerére – már amelyik

Körkérdést tettünk fel a parlamenti patkó ellenzéki felének, mi a véleményük arról, hogy Budapesten lesz Putyin és Trump találkozója. Mint kiderült, nem mindegyik pártnak van véleménye a budapesti békecsúcsról.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2025. október 18. 08:25
recipracio-2 Hoztad a szinted, már csak 220 méterre vagy a béka seggétől alulról...DDD
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2025. október 18. 08:13
Tisza kutyát "recipracio-2"-t is harcba küldték, akkor jön elő köpködni amikor a vezér nem tündököl a címlapokon.
Válasz erre
1
0
recipracio-2
2025. október 18. 08:05
Trumpnak is tudtára kéne adni ha benyal Putyinnak attól még az EU ami továbbra is erős gazdasági hatalom támogatja Ukrajnát. (Talán hamarosan az első ha Trumpnak sikerül az 500%-os vámjaival szétcseszni az USA Orbán alázatosan követni fogja az EU elvárásokat, ahogyan ezt 16 év alatt mindenki megszophatta. Majd úgy viselkedik, hogy Brüsszel elégedett legyen. Én a helyszínt provokatív választásként érzékelem, három megveszekedett bűnöző tivornyájának. De lehet, hogy tévedek. Mindenesetre a trió kiváló alkalmat ad valami nagyon érdekes megfigyelés sorozatra, disznók tánca a mocsárban höhööö
Válasz erre
0
0
recipracio-2
2025. október 18. 08:02
Brüsszel jónak tartja a budapesti Trump–Putyin-találkozót, ha a béke felé mozdítja a dolgokat „semmit Ukrajnáról Ukrajna nélkül” Az Európai Bizottság minden, az igazságos és tartós béke felé tett lépést üdvözöl, a budapesti csúcstalálkozón . Minden olyan találkozót üdvözlünk, amely előmozdítja az igazságos és tartós béke elérésének folyamatát Ukrajna számára. Sokszor hallották már tőlünk, hogy régóta esedékes, hogy Oroszország hagyja abba az értelmetlen és illegális agressziós háborúját Ukrajna ellen. Az EU oldaláról minden lehetséges intézkedést megteszünk Ukrajna támogatása, valamint Oroszország háborús képességének gyengítése érdekében – fogalmazott Olof Gill szóvivő. Hozzátette: „Ha a találkozóra sor kerül, és a már említett irányba mozdítja el a folyamatot, azt pozitív dolognak tekintenénk A ruszkifelszopó -Orbán Viktor azonban legfeljebb Magyarországot képviselheti, az EU-t nem – Egyszóval Orbán csak a szaros óljában fődisznó, Európa leszarja
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!