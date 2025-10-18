Érkeznek a fejlemények: minden, amit a budapesti békecsúcsról tudni érdemes!

Orbán kíméletlen választ adott Brüsszelnek: ezért lesz Budapest a békecsúcs helyszíne!
Budapesten még az európai szempontok is érvényesülhetnek.
Óriási lépéssel közelebb kerülhet az ukrajnai háború lezárásához a világ, miután kiderült, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy véget vessenek a harcoknak. Magyarország az egyik legfontosabb diplomáciai csúcstalálkozónak adhat otthont.
Történelmi jelentőségű találkozónak ad otthont hamarosan Magyarország: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten ül asztalhoz, hogy megvitassák az ukrajnai háború lezárását. Hazánk már régóta felmerült helyszínként, de most már biztossá vált, hogy Budapesten lesz a békecsúcs. A Mandiner egész nap hírfolyamban számol be a csúcstalálkozó legfontosabb fejleményeiről. Kövesse közvetítésünket!
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
A publicista ismét éles iróniával figurázta ki a Tisza párt vezérét.
Ha nem is azonnal tör ki az orosz-ukrán béke a budapesti békecsúcson, azt talán végre kipróbálhatjuk, milyen, ha egyszer a térségünk jövőjéről végre itt, Közép-Európában tárgyalnak.
Ha nem is azonnal tör ki az orosz-ukrán béke a budapesti békecsúcson, azt talán végre kipróbálhatjuk, milyen, ha egyszer a térségünk jövőjéről végre itt, Közép-Európában tárgyalnak. Veczán Zoltán írása.
Az ukránok szerint Putyin egyszerűen megijedt.
Minden követ megmozgatnak a siker érdekében.
Körkérdést tettünk fel a parlamenti patkó ellenzéki felének, mi a véleményük arról, hogy Budapesten lesz Putyin és Trump találkozója. Mint kiderült, nem mindegyik pártnak van véleménye a budapesti békecsúcsról.
Nem mindenkinek van véleménye a budapesti békecsúcsról.