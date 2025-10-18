Ft
háború Bloomberg Háború Ukrajnában békecsúcs Budapesti békecsúcs béke orosz-ukrán háború Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin

Végzetes csapdába sétál bele Trump Budapesten: napvilágra került a híres történész hajmeresztő elmélete

2025. október 18. 15:11

A Bloomberg végül megállapította, hogy Putyint csak egy cél vezérli.

2025. október 18. 15:11
null

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, az egész világ lázban ég attól a hírtől, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre érkezik, hogy az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárásáról tárgyaljanak.

A Bloomberg azonban máshogy látja

Természetesen a Bloomberg sem hagyhatta szó nélkül ezt a hírt. A hírügynökség szerint csak azért mehetett bele az orosz elnök ebbe a találkozóba, hogy időt nyerjen, ugyanis a továbbiakban joggal számíthat arra, hogy Trump enyhíti a Moszkvára gyakorolt nyomást. Sőt, az időhúzás miatt rengeteg támogatást nem fog majd megkapni Ukrajna.

Szintén jó jel Putyin számára az, hogy a Fehér Ház most már kezdi meggondolni magát az ügyben, adjon-e egyáltalán Tomahawk rakétákat az ukrán hadseregnek.

A történész sem hisz a sikerben

Szergej Radcsenko történész pedig egyenesen vakmerőnek tartja az elnök részéről, hogy belement az újabb személyes párbeszédbe, hiszen meglátása szerint augusztusban Alaszkában sem történt semmilyen komoly változás.

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

