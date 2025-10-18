Végzetes csapdába sétál bele Trump Budapesten: napvilágra került a híres történész hajmeresztő elmélete

Soha nem vergődött még ennyire az Európai Unió: kiderült, kit akarnak becsempészni a budapesti békecsúcsra
Minden követ megmozgatnak a siker érdekében.
A Bloomberg végül megállapította, hogy Putyint csak egy cél vezérli.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, az egész világ lázban ég attól a hírtől, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre érkezik, hogy az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárásáról tárgyaljanak.
Természetesen a Bloomberg sem hagyhatta szó nélkül ezt a hírt. A hírügynökség szerint csak azért mehetett bele az orosz elnök ebbe a találkozóba, hogy időt nyerjen, ugyanis a továbbiakban joggal számíthat arra, hogy Trump enyhíti a Moszkvára gyakorolt nyomást. Sőt, az időhúzás miatt rengeteg támogatást nem fog majd megkapni Ukrajna.
Szintén jó jel Putyin számára az, hogy a Fehér Ház most már kezdi meggondolni magát az ügyben, adjon-e egyáltalán Tomahawk rakétákat az ukrán hadseregnek.
Szergej Radcsenko történész pedig egyenesen vakmerőnek tartja az elnök részéről, hogy belement az újabb személyes párbeszédbe, hiszen meglátása szerint augusztusban Alaszkában sem történt semmilyen komoly változás.
Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP
