10. 18.
szombat
Budapesti békecsúcs Putyin Magyarország Mandiner

Megkérdeztük az utca emberét: nem mindenki örül Orbán budapesti békecsúcsának (VIDEÓ)

2025. október 18. 12:21

A megkérdezettek többsége örül neki, de akadt olyan is akinek nem tetszett az ötlet.

2025. október 18. 12:21
null

Kollégánk arról kérdezte az utca emberét, mi a véleményük a budapesti békecsúcsról.

Ez az egész marhaság, amit csinálunk. Mindenki mindenki ellen, semmi értelme, hogy egy millió ember meghalt”

 – nyilatkozta az egyik megkérdezett nő.

„Nagyon örülök neki” – válaszolta egy férfi, aki hozzátette, hogy szerinte ez közelebb visz minket a békéhez.

De akadt ellenvélemény is: „Szerintem felháborító. Azt nem tudom, hogy mikor fognak kidobni bennünket az EU-ból, de hogy ha az EU tagországai azt mondták, hogy nem fogadják Putyint, illetve elfogatóparancs van ellene, és ezt Magyarország megteszi akkor ez egy sarkaltos bűn.”

Nyitókép forrása: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

 

Összesen 32 komment

petergy
2025. október 18. 15:35
De akadt ellenvélemény is: „Szerintem felháborító. Azt nem tudom, hogy mikor fognak kidobni bennünket az EU-ból, de hogy ha az EU tagországai azt mondták, hogy nem fogadják Putyint, illetve elfogatóparancs van ellene, és ezt Magyarország megteszi akkor ez egy sarkaltos bűn.” 1. Az euból nem dobnak ki senkit, csak kilépni lehet: az angolok esete. 2. Ursibanya még gyűjtögeti a dollármilliókat, nem bratyizik Putyinnal. 3. E véleményezőt kiküldeném egy hétre Berlinbe, utána véglegesíteném ott létét, sarkalatos bűn mentes helyre.
0
0
andris-923
2025. október 18. 15:33
Ez most 4/5 ? Lehet hogy árad még mindig a Tisza ?
0
0
kiss.istvan770
•••
2025. október 18. 15:21 Szerkesztve
A motoros enyhén szűklátókörű. Az EU népessége a föld népességének 5,6%-a. Az EU vezetőit diplomácia fogadás helyett buszoztatták Kínában, Trump pedig egy diktátumot íratott alá Ursulával. Az EU-t mindhárom nagyhatalom semmibe veszi, teljesen indokoltan. Orbán Viktor mindhárom nagyhatalom által elismert politikus. Magyarország a méretein felül elismert helyet foglal el a világpolitikában. Nem "csak" 1 millióan haltak meg a háborúban. Az ukrán halottak száma kb. 1 800 000, az orosz veszteség nem került nyilvánosságra, az ukrán harmadára saccolom.
2
0
palicsi-2
2025. október 18. 15:00
Megint lehegesztik a csatornafedőket és ez "borzasztó"!
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!