Megkérdeztük az utca emberét: nem mindenki örül Orbán budapesti békecsúcsának (VIDEÓ)

Kollégánk arról kérdezte az utca emberét, mi a véleményük a budapesti békecsúcsról.

Ez az egész marhaság, amit csinálunk. Mindenki mindenki ellen, semmi értelme, hogy egy millió ember meghalt”

– nyilatkozta az egyik megkérdezett nő.

„Nagyon örülök neki” – válaszolta egy férfi, aki hozzátette, hogy szerinte ez közelebb visz minket a békéhez.

De akadt ellenvélemény is: „Szerintem felháborító. Azt nem tudom, hogy mikor fognak kidobni bennünket az EU-ból, de hogy ha az EU tagországai azt mondták, hogy nem fogadják Putyint, illetve elfogatóparancs van ellene, és ezt Magyarország megteszi akkor ez egy sarkaltos bűn.”