Megkérdeztük az utca emberét: nem mindenki örül Orbán budapesti békecsúcsának (VIDEÓ)

Érkeznek a fejlemények: minden, amit a budapesti békecsúcsról tudni érdemes!
Kövesse a Mandineren a történelmi találkozó legfrissebb részleteit élő cikkünkben!
A megkérdezettek többsége örül neki, de akadt olyan is akinek nem tetszett az ötlet.
Kollégánk arról kérdezte az utca emberét, mi a véleményük a budapesti békecsúcsról.
Ez az egész marhaság, amit csinálunk. Mindenki mindenki ellen, semmi értelme, hogy egy millió ember meghalt”
– nyilatkozta az egyik megkérdezett nő.
„Nagyon örülök neki” – válaszolta egy férfi, aki hozzátette, hogy szerinte ez közelebb visz minket a békéhez.
De akadt ellenvélemény is: „Szerintem felháborító. Azt nem tudom, hogy mikor fognak kidobni bennünket az EU-ból, de hogy ha az EU tagországai azt mondták, hogy nem fogadják Putyint, illetve elfogatóparancs van ellene, és ezt Magyarország megteszi akkor ez egy sarkaltos bűn.”
Nyitókép forrása: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP