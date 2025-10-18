Megmutatta az amerikai lap: ha Ukrajna Tomahawk-rakétákat kapna, sem Moszkva, sem Budapest nem lenne biztonságban

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij pénteken a Fehér Házban arról tárgyaltak, hogy az Egyesült Államok Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat adjon Ukrajnának. A hírek szerint Trump nem ment bele a veszélyes fegyverek átadásába, ám ez nem tartotta vissza az Axios amerikai hírportált attól, hogy bemutassák: mennyire pusztító döntés lenne, ha az amerikai elnök igent mondana az ukrán elnök kérésére.

A Kijevből indított Tomahawk-rakéták becsült hatótávolsága.

Fotó: Axios

Az Axios cikke szerint ha az Egyesült Államok beleegyezne a Tomahawkok eladásába, Ukrajna sokkal nagyobb csapásmérő képességre tenne szert — a lap által készített térkép szerint Moszkva és egész Magyarország, valamint Románia is a hatótávba kerülne. A Tomahawk-rakéták messzebbre repülnek, gyorsabbak és erősebbek, mint az eddig Ukrajnának adott fegyverek vagy drónok.

Trump korábban jelezte, hogy esetleg adnának Tomahawkokat, de megjegyezte: „erről talán Oroszországgal is beszélni kellene”, mivel ez „újabb lépcső lenne az agresszióban”.

Mi az a Tomahawk rakéta?