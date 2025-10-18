Ft
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Flamingo Moszkva Franciaország fegyver Egyesült Államok Tomahawk

Megmutatta az amerikai lap: ha Ukrajna Tomahawk-rakétákat kapna, sem Moszkva, sem Budapest nem lenne biztonságban

2025. október 18. 11:22

Ha Ukrajna megkapja az amerikai rakétákat, új korszak kezdődhet Európában. A középpontban a Tomahawk áll.

2025. október 18. 11:22
null

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij pénteken a Fehér Házban arról tárgyaltak, hogy az Egyesült Államok Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat adjon Ukrajnának. A hírek szerint Trump nem ment bele a veszélyes fegyverek átadásába, ám ez nem tartotta vissza az Axios amerikai hírportált attól, hogy bemutassák: mennyire pusztító döntés lenne, ha az amerikai elnök igent mondana az ukrán elnök kérésére.

Tomahawk
A Kijevből indított Tomahawk-rakéták becsült hatótávolsága.
Fotó: Axios

Az Axios cikke szerint ha az Egyesült Államok beleegyezne a Tomahawkok eladásába, Ukrajna sokkal nagyobb csapásmérő képességre tenne szert — a lap által készített térkép szerint Moszkva és egész Magyarország, valamint Románia is a hatótávba kerülne. A Tomahawk-rakéták messzebbre repülnek, gyorsabbak és erősebbek, mint az eddig Ukrajnának adott fegyverek vagy drónok.

Trump korábban jelezte, hogy esetleg adnának Tomahawkokat, de megjegyezte: „erről talán Oroszországgal is beszélni kellene”, mivel ez „újabb lépcső lenne az agresszióban”.

Mi az a Tomahawk rakéta?

A Tomahawk egy szubszonikus cirkálórakéta, amelyet eredetileg amerikai hadihajókról és tengeralattjárókról indítanak.

  • Hossza: kb. 5,5–6,2 méter
  • Tömege: kb. 1,3 tonna
  • Ára: rakétánként kb. 1,3 millió dollár
  • Hatótávolsága: 1 250–2 500 km (ami elegendő Moszkva eléréséhez Ukrajnából)

A rakétát a Raytheon (RTX) gyártja, és az USA több mint 2 350 alkalommal vetette már be különféle műveletekben.

Előzmények és változatok

A fejlesztés az 1970-es években kezdődött. Azóta több verzió készült (Block II, III, IV) folyamatos fejlesztésekkel. Nem világos, hogy Ukrajna melyik generációt kapná, de az idősebb típusokat könnyebben észlelheti az orosz légvédelem.

Kik használják jelenleg?

A fő felhasználók az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság. 2024-ben Japán 400 darabot vásárolt; Ausztrália és Hollandia is rendelt belőlük.

Mikor vetette be az USA?

  1. 2017-ben Trump körülbelül 60 rakétát lőtt ki Szíriára,
  2. 2024-ben az USA és az Egyesült Királyság Houthi-célpontokat támadt Jemenben,
  3. szintén 2024-ben az „Midnight Hammer” hadművelet során iráni létesítmények ellen hajtottak végre csapást.

Összehasonlítás más fegyverekkel

  • Tomahawk: 1 250–2 500 km hatótáv
  • ATACMS (USA): 300 km
  • ERAM (USA): 240–450 km
  • Storm Shadow / Scalp (Egyesült Királyság, Franciaország): ~250 km
  • Ukrán fejlesztések (Palianytsia, Flamingo): rövidebb hatótáv, kevesebb harci tapasztalat

Az Axios összefoglalta: amennyiben Trumpék valamikor mégis rábólintanának az üzletre, nemcsak Tomahawk-rakétákat, hanem indítórendszereket is biztosítaniuk kellene az ukránoknak. A Pentagon egyes tisztviselői ezért komolyan aggódnának amiatt, hogy ez az üzlet kimerítheti az Egyesült Államok készleteit.

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

 

 

Berendel
•••
2025. október 18. 12:32 Szerkesztve
"sem Budapest nem lenne biztonságban" Az ukránoknak most is van több olyan fegyverük, amivel Budapestet tudnák lőni, nem kell a tomahawk. Teszteleték is pár éve, amikor átreptettek egy drónt az egész országon, úgy hpgy a magyar légvédelem tehetetlen volt. Elhúzott a százhalombattai finomító felett és valahol Zágráb környékén fogyott ki belőle az üzemanyag. Ha az ukránok megcsapnák Budapestet, vagy Százhalombattát, a nyugati lapok 5 percen belül üvöltenék, hogy orosz támadás érte a nátót.
Bellmondo
2025. október 18. 12:25
Az USA természetesen átadja az említett eszközöket Ukrajnának. Lehet, hogy nem a Trump korszakban hanem utána. A lényeg, hogy Magyarországot lerakétázzák az ukránok. A közelség miatt erre még Tomahawk se kell.
sanya55-2
2025. október 18. 12:09
Kés, villa, olló, tomahawk rakéta kis zöld ember(?) kezébe nem való
szantofer
•••
2025. október 18. 11:58 Szerkesztve
"Budapest nem lenne biztonságban" És még ki nem? Na menjetek ti a propagandista mamátok szoknyája alá!
