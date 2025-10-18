Megmutatta az amerikai lap: ha Ukrajna Tomahawk-rakétákat kapna, sem Moszkva, sem Budapest nem lenne biztonságban

Zelenszkij embere „megfejtette” Putyint: valójában ezért jön Budapestre
Az ukránok szerint Putyin egyszerűen megijedt.
Ha Ukrajna megkapja az amerikai rakétákat, új korszak kezdődhet Európában. A középpontban a Tomahawk áll.
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij pénteken a Fehér Házban arról tárgyaltak, hogy az Egyesült Államok Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat adjon Ukrajnának. A hírek szerint Trump nem ment bele a veszélyes fegyverek átadásába, ám ez nem tartotta vissza az Axios amerikai hírportált attól, hogy bemutassák: mennyire pusztító döntés lenne, ha az amerikai elnök igent mondana az ukrán elnök kérésére.
Az Axios cikke szerint ha az Egyesült Államok beleegyezne a Tomahawkok eladásába, Ukrajna sokkal nagyobb csapásmérő képességre tenne szert — a lap által készített térkép szerint Moszkva és egész Magyarország, valamint Románia is a hatótávba kerülne. A Tomahawk-rakéták messzebbre repülnek, gyorsabbak és erősebbek, mint az eddig Ukrajnának adott fegyverek vagy drónok.
Trump korábban jelezte, hogy esetleg adnának Tomahawkokat, de megjegyezte: „erről talán Oroszországgal is beszélni kellene”, mivel ez „újabb lépcső lenne az agresszióban”.
A Tomahawk egy szubszonikus cirkálórakéta, amelyet eredetileg amerikai hadihajókról és tengeralattjárókról indítanak.
A rakétát a Raytheon (RTX) gyártja, és az USA több mint 2 350 alkalommal vetette már be különféle műveletekben.
A fejlesztés az 1970-es években kezdődött. Azóta több verzió készült (Block II, III, IV) folyamatos fejlesztésekkel. Nem világos, hogy Ukrajna melyik generációt kapná, de az idősebb típusokat könnyebben észlelheti az orosz légvédelem.
A fő felhasználók az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság. 2024-ben Japán 400 darabot vásárolt; Ausztrália és Hollandia is rendelt belőlük.
Az Axios összefoglalta: amennyiben Trumpék valamikor mégis rábólintanának az üzletre, nemcsak Tomahawk-rakétákat, hanem indítórendszereket is biztosítaniuk kellene az ukránoknak. A Pentagon egyes tisztviselői ezért komolyan aggódnának amiatt, hogy ez az üzlet kimerítheti az Egyesült Államok készleteit.
