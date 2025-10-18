Soha nem látott korlátozáskora kell számítani a békecsúcs alatt: ez mindenkit érinteni fog

Példátlan biztonsági készültség előzi meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin várható budapesti csúcstalálkozóját, amelyet két héten belül tarthatnak meg.

A terrorelhárítás, a rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek közösen készülnek a város védelmére.

Hajós István biztonsági szakértő szerint vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet.

A Fehér Ház közlése szerint a diplomáciai előkészületek már a jövő héten megkezdődnek. A csúcstalálkozó idején jelentős forgalomkorlátozások és lezárások várhatók Budapest több pontján.