Soha nem látott korlátozáskora kell számítani a békecsúcs alatt: ez mindenkit érinteni fog

Érkeznek a fejlemények: minden, amit a budapesti békecsúcsról tudni érdemes!
Kövesse a Mandineren a történelmi találkozó legfrissebb részleteit élő cikkünkben!
A terrorelhárítás, a rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek közösen készülnek a város védelmére.
Példátlan biztonsági készültség előzi meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin várható budapesti csúcstalálkozóját, amelyet két héten belül tarthatnak meg.
Hajós István biztonsági szakértő szerint vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet.
A Fehér Ház közlése szerint a diplomáciai előkészületek már a jövő héten megkezdődnek. A csúcstalálkozó idején jelentős forgalomkorlátozások és lezárások várhatók Budapest több pontján.
(MTI)
Nyitókép forrása: AFP