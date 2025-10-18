Ft
10. 18.
szombat
vadászgépek Budapesti békecsúcs honvédség Donald Trump Vlagyimir Putyin

Soha nem látott korlátozáskora kell számítani a békecsúcs alatt: ez mindenkit érinteni fog

2025. október 18. 12:40

A terrorelhárítás, a rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek közösen készülnek a város védelmére.

2025. október 18. 12:40
null

Példátlan biztonsági készültség előzi meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin várható budapesti csúcstalálkozóját, amelyet két héten belül tarthatnak meg.

A terrorelhárítás, a rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek közösen készülnek a város védelmére.

 Hajós István biztonsági szakértő szerint vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet.

A Fehér Ház közlése szerint a diplomáciai előkészületek már a jövő héten megkezdődnek. A csúcstalálkozó idején jelentős forgalomkorlátozások és lezárások várhatók Budapest több pontján.

(MTI)

Nyitókép forrása: AFP

 

belbuda
2025. október 18. 15:35
A várost fogják védeni…a két vendég-gengsztertől?
merpes
2025. október 18. 15:32
". . . .: ez mindenkit érinteni fog " . . . . . engem BIZTOS N E M ! ! . . . . , mert amit trump , putyin , orbán kiépített az " esö után köpönyeg "
gyozoporgorugasa
2025. október 18. 15:16
A terrorelhárítás, a rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek közösen készülnek a város védelmére."" A legbiztonságosabb hely a világon budapest mihály szerint.Viktor viktor ,kit kell a három közül a legjobban félteni?🤣🤣😊👌👍
akitiosz
2025. október 18. 15:13
Igazán megér két ember kényelme félmillió embernek némi kényelmetlenséget, elvégre minden ember egyenlő. Kivéve az egyenlőbbeket.
