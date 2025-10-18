Érkeznek a szirénhangok: némelyek szerint Putyin nem is lesz képes eljutni Budapestre

Orbán kíméletlen választ adott Brüsszelnek: ezért lesz Budapest a békecsúcs helyszíne!
Budapesten még az európai szempontok is érvényesülhetnek.
Vagy ha eljut, itt majd jól letartóztatják. Bár ez „valószínűtlen”.
Vlagyimir Putyin leendő budapesti útja az nagy diplomáciai vihart kavart diplomáciai körökben. Ahogy korábban megírtuk, az orosz elnök és Donald Trump egy hosszú telefonbeszélgetést követően elvi megállapodásra jutottak arról, hogy a közeljövőben Budapesten ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessenek.
Ha ez valóban megtörténik, Putyin első alkalommal lépne uniós területre 2020 óta
– ez pedig komoly politikai és jogi kérdéseket vet fel – írta meg az Euronews.
Az első akadályt az uniós szankciók jelentik: bár a Kreml vezetőjének vagyonát az EU 2022-ben befagyasztotta, utazási tilalmat formálisan nem vezettek be ellene, hogy a diplomáciai kapcsolattartás minimális lehetősége megmaradjon.
Ez elvileg lehetővé tenné, hogy Putyin Magyarországra látogasson, ám az EU teljes légtérzárat rendelt el az orosz repülőgépekkel szemben.
Ez azt jelenti, hogy az orosz elnök csak külön engedéllyel, bonyolult kitérőkkel – például a Nyugat-Balkánon keresztül – juthatna el Budapestre.
Ezt is ajánljuk a témában
Budapesten még az európai szempontok is érvényesülhetnek.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Putyin ellen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki, mivel felelőssé teszik több tízezer ukrán gyermek jogellenes Oroszországba hurcolásáért – írja a liberális lap.
Mivel Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja, elvileg köteles lenne végrehajtani a letartóztatást – csakhogy Budapest korábban már jelezte: 2026-ban ki kíván lépni a bíróságból. Addig viszont a római statútum alapján az ICC döntései továbbra is kötelezőek.
Uniós diplomaták ugyanakkor kételkednek abban, hogy Magyarország végrehajtaná a parancsot.
„Senki nem lepődne meg, ha a magyarok nem tartóztatnák le Putyint” – fogalmazott egy névtelenséget kérő forrás. Mivel az ICC-nek nincs saját végrehajtó ereje, a döntés teljes mértékben a fogadó állam politikai akaratától függ.
Ha Putyin valóban európai földre lépne, az nemcsak szimbolikus győzelem lenne számára az elszigeteltség évei után, hanem újabb próbatétel az Európai Uniónak is, amelynek most szembe kell néznie a saját jogi és politikai ellentmondásaival – vélekedik az Euronews.
Ezt is ajánljuk a témában
A szóvivők kijelentették, hogy Vlagyimir Putyin vagyonát ugyan befagyasztották, de utazási tilalmat nem rendeltek el ellene.
Nyitókép:Pavel Bednyakov / AFP