Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
békecsúcs ICC Vlagyimir Putyin Nemzetközi Büntetőbíróság EU

Érkeznek a szirénhangok: némelyek szerint Putyin nem is lesz képes eljutni Budapestre

2025. október 18. 11:30

Vagy ha eljut, itt majd jól letartóztatják. Bár ez „valószínűtlen”.

2025. október 18. 11:30
null

Vlagyimir Putyin leendő budapesti útja az nagy diplomáciai vihart kavart diplomáciai körökben. Ahogy korábban megírtuk, az orosz elnök és Donald Trump egy hosszú telefonbeszélgetést követően elvi megállapodásra jutottak arról, hogy a közeljövőben Budapesten ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessenek. 

Ha ez valóban megtörténik, Putyin első alkalommal lépne uniós területre 2020 óta

 – ez pedig komoly politikai és jogi kérdéseket vet fel  – írta meg az Euronews

Az első akadályt az uniós szankciók jelentik: bár a Kreml vezetőjének vagyonát az EU 2022-ben befagyasztotta, utazási tilalmat formálisan nem vezettek be ellene, hogy a diplomáciai kapcsolattartás minimális lehetősége megmaradjon. 

Ez elvileg lehetővé tenné, hogy Putyin Magyarországra látogasson, ám az EU teljes légtérzárat rendelt el az orosz repülőgépekkel szemben. 

Ez azt jelenti, hogy az orosz elnök csak külön engedéllyel, bonyolult kitérőkkel – például a Nyugat-Balkánon keresztül – juthatna el Budapestre.

Ezt is ajánljuk a témában

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Putyin ellen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki, mivel felelőssé teszik több tízezer ukrán gyermek jogellenes Oroszországba hurcolásáért – írja a liberális lap. 

Mivel Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja, elvileg köteles lenne végrehajtani a letartóztatást – csakhogy Budapest korábban már jelezte: 2026-ban ki kíván lépni a bíróságból. Addig viszont a római statútum alapján az ICC döntései továbbra is kötelezőek.

Uniós diplomaták ugyanakkor kételkednek abban, hogy Magyarország végrehajtaná a parancsot.

„Senki nem lepődne meg, ha a magyarok nem tartóztatnák le Putyint” – fogalmazott egy névtelenséget kérő forrás. Mivel az ICC-nek nincs saját végrehajtó ereje, a döntés teljes mértékben a fogadó állam politikai akaratától függ. 

Ha Putyin valóban európai földre lépne, az nemcsak szimbolikus győzelem lenne számára az elszigeteltség évei után, hanem újabb próbatétel az Európai Uniónak is, amelynek most szembe kell néznie a saját jogi és politikai ellentmondásaival – vélekedik az Euronews.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép:Pavel Bednyakov / AFP

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2025. október 18. 12:35
""Kiszivárgott Putyin pontos útvonala a budapesti békecsúcsra: brutális kerülőt kell tennie az orosz elnöknek, vadászgépek fogják kísérni – térkép"" vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2025/10/putyin-pontos-repulesi-utvonala-a-budapesti-bekecsucsra hehe, de még így is közelebb van mint Alaszka .... :-)
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. október 18. 12:33
Hát az Zselé ottléte idején az USA külügyér oroszzászlós nyakkendője, no meg a érkezési és búcsúzási ceremónia talán utalhat a faszpianinós kegyvesztetségére. És akkor még a budapesti helyszín... Biztos nehéz lesz az EU küldötteknek eleget tenni ;-)
Válasz erre
0
0
egyszeri
2025. október 18. 12:24
Megnézném azt az országot, legyen az bármelyik is amelyik leszállásra kényszerítené Putyin gépét.
Válasz erre
3
0
egyszeri
2025. október 18. 12:22
Benjamin Netanyahu is el tudott jönni minden gond nélkül! Akkor Putyin miért ne tudna ha épp Trumppal készül tárgyalni?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!