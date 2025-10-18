Érkeznek a szirénhangok: némelyek szerint Putyin nem is lesz képes eljutni Budapestre

Vlagyimir Putyin leendő budapesti útja az nagy diplomáciai vihart kavart diplomáciai körökben. Ahogy korábban megírtuk, az orosz elnök és Donald Trump egy hosszú telefonbeszélgetést követően elvi megállapodásra jutottak arról, hogy a közeljövőben Budapesten ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessenek.

Ha ez valóban megtörténik, Putyin első alkalommal lépne uniós területre 2020 óta

– ez pedig komoly politikai és jogi kérdéseket vet fel – írta meg az Euronews.

Az első akadályt az uniós szankciók jelentik: bár a Kreml vezetőjének vagyonát az EU 2022-ben befagyasztotta, utazási tilalmat formálisan nem vezettek be ellene, hogy a diplomáciai kapcsolattartás minimális lehetősége megmaradjon.