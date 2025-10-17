Budapesti békecsúcs – üzent az Európai Bizottság Putyinnak

Megszólalt az Európai Bizottság szóvivője pénteken azzal kapcsolatban, hogy az orosz elnök beléphet-e majd az Európai Unió területére, a Budapestre tervezett Trump–Putyin találkozóra.

Putyin vagyonát befagyasztottuk, de utazási tilalmat nem rendeltek el ellene”

– jelentette ki a szóvivő az EU hivatalos oldalán megjelent sajtónyilatkozatban.

A Bizottság pénteki sajtótájékoztatóján az is elhangzott, hogy minden EU-tagállam egyéni hatáskörébe tartozik, hogy kit enged be a légterébe, arról pedig nem beszéltek, hogy e téren bármilyen aggály felmerült volna az Unión belül.

Ugyanakkor elhangzott, hogy