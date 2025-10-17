Budapesti békecsúcs – üzent az Európai Bizottság Putyinnak

Ez történt Trump bejelentése óta: minden, amit a budapesti békecsúcsról tudni kell
A szóvivők kijelentették, hogy Vlagyimir Putyin vagyonát ugyan befagyasztották, de utazási tilalmat nem rendeltek el ellene.
Megszólalt az Európai Bizottság szóvivője pénteken azzal kapcsolatban, hogy az orosz elnök beléphet-e majd az Európai Unió területére, a Budapestre tervezett Trump–Putyin találkozóra.
Putyin vagyonát befagyasztottuk, de utazási tilalmat nem rendeltek el ellene”
– jelentette ki a szóvivő az EU hivatalos oldalán megjelent sajtónyilatkozatban.
A Bizottság pénteki sajtótájékoztatóján az is elhangzott, hogy minden EU-tagállam egyéni hatáskörébe tartozik, hogy kit enged be a légterébe, arról pedig nem beszéltek, hogy e téren bármilyen aggály felmerült volna az Unión belül.
Ugyanakkor elhangzott, hogy
az EU minden kezdeményezést támogat, amely segít elérni a tartós békét Ukrajnában,
de többször is hangsúlyozták, hogy egyelőre nem akarnak jóslatokba bocsátkozni az esetleges találkozó kapcsán.
Azonban a jelenlévők arra nem kaptak választ, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagjaként Magyarország köteles lenne-e letartóztatni Putyint az ország területén, mivel az orosz elnök ellen még mindig nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A magyar kormány már áprilisban bejelentette az ICC-ből való kilépését, de ez még nem lépett érvénybe, így hivatalosan Magyarországra is vonatkoznak az ezzel járó kötelezettségek – emlékeztettek.
