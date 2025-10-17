Ft
Budapesti békecsúcs Magyarország icc Vlagyimir Putyin elfogatóparancs Európai Bizottság Európai Unió

Budapesti békecsúcs – üzent az Európai Bizottság Putyinnak

2025. október 17. 15:36

A szóvivők kijelentették, hogy Vlagyimir Putyin vagyonát ugyan befagyasztották, de utazási tilalmat nem rendeltek el ellene.

2025. október 17. 15:36
null

Megszólalt az Európai Bizottság szóvivője pénteken azzal kapcsolatban, hogy az orosz elnök beléphet-e majd az Európai Unió területére, a Budapestre tervezett Trump–Putyin találkozóra

Putyin vagyonát befagyasztottuk, de utazási tilalmat nem rendeltek el ellene”

– jelentette ki a szóvivő az EU hivatalos oldalán megjelent sajtónyilatkozatban.

A Bizottság pénteki sajtótájékoztatóján az is elhangzott, hogy minden EU-tagállam egyéni hatáskörébe tartozik, hogy kit enged be a légterébe, arról pedig nem beszéltek, hogy e téren bármilyen aggály felmerült volna az Unión belül. 

Ugyanakkor elhangzott, hogy 

az EU minden kezdeményezést támogat, amely segít elérni a tartós békét Ukrajnában, 

de többször is hangsúlyozták, hogy egyelőre nem akarnak jóslatokba bocsátkozni az esetleges találkozó kapcsán.

Azonban a jelenlévők arra nem kaptak választ, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagjaként Magyarország köteles lenne-e letartóztatni Putyint az ország területén, mivel az orosz elnök ellen még mindig nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A magyar kormány már áprilisban bejelentette az ICC-ből való kilépését, de ez még nem lépett érvénybe, így hivatalosan Magyarországra is vonatkoznak az ezzel járó kötelezettségek – emlékeztettek.

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

nyafika
2025. október 17. 17:01
Világpolitika nem arról szól, majd izomból beállunk és mindenki fogja be a pofáját. A diplomácia nagyon finom óraszerkezet, büdös bunkókat a közelébe nem engednek. Értve? Az EU ne akarjom Michelin csillagokat osztogatni tagállamoknak, kinek jobb a konyhája, mert még sajátja sincs. 27 tagállam pénzét lopják Brüsszelben, ezt tudja TRUMP és PUTYIN.
Szerintem
2025. október 17. 17:01
Kerülgetik a kását a szellemi nyomoroncok, hogyan lehetne keresztbe tenni a béketárgyalásoknak. Csak hát a világ formálói leszarják a keserves vergődéseiket, senkit se érdekelnek, mellőzöttek.
nyafika
2025. október 17. 16:56
Ursula nevű szajhát már elküldte a picsába: USA, Orosz, Kína, India. Mire verik Brüsszelben a nyálukat?
nyafika
2025. október 17. 16:54
Élvezem, ahogy a libsik agyfaszban megdöglenek...
