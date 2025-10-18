Soha nem vergődött még ennyire az Európai Unió: kiderült, kit akarnak becsempészni a budapesti békecsúcsra
Minden követ megmozgatnak a siker érdekében.
Azonnal elkezdtek pedálozni az európai vezetők.
Keir Starmer brit miniszterelnök azt javasolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, valamint az európai vezetőknek, hogy az Egyesült Államokkal közösen dolgozzanak ki egy béketervezetet Ukrajna számára – szúrta ki a Kárpáthír.
A brit miniszterelnök meglátása szerint a terv alapja Donald Trump amerikai elnök Gázai övezetre vonatkozó húsz pontos terve lehetne.
A források szerint ezen javaslat Zelenszkij és Donald Trump találkozóját követően hangzott el egy közös telefonbeszélgetés során, amelyen az ukrán elnök és európai országok vezetői vettek részt.
A Strana a hír kapcsán megállapította, hogy Starmer nyilatkozata az Egyesült Államok és az európai országok közös együttműködését feltételezi.
Ezt is ajánljuk a témában
Minden követ megmozgatnak a siker érdekében.
Nyitókép: Khaled DESOUKI / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A budapesti békecsúcs miatt még az európai vezetők is sértve érezhetik magukat.
A hatóság emberei bármit megtehetnek, hogy újabb katonákat juttassanak a frontra.
A Bloomberg végül megállapította, hogy Putyint csak egy cél vezérli.