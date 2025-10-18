Ft
háború Háború Ukrajnában békecsúcs Budapesti békecsúcs béke Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Még el sem kezdődött a budapesti békecsúcs, de már kiterítették a lapjaikat: ez lehet az ukrajnai béketerv alapja!

2025. október 18. 16:53

Azonnal elkezdtek pedálozni az európai vezetők.

2025. október 18. 16:53
null

Keir Starmer brit miniszterelnök azt javasolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, valamint az európai vezetőknek, hogy az Egyesült Államokkal közösen dolgozzanak ki egy béketervezetet Ukrajna számára – szúrta ki a Kárpáthír.

A brit miniszterelnök meglátása szerint a terv alapja Donald Trump amerikai elnök Gázai övezetre vonatkozó húsz pontos terve lehetne.

A források szerint ezen javaslat Zelenszkij és Donald Trump találkozóját követően hangzott el egy közös telefonbeszélgetés során, amelyen az ukrán elnök és európai országok vezetői vettek részt.

A Strana a hír kapcsán megállapította, hogy Starmer nyilatkozata az Egyesült Államok és az európai országok közös együttműködését feltételezi.

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
billysparks
2025. október 18. 18:25
Kicsit furcsállom is, hogy Putyint meghívták a legújabb béketárgyalásokra. Ez nem európai módi.
Válasz erre
2
1
Intel
2025. október 18. 18:12
Mivel Trump naponta mást hazudik semmit se kell komolyan venni abból amit mond.
Válasz erre
2
1
fintaj-2
2025. október 18. 18:06
Ha a brit sziget holnap elsüllyedne, sok bajtól megszabadulna a világ!
Válasz erre
7
0
nagymester-b-2
2025. október 18. 17:59
Igaz ugyan hogy nem kérdezték, de ettől még elmondja a javaslatát. Szégyentelen, szánalmas szardarab ez a bohóc is.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!