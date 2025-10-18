Keir Starmer brit miniszterelnök azt javasolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, valamint az európai vezetőknek, hogy az Egyesült Államokkal közösen dolgozzanak ki egy béketervezetet Ukrajna számára – szúrta ki a Kárpáthír.

A brit miniszterelnök meglátása szerint a terv alapja Donald Trump amerikai elnök Gázai övezetre vonatkozó húsz pontos terve lehetne.

A források szerint ezen javaslat Zelenszkij és Donald Trump találkozóját követően hangzott el egy közös telefonbeszélgetés során, amelyen az ukrán elnök és európai országok vezetői vettek részt.

A Strana a hír kapcsán megállapította, hogy Starmer nyilatkozata az Egyesült Államok és az európai országok közös együttműködését feltételezi.