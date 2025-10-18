Ft
10. 18.
szombat
békecsúcs Magyar Péter Kacsoh Dániel

Ezen a képen The Man, a főszervező és házigazda mutatja, milyen magasra kell majd tenni a képét a budapesti békecsúcs különböző programjain

2025. október 18. 07:50

Kiszivárgott információk szerint Putyint és Trumpot budai villájában is fogadja, ahol a híres, Magyar Péter Signature limomádét is felszolgálják.

2025. október 18. 07:50
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Ezen a képen The Man, a főszervező és házigazda mutatja, milyen magasra kell majd tenni a képét a budapesti békecsúcs különböző programjain. Kiszivárgott információk szerint Putyint és Trumpot budai villájában is fogadja, ahol a híres, Magyar Péter Signature limomádét is felszolgálják – az italról a Kontroll előzetesen egyórás riportfilmet készít. További részletek hamarosan”

Nyitókép: Kacsoh Dániel Facebook-oldala

Nyitókép: Kacsoh Dániel Facebook-oldala

