„Ezen a képen The Man, a főszervező és házigazda mutatja, milyen magasra kell majd tenni a képét a budapesti békecsúcs különböző programjain. Kiszivárgott információk szerint Putyint és Trumpot budai villájában is fogadja, ahol a híres, Magyar Péter Signature limomádét is felszolgálják – az italról a Kontroll előzetesen egyórás riportfilmet készít. További részletek hamarosan”