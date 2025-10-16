Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Putyin Holdraszállás Budapest Trump Kacsoh Dániel

A Holdraszállást is ő intézte

2025. október 16. 22:43

Többek között.

2025. október 16. 22:43
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Magyar Péter szerint ő javasolta, hogy Budapest legyen a Trump-Putyin találkozó helyszíne. 

Így is lett. Aha. A Holdraszállást is ő intézte. Többek között”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. október 17. 00:21
Jó lesz, ha titkosszolgálatok résen lesznek, mert ha a pszichopata beleőrül a jelentéktelenségébe, akkor még akár hagyományőrző huszárlónak is álcázhatja magát a parlament előtti fogadáson, csakhogy jelen lehessen.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. október 17. 00:16
A "maláj tigris" alias Sandokán dallamára: Agyhalááál, agyhalááál, Támad a péter, táámada a Péter. agyhaláál, agyhaláál, Tűzbe megyünk, vagy a vízbe esünk, ha vezetsz. Plotty.
Válasz erre
0
0
evass816
2025. október 16. 23:55
Holdraszállás?? Ugyan! Ő volt a Hold! És megengedte, hogy leszálljanak rá!
Válasz erre
0
0
Anubys
2025. október 16. 23:47
A halálnak egyszer Magyar Péter közeli élménye volt.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!