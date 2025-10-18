Ft
10. 18.
szombat
Ukrajna Budapesti békecsúcs Donald Trump Vlagyimir Putyin kompromisszum Tomahawk

Zelenszkij embere „megfejtette" Putyint: valójában ezért jön Budapestre

2025. október 18. 07:04

Az ukránok szerint Putyin egyszerűen megijedt.

2025. október 18. 07:04
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök újabb ígéretei Donald Trump amerikai elnök felé aggodalmat keltettek azzal kapcsolatban, hogy a Kreml ismét megpróbálja meghiúsítani a nyugati országok Ukrajna iránti támogatását – írja a Kyiv Independent ukrán portálra hivatkozva az Index.

Ahogyan arról már többször is beszámoltunk, történelmi jelentőségű találkozónak ad otthont hamarosan Magyarország: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten ül asztalhoz, hogy megvitassák az ukrajnai háború lezárását. 

A két elnök még korábban két és fél órás telefonhívást folytatott, amelynek során abban is sikerült megegyezniük, hogy a jövő héten magas szintű amerikai–orosz találkozót tartanak.

A lap szerint azonban az időzítés nem véletlen, mivel az orosz és az amerikai elnök beszélgetésére éppen egy nappal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatása előtt került sor, aminek legfőbb témája a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadása volt.

Putyin megijedt, mert Trump megígérte, hogy Tomahawkokat biztosít Ukrajnának, és amiatt az orosz elnök úgy tesz, mintha készen állna a »megállapodásra« és a kompromisszumra”

– jelentette ki Olekszandr Merezsko, aki Zelenszkij pártjának egyik vezető parlamenti képviselője.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

bagira004
2025. október 18. 08:48
Fos a hazugságokat gyártja már.
red-bullshit
2025. október 18. 08:45
Mi lehet az agyuk helyén ezeknek vajon? Víz, levegő, lószar, egyéb? Egyszer az életben fognák föl, ami velük, körülöttük történik, de soha.
satrafa-2
2025. október 18. 08:45
Sajnos én ezt nem értem. Minek a zongorista ukránnak a nagy hatótávolságú rakéta? Az nem védekezésre való fegyver, hanem támadó fegyver, nem?! Miért akar ő 1500 kilométerre belövöldözni Oroszországba, amikor a határait akarja védeni... Abszolut laikus vagyok, csak "hangosan" gondolkodom...
Ekrü123
2025. október 18. 08:36
kimirszen 2025. október 18. 08:32 "Angolok vannak te szélütött?"- Ezt most tőle kérded? Leírsz egy baromságot, majd mikor kiigazítanak, akkor meg visszakérdezel...Ha ennyire nem vagy képben , minek írogatsz ide?
