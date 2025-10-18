Zelenszkij embere „megfejtette” Putyint: valójában ezért jön Budapestre

Érkeznek a fejlemények: minden, amit a budapesti békecsúcsról tudni érdemes!
Kövesse a Mandineren a történelmi találkozó legfrissebb részleteit élő cikkünkben!
Az ukránok szerint Putyin egyszerűen megijedt.
Vlagyimir Putyin orosz elnök újabb ígéretei Donald Trump amerikai elnök felé aggodalmat keltettek azzal kapcsolatban, hogy a Kreml ismét megpróbálja meghiúsítani a nyugati országok Ukrajna iránti támogatását – írja a Kyiv Independent ukrán portálra hivatkozva az Index.
Ahogyan arról már többször is beszámoltunk, történelmi jelentőségű találkozónak ad otthont hamarosan Magyarország: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten ül asztalhoz, hogy megvitassák az ukrajnai háború lezárását.
A két elnök még korábban két és fél órás telefonhívást folytatott, amelynek során abban is sikerült megegyezniük, hogy a jövő héten magas szintű amerikai–orosz találkozót tartanak.
A lap szerint azonban az időzítés nem véletlen, mivel az orosz és az amerikai elnök beszélgetésére éppen egy nappal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatása előtt került sor, aminek legfőbb témája a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadása volt.
Kulcsfontosságú téma számára az amerikai elnökkel folytatott pénteki találkozón.
Putyin megijedt, mert Trump megígérte, hogy Tomahawkokat biztosít Ukrajnának, és amiatt az orosz elnök úgy tesz, mintha készen állna a »megállapodásra« és a kompromisszumra”
– jelentette ki Olekszandr Merezsko, aki Zelenszkij pártjának egyik vezető parlamenti képviselője.
Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP