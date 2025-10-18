Zelenszkij embere „megfejtette” Putyint: valójában ezért jön Budapestre

Vlagyimir Putyin orosz elnök újabb ígéretei Donald Trump amerikai elnök felé aggodalmat keltettek azzal kapcsolatban, hogy a Kreml ismét megpróbálja meghiúsítani a nyugati országok Ukrajna iránti támogatását – írja a Kyiv Independent ukrán portálra hivatkozva az Index.

Ahogyan arról már többször is beszámoltunk, történelmi jelentőségű találkozónak ad otthont hamarosan Magyarország: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten ül asztalhoz, hogy megvitassák az ukrajnai háború lezárását.