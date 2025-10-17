Ezt kéri Zelenszkij Trumptól

Washingtonban tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump amerikai vezetővel. Zelenszkij felvetette az ukrán drónok amerikai Tomahawkokra való cseréjét is, mondván, hogy Ukrajnának több ezer drónja van, de nagy hatótávolságú rakétából egy sincs.

Ukrajnának több ezer sorozatgyártású drónja van, de nekünk nincsenek Tomahawkjaink. Ezért van szükségünk Tomahawkokra.”

Majd így folytatta: „Ők (az USA) megkaphatják a mi több ezer drónunkat, ebben tudunk együttműködni”.

Amikor a Tomahawkok Ukrajnába küldésének lehetőségéről kérdezték, Donald Trump elnök a Fehér Házban tartott munkaebéd megnyitó beszédében azt mondta, hogy ez egy olyan fegyver, amelyre Amerikának „szüksége van”.

„Remélhetőleg nem lesz rá szükségük, remélhetőleg véget tudunk vetni a háborúnak anélkül, hogy Tomahawkokra kellene gondolnunk” – tette hozzá Trump.