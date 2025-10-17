Ft
10. 17.
péntek
Ukrajna Donald Trump Volodimir Zelenszkij ukrajnai háború Tomahawk

Ezt kéri Zelenszkij Trumptól

2025. október 17. 21:47

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ragaszkodik ahhoz, hogy Kijevnek Tomahawk típusú cirkálórakétákra van szüksége, ami kulcsfontosságú téma számára a Donald Trumppal folytatott pénteki találkozón.

2025. október 17. 21:47
null

Washingtonban tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump amerikai vezetővel. Zelenszkij felvetette az ukrán drónok amerikai Tomahawkokra való cseréjét is, mondván, hogy Ukrajnának több ezer drónja van, de nagy hatótávolságú rakétából egy sincs.

Ukrajnának több ezer sorozatgyártású drónja van, de nekünk nincsenek Tomahawkjaink. Ezért van szükségünk Tomahawkokra.”

Majd így folytatta: „Ők (az USA) megkaphatják a mi több ezer drónunkat, ebben tudunk együttműködni”.

Amikor a Tomahawkok Ukrajnába küldésének lehetőségéről kérdezték, Donald Trump elnök a Fehér Házban tartott munkaebéd megnyitó beszédében azt mondta, hogy ez egy olyan fegyver, amelyre Amerikának „szüksége van”.

„Remélhetőleg nem lesz rá szükségük, remélhetőleg véget tudunk vetni a háborúnak anélkül, hogy Tomahawkokra kellene gondolnunk” – tette hozzá Trump.

Fotó: Gints Ivuskans / AFP

Nasi12
2025. október 17. 22:42
A ragaszkodikot gondolom nem Trumpnak mondta. Mert akkor tényleg nem maradt kártyája. A drónjait Trump megszerzi ha akarja Tomahawkok nélkül is.
0
0
Treeoflife
2025. október 17. 22:17
Tehát kapott egy csipiszt. Ezt szerettem volna olvasni.
3
0
pandalala
2025. október 17. 22:16
" Ukrajnának több ezer sorozatgyártású drónja van, de nekünk nincsenek Tomahawkjaink. Ezért van szükségünk Tomahawkokra. " Há', Zselé, akkor vegyétek el az indiánoktól!! .... A balta jobb mint a mosógépcsipp, valóban ..
4
0
cutcopy
2025. október 17. 22:03
Tehát kedves zselé Tomahawk off..
1
0
