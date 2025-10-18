Putyint és Trumpot is limonádéval várja – Kacsoh Dániel szétkapta Magyar Péter fényképét

„A világ két legvédettebb személye érkezik Budapestre” – megszólalt a szakértő a budapesti békecsúcs kapcsán (VIDEÓ)
Várhatóan fokozott katonai és a rendőri jelenlét lesz tapasztalható azokban a napokban a fővárosban.
A publicista ismét éles iróniával figurázta ki a Tisza párt vezérét.
Kacsoh Dániel a Facebookon írt cinikus bejegyzést a közelgő budapesti békecsúcs kapcsán annak „vélt házigazájáról”, Magyar Péterről.
„Ezen a képen The Man, a főszervező és házigazda mutatja, milyen magasra kell majd tenni a képét a budapesti békecsúcs különböző programjain. Kiszivárgott információk szerint Putyint és Trumpot budai villájában is fogadja, ahol a híres, Magyar Péter Signature limonádét is felszolgálják – az italról a Kontroll előzetesen egyórás riportfilmet készít. További részletek hamarosan‼️” – írta Kacsoh.
Ahogy korábban is megírtuk, Magyar Péter most úgy próbálja beállítani, mintha tőle származna az az ötlet, hogy Budapesten találkozzon Putyin és Trump.
A sajtó már napok óta arról beszél, hogy a magyar főváros lehet a történelmi találkozó helyszíne, Tisza pártelnöke pedig mindent megtesz azért, hogy az egész kezdeményezés az ő nevéhez fűződjön – annak ellenére, hogy valójában semmi köze nincs a háttérfolyamatokhoz.
Nyitókép: Kacsoh Dániel Facebook-oldala