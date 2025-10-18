Ft
Putyint és Trumpot is limonádéval várja – Kacsoh Dániel szétkapta Magyar Péter fényképét

2025. október 18. 07:50

A publicista ismét éles iróniával figurázta ki a Tisza párt vezérét.

2025. október 18. 07:50
Kacsoh Dániel a Facebookon írt cinikus bejegyzést a közelgő budapesti békecsúcs kapcsán  annak „vélt házigazájáról”, Magyar Péterről.

„Ezen a képen The Man, a főszervező és házigazda mutatja, milyen magasra kell majd tenni a képét a budapesti békecsúcs különböző programjain. Kiszivárgott információk szerint Putyint és Trumpot budai villájában is fogadja, ahol a híres, Magyar Péter Signature limonádét is felszolgálják – az italról a Kontroll előzetesen egyórás riportfilmet készít. További részletek hamarosan‼️” – írta Kacsoh.

Ahogy korábban is megírtuk, Magyar Péter most úgy próbálja beállítani, mintha tőle származna az az ötlet, hogy Budapesten találkozzon Putyin és Trump.
A sajtó már napok óta arról beszél, hogy a magyar főváros lehet a történelmi találkozó helyszíne, Tisza pártelnöke pedig mindent megtesz azért, hogy az egész kezdeményezés az ő nevéhez fűződjön – annak ellenére, hogy valójában semmi köze nincs a háttérfolyamatokhoz.

Kapcsolódó vélemény

Kacsoh Dániel

Facebook

Idézőjel

A Holdraszállást is ő intézte

Nyitókép: Kacsoh Dániel Facebook-oldala

