Scott Bessent Kína Donald Trump Egyesült Állam

Újabb csúcstalálkozó a láthatáron: már azt is tudni, hogy hol és mikor

2025. október 18. 08:56

A lehető leghamarabb találkoznak.

2025. október 18. 08:56
Kína és az Egyesült Államok képviselői a lehető leghamarabb találkoznak, hogy új tárgyalásokat folytassanak a folyamatban lévő kereskedelmi vitákban – számol be róla a focus.de portálra hivatkozva az Origo

A Xinhua hírügynökség szerint Ho Lifeng alelnök már videokonferenciát tartott is Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel és Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel.

A portál szerint a felek „nyíltan, mélyrehatóan és konstruktívan” vitatták meg a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kulcsfontosságú kérdéseit.

Továbbá a közlemény szerint megállapodtak abban, hogy amint lehetséges, újabb gazdasági és kereskedelmi konzultációkat tartanak majd.

Bessent bejelentette, hogy a felek várhatóan egy hét múlva Malajziában találkoznak.

„Reméljük, hogy Kína is ugyanolyan tiszteletet fog mutatni, mint mi” – folytatta Bessent, kifejezve bizalmát abban, hogy Donald Trump amerikai elnök, tekintettel Hszi Csin-ping kínai elnökkel való kapcsolatára, „helyre tudja hozni a dolgokat”.

