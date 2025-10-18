Újabb csúcstalálkozó a láthatáron: már azt is tudni, hogy hol és mikor

Kína és az Egyesült Államok képviselői a lehető leghamarabb találkoznak, hogy új tárgyalásokat folytassanak a folyamatban lévő kereskedelmi vitákban – számol be róla a focus.de portálra hivatkozva az Origo.

A Xinhua hírügynökség szerint Ho Lifeng alelnök már videokonferenciát tartott is Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel és Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel.

A portál szerint a felek „nyíltan, mélyrehatóan és konstruktívan” vitatták meg a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kulcsfontosságú kérdéseit.

Továbbá a közlemény szerint megállapodtak abban, hogy amint lehetséges, újabb gazdasági és kereskedelmi konzultációkat tartanak majd.