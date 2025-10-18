Újabb csúcstalálkozó a láthatáron: már azt is tudni, hogy hol és mikor

Érkeznek a fejlemények: minden, amit a budapesti békecsúcsról tudni érdemes!
Kövesse a Mandineren a történelmi találkozó legfrissebb részleteit élő cikkünkben!
A lehető leghamarabb találkoznak.
Kína és az Egyesült Államok képviselői a lehető leghamarabb találkoznak, hogy új tárgyalásokat folytassanak a folyamatban lévő kereskedelmi vitákban – számol be róla a focus.de portálra hivatkozva az Origo.
A Xinhua hírügynökség szerint Ho Lifeng alelnök már videokonferenciát tartott is Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel és Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel.
A portál szerint a felek „nyíltan, mélyrehatóan és konstruktívan” vitatták meg a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kulcsfontosságú kérdéseit.
Továbbá a közlemény szerint megállapodtak abban, hogy amint lehetséges, újabb gazdasági és kereskedelmi konzultációkat tartanak majd.
Bessent bejelentette, hogy a felek várhatóan egy hét múlva Malajziában találkoznak.
„Reméljük, hogy Kína is ugyanolyan tiszteletet fog mutatni, mint mi” – folytatta Bessent, kifejezve bizalmát abban, hogy Donald Trump amerikai elnök, tekintettel Hszi Csin-ping kínai elnökkel való kapcsolatára, „helyre tudja hozni a dolgokat”.
Ezt is ajánljuk a témában
Kövesse a Mandineren a történelmi találkozó legfrissebb részleteit élő cikkünkben!
Nyitókép forrása: Nicolas ASFOURI / AFP