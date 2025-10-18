Ft
háború Háború Ukrajnában Budapesti békecsúcs Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Magyaroszág

Villámcsapásként érte a hír az ukránokat: Orbán mindig előttük jár egy lépéssel

2025. október 18. 18:48

A budapesti békecsúcs miatt még az európai vezetők is sértve érezhetik magukat.

2025. október 18. 18:48
null

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, az egész világ lázban ég attól a hírtől, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre érkezik, hogy az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárásáról tárgyaljanak.

Természetesen a Bloomberg sem hagyhatta szó nélkül ezt a hírt. A hírügynökség szerint csak azért mehetett bele az orosz elnök ebbe a találkozóba, hogy időt nyerjen, ugyanis a továbbiakban joggal számíthat arra, hogy Trump enyhíti a Moszkvára gyakorolt nyomást.

Sőt, az időhúzás miatt rengeteg támogatást nem fog majd megkapni Ukrajna.

Megrémültek az ukránok

Szintén jó jel Putyin számára az, hogy a Fehér Ház most már kezdi meggondolni magát az ügyben, adjon-e egyáltalán Tomahawk rakétákat az ukrán hadseregnek. Sőt, a Die Zeit már arról írt, hogy Zelenszkij immár egyáltalán nem számíthat arra, hogy ma bármiféle ígéretet kap a Fehér Házban a Tomahawk rakéták szállítására.

A német lap tudósítója, Juliane Schäuble úgy tudja, hogy a csúcs bejelentése derült égből villámcsapásként érte az ukránokat.

Sőt, Juliane Schäuble szerint újra csak az bizonyosodott be, mennyire nem tekinti egyenlő partnernek Kijevet a Fehér Ház. Ráadásul az európai vezetők is sértve érezhetik magukat, mert éppen a rebellis tagállam fővárosát találta a két nagyhatalom a legmegfelelőbb helyszínnek.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

hexahelicene
2025. október 18. 21:05
kiazazsoltibacsi 2025. október 18. 20:25 hexahelicene 2025. október 18. 20:20 Szerintem fontos és szükséges a magadfajta pedofideszes birkát ---------------------------------------------------------------------------------------------- Nem vagyok fideszes te faszkalap, a Mi Hazánkkal szimpatizálok. Jó lenne mielőtt ide beírnál nekem, leszopnád Magyar Pinnokkió tiszás rablód faszát.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. október 18. 21:03
Ukrajna népeivel az szolidáris, az támogatja az ukrán népet, aki mielőbb tűzszünetet és békét akar. Ez a Magyar Kormány és nem Zselenszkij és nem az EU. További emberek halála és megnyomorítása nélkül kell rendezni az Ukrán helyzetet! Mióta etikus emberek halálát, megnyomorodását akarni? Egy absztrakt elv vagy az emberek élete a fontosabb? Mindig az életet kell választani! A dolgokat utólag rendezni lehet, helyre lehet hozni de, feltámasztani nem lehet senkit sem. Az elhúzódó háborúban Ukrajnát lerombolják. Deák Ferenc azért a haza bölcse, mert kiegyezett, mielőtt az egész ország rámegy az ellenállásra.
Válasz erre
0
0
angie1
2025. október 18. 20:49
Az európai vezetők most az kapják, amit ők szoktak csinálni az előre megírt jogállamisági faszságaikkal! Az ukránok meg majd megszokják, hogy előbb kell felkelni, ha a főnivel kekeckednek!!!
Válasz erre
1
0
Almassy
2025. október 18. 20:25
""... a rebellis tagállam fővárosát találta a két nagyhatalom a legmegfelelőbb helyszínnek." Mi ellen is vagyunk mi rebellisek?! A "rule of Soros" ellen?!
Válasz erre
3
0
