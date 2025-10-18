Villámcsapásként érte a hír az ukránokat: Orbán mindig előttük jár egy lépéssel

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, az egész világ lázban ég attól a hírtől, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre érkezik, hogy az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárásáról tárgyaljanak.

Természetesen a Bloomberg sem hagyhatta szó nélkül ezt a hírt. A hírügynökség szerint csak azért mehetett bele az orosz elnök ebbe a találkozóba, hogy időt nyerjen, ugyanis a továbbiakban joggal számíthat arra, hogy Trump enyhíti a Moszkvára gyakorolt nyomást.

Sőt, az időhúzás miatt rengeteg támogatást nem fog majd megkapni Ukrajna.

Megrémültek az ukránok

Szintén jó jel Putyin számára az, hogy a Fehér Ház most már kezdi meggondolni magát az ügyben, adjon-e egyáltalán Tomahawk rakétákat az ukrán hadseregnek. Sőt, a Die Zeit már arról írt, hogy Zelenszkij immár egyáltalán nem számíthat arra, hogy ma bármiféle ígéretet kap a Fehér Házban a Tomahawk rakéták szállítására.