Villámcsapásként érte a hír az ukránokat: Orbán mindig előttük jár egy lépéssel

Soha nem vergődött még ennyire az Európai Unió: kiderült, kit akarnak becsempészni a budapesti békecsúcsra
Minden követ megmozgatnak a siker érdekében.
A budapesti békecsúcs miatt még az európai vezetők is sértve érezhetik magukat.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, az egész világ lázban ég attól a hírtől, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre érkezik, hogy az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárásáról tárgyaljanak.
Természetesen a Bloomberg sem hagyhatta szó nélkül ezt a hírt. A hírügynökség szerint csak azért mehetett bele az orosz elnök ebbe a találkozóba, hogy időt nyerjen, ugyanis a továbbiakban joggal számíthat arra, hogy Trump enyhíti a Moszkvára gyakorolt nyomást.
Sőt, az időhúzás miatt rengeteg támogatást nem fog majd megkapni Ukrajna.
Szintén jó jel Putyin számára az, hogy a Fehér Ház most már kezdi meggondolni magát az ügyben, adjon-e egyáltalán Tomahawk rakétákat az ukrán hadseregnek. Sőt, a Die Zeit már arról írt, hogy Zelenszkij immár egyáltalán nem számíthat arra, hogy ma bármiféle ígéretet kap a Fehér Házban a Tomahawk rakéták szállítására.
A német lap tudósítója, Juliane Schäuble úgy tudja, hogy a csúcs bejelentése derült égből villámcsapásként érte az ukránokat.
Sőt, Juliane Schäuble szerint újra csak az bizonyosodott be, mennyire nem tekinti egyenlő partnernek Kijevet a Fehér Ház. Ráadásul az európai vezetők is sértve érezhetik magukat, mert éppen a rebellis tagállam fővárosát találta a két nagyhatalom a legmegfelelőbb helyszínnek.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP
