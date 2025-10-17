Ft
Reagáltak az ellenzéki pártok a magyar kormány diplomáciai sikerére – már amelyik

2025. október 17. 23:01

Körkérdést tettünk fel a parlamenti patkó ellenzéki felének, mi a véleményük arról, hogy Budapesten lesz Putyin és Trump találkozója. Mint kiderült, nem mindegyik pártnak van véleménye a budapesti békecsúcsról.

2025. október 17. 23:01

Mint ismert, budapesti békecsúcs lesz Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök részvételével a következő két hétben. Orbán Viktor magyar miniszterelnököt szokás azzal támadni, hogy a béke érdekében tett erőfeszítései csupán politikai marketingfogások, abból sem Magyarországnak, sem pedig a megtámadott Ukrajnának nem lesz haszna. A másik vád, ami folyton a kormány semleges politikáját éri, hogy valójában Putyin kottájából játszik. Márpedig mi sem lehet a semleges külpolitika hatékonyságának nagyobb bizonyítéka, mint hogy két nagyhatalom első embere hazánkban akar a véres konfliktus lezárásáról tárgyalni. Éppen ezért kíváncsiak voltunk, hogyan vélekednek a magyar diplomáciai sikerről az ellenzék pártjai.

A magyar kormány sokat dolgozott azért, hogy összejöjjön a budapesti békecsúcs (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)
A magyar kormány sokat dolgozott azért, hogy összejöjjön a budapesti békecsúcs / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Levélben fordultunk azokhoz a pártokhoz, amelyek a parlamentben vagy frakció vagy független képviselők által vannak jelen, tehát 

  • az LMP-hez, 
  • a DK-hoz, 
  • a Mi Hazánkhoz, 
  • a Jobbikhoz, 
  • az MSZP-hez, 
  • a Momentumhoz 
  • és a Párbeszédhez.

Arra is kíváncsiak voltunk, szerintük mennyiben köszönhető a budapesti békecsúcs a magyar kormány külpolitikájának.

Ezt jelenti a budapesti békecsúcs az ellenzéki pártok szerint

Választ csupán három helyről kaptunk. A legtömörebbet a Jobbik küldte. Ők annyit írtak:

A Jobbik minden olyan diplomáciai eseményt üdvözöl, amely közelebb viheti az emberiséget egy véres háború lezárásához.”

A Mi Hazánk szerint maga a budapesti békecsúcs 

mindenképpen örömhír, amely emelheti Magyarország jelentőségét, súlyát.”

A nemzeti radikális párt arra a kérdésre is válaszolt, mennyiben tekinthető ez a magyar kormány sikerének. Mint írták: 

nyilvánvaló, hogy a magyar kormány külpolitikájának és Orbán Viktor személyes kapcsolatainak köze van ehhez a döntéshez. 

A kormány külpolitikájával több ponton egyetértünk, de vannak azért ezen a területen is különbségek a Fidesz és a Mi Hazánk álláspontja között, például a Közel-Keleten. Reméljük, hogy Orbán Viktor végre felveti Kárpátalja státuszának kérdését is a budapesti találkozón, ha már eddig sajnos nem szorgalmazták azt az 1991-es, legitim kárpátaljai népszavazáson kinyilvánított autonómiaigény ellenére.”

A Jobbikon és a Mi Hazánkon kívül csupán az MSZP méltatta válaszra olvasóinkat. A szocialisták ugyan nem a mi konkrét kérdéseinkre reagáltak, de legalább küldtek nekünk egy, az mszp.hu-ra vezető linket, amelyen a fejleményeket kommentáló közleményük olvasható.

Az írásukban nem elemzik a budapesti békecsúcs és a magyar kormány korábbi külpolitikai erőfeszítéseinek összefüggéseit, inkább elvárásokat fogalmaznak meg a kormány felé a Putyin–Trump találkozóval kapcsolatban.

A szocialisták azt azonban elismerik: „Ez az esemény különösen fontos”.

Szerintük azért, mert „Magyarország, mint helyszín – nemcsak szimbolikus szerep –, súlyos felelősséget is visel: a nemzetközi békepozíció nem csak passzív háttér, hanem aktív tér kell, hogy legyen.”

Azt mindenesetre kijelenthetjük, hogy az ellenzéki pártok egyelőre nem ragadtatták magukat olyan kirohanásokra a budapesti békecsúccsal kapcsolatban, mint a balliberális nyilvánosság néhány megmondóembere.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

