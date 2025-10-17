Reagáltak az ellenzéki pártok a magyar kormány diplomáciai sikerére – már amelyik

mindenképpen örömhír, amely emelheti Magyarország jelentőségét, súlyát.”

A nemzeti radikális párt arra a kérdésre is válaszolt, mennyiben tekinthető ez a magyar kormány sikerének. Mint írták:

nyilvánvaló, hogy a magyar kormány külpolitikájának és Orbán Viktor személyes kapcsolatainak köze van ehhez a döntéshez.

A kormány külpolitikájával több ponton egyetértünk, de vannak azért ezen a területen is különbségek a Fidesz és a Mi Hazánk álláspontja között, például a Közel-Keleten. Reméljük, hogy Orbán Viktor végre felveti Kárpátalja státuszának kérdését is a budapesti találkozón, ha már eddig sajnos nem szorgalmazták azt az 1991-es, legitim kárpátaljai népszavazáson kinyilvánított autonómiaigény ellenére.”

A Jobbikon és a Mi Hazánkon kívül csupán az MSZP méltatta válaszra olvasóinkat. A szocialisták ugyan nem a mi konkrét kérdéseinkre reagáltak, de legalább küldtek nekünk egy, az mszp.hu-ra vezető linket, amelyen a fejleményeket kommentáló közleményük olvasható.