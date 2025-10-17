Ft
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
budapesti békecsúcs Putyin Magyar Péter

A magyar kormány megveszekedett kritikusai lábon kihordtak egy szélütést a budapesti békecsúcs hallatán

2025. október 17. 20:04

Nem mindenki örül Magyarország diplomáciai sikerének. A magyar kormány örök antagonistái nagyon nehezen viselik, hogy valóra válik a budapesti békecsúcs. A legemlékezetesebb reakciókból válogattunk.

2025. október 17. 20:04

Ahogy arról korábban beszámoltunk, budapesti békecsúcs lesz az orosz és az amerikai elnök részvételével. Megbízható források szerint a helyszínt Donald Trump javasolta, Vlagyimir Putyin pedig azonnal beleegyezett. Azt gondolná az ember, hogy ennek Magyarországon mindenki örül, de nem ez a helyzet.

Budapesti békecsúcs: Putyin és Trump hazánkban találkozik Fotó: Brendan Smialowski / AFP
Budapesti békecsúcs: Putyin és Trump hazánkban találkozik / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Ezért okoz fejtörést az ellenzéki megmondóknak a budapesti békecsúcs

A tény, hogy Putyin és Trump Budapesten szeretnének a békéről tárgyalni, 

  • újabb bizonyíték, hogy a semleges politika az ukrajnai háborút illetően, illetve az amerikai mellett az orosz kapcsolatok ápolása kifizetődő. 
  • Ráadásul innentől még nehezebb lesz beállítani Magyarországot Oroszország bábjaként, amit rendre azért kaptunk, mert hazánk nem kívánt részt venni a háborús konfliktusban a humanitárius segítség nyújtásán kívül.

A magyar kormány diplomáciai sikere néhány hazai megmondóembert láthatóan megviselt. Az ő reakcióikból válogatunk.

Vályi István zavaros moralizálásba kezdett

Természetesen a Tisza-szimpatizáns autós újságíró, Vályi István sem hagyhatta szó nélkül a fejleményt. 1956-os fotókat osztott meg, melyek mellé azt írta:

„Megint közeleg a dátum. Megint lesz sok, nagy beszéd, sok üres lózung, lesz hazugság, köpködés és mutogatás, bebújva azok háta mögé, akik akartak egy másik világot maguknak, akiket cserbenhagyott a nyugat és taszított a kelet, de hittek és bíztak magukban, egymásban.

Most, hogy itt parádézik majd a világ nyugati és keleti mocska, hogy döntsenek sorsokról, országokról, életről és halálról, 56 árnyékában vajon mit mondanának ezek a srácok a képen?

Mit mondanának? És mit mondanánk mi nekik? Csak gondolkozz el rajta, semmi több. Végtelen tiszteletem mindenkié, aki akkor és ott azt mondta: elég. Mindörökké.”

Hát, mi elgondolkodtunk rajta és nem jöttünk rá, mit akart mondani Vályi azzal kapcsolatban, hogy két nagyhatalom vezetője Budapesten tárgyal majd a békéről, de az egyértelmű, hogy szerinte ez rossz.

Horn Gábor nem akarja Putyint Budapesten látni

Úgy látszik, Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője sem lelkesedik azért, ha a felek mepgróbálnak beszélni egymással. Legalábbis nem örül, hogy Budapesten teszik. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, „nem tudom, ki és hogyan van vele,

de engem a szégyen érzete fogott el a hír hallatán, hogy Budapesten, Orbán vendégeként találkozik a két jóbarát, Trump és a háborús bűnös Putyin béke ügyileg,

persze az áldozat ukrán népet képviselő Zelenszkij nélkül”. Itt 

persze azt Horn elhallgatta, hogy a magyar kormány már a háború kitörése utáni napokban biztosította az ukránokat arról, hogy Magyarország bármikor a rendelkezésükre áll, ha helyszínt keresnének a tárgyalásokhoz.

A közvélemény-kutató ezután azzal folytatta, „jó lenne már, ha vége lenne nagyon, de nem mindegy, hogy milyen áron, nem mindegy, hogy milyen feltételekkel”.

„Az, hogy Putyin idejön, szerintem igazolja mindazokat a feltételezéseket, melyeket tettünk arról, hogy Orbán az egész borzalmasabb orosz agresszió során Putyin érdekeit szolgálta, szolgálja”

A Republikon vezetője tehát abból is azt tudta leszűrni, hogy Orbán Putyin érdekeit szolgálja, hogy Budapest lesz az a semleges helyszín, ahol az amerikaiak és az oroszok tárgyalhatnak.

De itt még nem fejezte be a gondolatmenetét. „Az ahogy az ukrán néppel és a szövetségeseinkkel szemben a diktátor oldalára állt, morálisan vállalhatatlanná teszi szerintem Orbánt, mint a béke közvetítőjét. 

Nincs helye Putyinnak Budapesten, szégyen a magyar kormány szerepvállalása ebben az egész borzalomban itt a szomszédban”

– írta.

Dániel Péter hozta a formáját: nácikról látott rémeket

A közéleti provokációiról ismert ügyvéd, Dániel Péter szerint a helyszínválasztás pont olyan, mint amikor 1936-ban a náci Németország rendezett olimpiát.

Úgy gondolom, hogy a világtörténelem egyik legszégyenletesebb és legostobább döntése volt, amikor az 1936-os berlini olimpiai játékokat a náci németeknél rendezték meg. Mert ezzel a nyugati hatalmak legitimálták Hitler aljas és veszélyes ámokfutását, illetve meggyőzték a német nácik tömegeit, hogy führerük tényleg a világ egyik teljhatalmú, rettegett ura.

Azzal, hogy Trump és Putyin hamarosan Budapesten tárgyalnak majd a világ sorsáról, valami ilyesmi történik megint. Persze kicsiben, szánalmasabb kivitelben... de azért megalázó és felháborító módon”írta Facebook-oldalán.

A jogász szerint Orbán Viktor „egy ócska, köztörvényes bűnöző, aki elárulta saját népét, szövetségeseit és szörnyű bűnöket követett el”.

„Nem értem, hogy Trump miért asszisztál ehhez a gusztustalan színjátékhoz. Nem értem, de kifordul tőle a gyomrom és megvetem ennek a gyalázatos komédiának minden primitív szereplőjét. Egyikük sem tanult a történelemből, de nagy árat fognak fizetni jellemtelen önteltségük miatt!” – fogalmazott Dániel.

Magyar Péter még ezt is megpróbálta úgy eladni, mintha ő intézte volna el

Az abszurditás fődíja ismét a Tisza Párt elnökéhez kerül. Magyar Péter a nagy bejelentés után azonnal igyekezett magára irányítani a figyelmet a közösségi oldalán, miszerint ők is javasolták a budapesti tárgyalást.

„Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon”írta a politikus, igyekezve úgy eladni a történteket, mintha bármilyen szerepe lett volna az események alakulásában.

A Tisza Párt elnökének posztja azóta állandó gúny tárgya lett, sorra jönnek rá a reakciók, amelyek rávilágítanak, mennyire röhejes , hogy Magyar Péter magának tulajdonítja a budapesti béketárgyalást.


 

