Horn Gábor nem akarja Putyint Budapesten látni – elfogta a szégyen, Móna Márk nem hagyta ezt szó nélkül

Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője, nem tudta türtőztetni magát annak a hírnek a hallatán, hogy Budapest adhat majd otthont a közeljövőben a Trump–Putyin békecsúcsnak.

Közösségi oldalán úgy fogalmazott, „nem tudom, ki és hogyan van vele,

de engem a szégyen érzete fogott el a hír hallatán, hogy Budapesten, Orbán vendégeként találkozik a két jóbarát, Trump és a háborús bűnös Putyin béke ügyileg,

persze az áldozat ukrán népet képviselő Zelenszkij nélkül”.

A közvélemény-kutató ezután azzal folytatta, „jó lenne már, ha vége lenne nagyon, de nem mindegy, hogy milyen áron, nem mindegy, hogy milyen feltételekkel”.