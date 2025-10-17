Horn Gábor nem akarja Putyint Budapesten látni – elfogta a szégyen, Móna Márk nem hagyta ezt szó nélkül

Megszólalt a Kreml: erről beszélt Putyin Orbánnal
Az orosz elnök azt is elmondta, miről fog tárgyalni Trumppal.
Felmerült a kérdés, miért nem akkor fogta el Horn Gábort a szégyenérzet, amikor az egyiptomi csúcsra nem hívták meg Ursula von der Leyent. Illetve, miért nem szégyenkezik akkor, amikor Magyar Péter sajátjaként tünteti fel a miniszterelnök sikerét.
Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője, nem tudta türtőztetni magát annak a hírnek a hallatán, hogy Budapest adhat majd otthont a közeljövőben a Trump–Putyin békecsúcsnak.
Közösségi oldalán úgy fogalmazott, „nem tudom, ki és hogyan van vele,
de engem a szégyen érzete fogott el a hír hallatán, hogy Budapesten, Orbán vendégeként találkozik a két jóbarát, Trump és a háborús bűnös Putyin béke ügyileg,
persze az áldozat ukrán népet képviselő Zelenszkij nélkül”.
A közvélemény-kutató ezután azzal folytatta, „jó lenne már, ha vége lenne nagyon, de nem mindegy, hogy milyen áron, nem mindegy, hogy milyen feltételekkel”.
„Az, hogy Putyin idejön, szerintem igazolja mindazokat a feltételezéseket, melyeket tettünk arról, hogy Orbán az egész borzalmasabb orosz agresszió során Putyin érdekeit szolgálta, szolgálja” – hozakodott elő az ismert baloldali narratívával Horn.
De itt még nem fejezte be a gondolatmenetét. „Az ahogy az ukrán néppel és a szövetségeseinkkel szemben a diktátor oldalára állt, morálisan vállalhatatlanná teszi szerintem Orbánt, mint a béke közvetítőjét.
Nincs helye Putyinnak Budapesten, szégyen a magyar kormány szerepvállalása ebben az egész borzalomban itt a szomszédban”
– írta.
„Az itthoni sorozatos kudarcok után Trump közvetlen beavatkozása talán segíthet Orbánnak a saját közösségében, de nem segít nekünk mindünknek egy kicsit élhetőbb országot teremteni. A haverok beavatkozhatnak, de azért mi döntünk itt mindannyian és azután persze majd meglátjuk…” – zárta gondolatait Horn Gábor.
A fentiekre reagált Facebook-oldalán a Mandiner riportere, Móna Márk, aki több kérdést is feltett az egykori SZDSZ-es politikusnak. Többek között arra volt kíváncsi, miért nem akkor fogta el Horn Gábort a szégyenérzet, amikor az egyiptomi csúcsra nem hívták meg Ursula von der Leyent. Illetve, miért nem szégyenkezik akkor, amikor Magyar Péter sajátjaként tünteti fel a miniszterelnök sikerét.
„Amíg Horn Gábor szégyenkezik, addig szerintem
az ország nagy többsége szeretettel és örömmel fogadja azt, hogy nálunk kezdődhet el az orosz-ukrán háború lezárásának menete!”
– hangsúlyozta Móna.
„Legyen béke és megoldás, a vérengzés és a háború helyett!” – zárta posztját riporterünk.
Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Kremlin Press Office / Handout / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP
