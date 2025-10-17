Ft
10. 17.
péntek
Horn Gábor nem akarja Putyint Budapesten látni – elfogta a szégyen, Móna Márk nem hagyta ezt szó nélkül

Horn Gábor nem akarja Putyint Budapesten látni – elfogta a szégyen, Móna Márk nem hagyta ezt szó nélkül

2025. október 17. 12:47

Felmerült a kérdés, miért nem akkor fogta el Horn Gábort a szégyenérzet, amikor az egyiptomi csúcsra nem hívták meg Ursula von der Leyent. Illetve, miért nem szégyenkezik akkor, amikor Magyar Péter sajátjaként tünteti fel a miniszterelnök sikerét.

2025. október 17. 12:47
null

Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője, nem tudta türtőztetni magát annak a hírnek a hallatán, hogy Budapest adhat majd otthont a közeljövőben a Trump–Putyin békecsúcsnak.

Közösségi oldalán úgy fogalmazott, „nem tudom, ki és hogyan van vele, 

de engem a szégyen érzete fogott el a hír hallatán, hogy Budapesten, Orbán vendégeként találkozik a két jóbarát, Trump és a háborús bűnös Putyin béke ügyileg,

 persze az áldozat ukrán népet képviselő Zelenszkij nélkül”.

A közvélemény-kutató ezután azzal folytatta, „jó lenne már, ha vége lenne nagyon, de nem mindegy, hogy milyen áron, nem mindegy, hogy milyen feltételekkel”. 

„Az, hogy Putyin idejön, szerintem igazolja mindazokat a feltételezéseket, melyeket tettünk arról, hogy Orbán az egész borzalmasabb orosz agresszió során Putyin érdekeit szolgálta, szolgálja” – hozakodott elő az ismert baloldali narratívával Horn.

„Nincs helye Putyinnak Budapesten”

De itt még nem fejezte be a gondolatmenetét. „Az ahogy az ukrán néppel és a szövetségeseinkkel szemben a diktátor oldalára állt, morálisan vállalhatatlanná teszi szerintem Orbánt, mint a béke közvetítőjét. 

Nincs helye Putyinnak Budapesten, szégyen a magyar kormány szerepvállalása ebben az egész borzalomban itt a szomszédban”

 – írta. 

„Az itthoni sorozatos kudarcok után Trump közvetlen beavatkozása talán segíthet Orbánnak a saját közösségében, de nem segít nekünk mindünknek egy kicsit élhetőbb országot teremteni. A haverok beavatkozhatnak, de azért mi döntünk itt mindannyian és azután persze majd meglátjuk…” – zárta gondolatait Horn Gábor.

Riporterünk is reagált Horn szégyenére

A fentiekre reagált Facebook-oldalán a Mandiner riportere, Móna Márk, aki több kérdést is feltett az egykori SZDSZ-es politikusnak. Többek között arra volt kíváncsi, miért nem akkor fogta el Horn Gábort a szégyenérzet, amikor az egyiptomi csúcsra nem hívták meg Ursula von der Leyent. Illetve, miért nem szégyenkezik akkor, amikor Magyar Péter sajátjaként tünteti fel a miniszterelnök sikerét.

„Amíg Horn Gábor szégyenkezik, addig szerintem 

az ország nagy többsége szeretettel és örömmel fogadja azt, hogy nálunk kezdődhet el az orosz-ukrán háború lezárásának menete!”

 – hangsúlyozta Móna. 

„Legyen béke és megoldás, a vérengzés és a háború helyett!” – zárta posztját riporterünk.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Kremlin Press Office / Handout / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Horn Gábor

Facebook

Idézőjel

Nincs helye Putyinnak Budapesten

Szégyen a magyar kormány szerepvállalása ebben az egész borzalomban.

pepu
2025. október 17. 14:18
Szánalmas ez a kapaszkodó senki.
SzkeptiKUSS
2025. október 17. 14:09
Se kiköpni, se lenyelni nem tudják. Sem az oroszok, sem az ukránok nélkül nem lehet béke. Zelenszkijt ma fogadja Trump, Putyinnal nálunk találkozik. Trump mediátor szerepet vállalt, kihasználva gazdasági és politikai hatalmát. Mi a gondjuk a ballib oldalon? Menjenek, ha harcolni akarnak, még dörögnek a fegyverek.
august
2025. október 17. 14:05
:) Még azt hittük, hogy az SZDSZ megbukott, a szavazók leradirozták őket, ERRE, médiamunkássá álltal, és azóta is folyamatos kútmérgezéssel élik vígan közpénzből az életüket, immáron politikai megmondóként. Közpénzből fönntartott kamuállásaikban.
Szamóca bácsi
2025. október 17. 14:04
nem azt mondták, Gábor, hogy hozzád jönnek látogatóba, hanem azt, hogy menj a picsába!
