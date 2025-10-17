Dániel Péter elszabadult: szerinte a budapesti békecsúcs olyan, mint amikor a nácik rendeztek olimpiát 1936-ban

Minden az arcára volt írva: így fogadta Zelenszkij a budapesti békecsúcs hírét
Pedig bizakodva érkezett Washingtonba az ukrán elnök.
„Nem értem, hogy Trump miért asszisztál ehhez a gusztustalan színjátékhoz” – írta a nemzetközi jogász.
Ismert, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására. Dániel Péter szerint a helyszínválasztás pont olyan, mint amikor 1936-ban a náci Németország rendezett olimpiát.
„Úgy gondolom, hogy a világtörténelem egyik legszégyenletesebb és legostobább döntése volt, amikor az 1936-os berlini olimpiai játékokat a náci németeknél rendezték meg. Mert ezzel a nyugati hatalmak legitimálták Hitler aljas és veszélyes ámokfutását, illetve meggyőzték a német nácik tömegeit, hogy führerük tényleg a világ egyik teljhatalmú, rettegett ura.
Azzal, hogy Trump és Putyin hamarosan Budapesten tárgyalnak majd a világ sorsáról, valami ilyesmi történik megint. Persze kicsiben, szánalmasabb kivitelben... de azért megalázó és felháborító módon” – írta Facebook-oldalán.
A nemzetközi jogász szerint Orbán Viktor „egy ócska, köztörvényes bűnöző, aki elárulta saját népét, szövetségeseit és szörnyű bűnöket követett el”. Ha ezt Magyar Péterről írta volna, mindent értenénk. Így viszont – mivel nem támasztotta alá semmilyen ténnyel – nem tudhatjuk, mire gondolt a szerző.
„Nem értem, hogy Trump miért asszisztál ehhez a gusztustalan színjátékhoz. Nem értem, de kifordul tőle a gyomrom és megvetem ennek a gyalázatos komédiának minden primitív szereplőjét. Egyikük sem tanult a történelemből, de nagy árat fognak fizetni jellemtelen önteltségük miatt!” – véli Dániel Péter.
