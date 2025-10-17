Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Vályi István Budapesti békecsúcs Donald Trump Vlagyimir Putyin influenszer

Ide hallatszik a visítás: így tombol az álhírterjesztő Vályi István a budapesti békecsúcs miatt

2025. október 17. 09:57

„Megint közeleg a dátum. Megint lesz sok, nagy beszéd, sok üres lózung, lesz hazugság, köpködés és mutogatás...” – írja az autós újságíró.

2025. október 17. 09:57
null

Csütörtök este robbant a hír: Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin, hogy a béke ügyében tárgyaljanak. Sorra érkeznek a nemzetközi reakciók, az egész világ Magyarországra figyel. Az is kiderült, hogy Volodomir Zelenszkijt nagyon meglepte a helyszínválasztás.

Ezt is ajánljuk a témában

Természetesen a Tisza-szimpatizáns autós újságíró, Vályi István sem hagyhatta szó nélkül a fejleményt. 1956-os fotókat osztott meg, melyek mellé azt írta:

„Megint közeleg a dátum. Megint lesz sok, nagy beszéd, sok üres lózung, lesz hazugság, köpködés és mutogatás, bebújva azok háta mögé, akik akartak egy másik világot maguknak, akiket cserbenhagyott a nyugat és taszított a kelet, de hittek és bíztak magukban, egymásban.

Most, hogy itt parádézik majd a világ nyugati és keleti mocska, hogy döntsenek sorsokról, országokról, életről és halálról, 56 árnyékában vajon mit mondanának ezek a srácok a képen?

Mit mondanának? És mit mondanánk mi nekik? Csak gondolkozz el rajta, semmi több. Végtelen tiszteletem mindenkié, aki akkor és ott azt mondta: elég. Mindörökké.”

Ismert, Vályi István autós újságíró egyike volt azoknak az influenszereknek, akik mindenféle bizonyíték nélkül próbálták besározni a kormány tagjait a Szőlő utcai álhírbotrányban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 78 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mondeos
2025. október 17. 11:30
Hirtelen két szó jutott eszembe: A lózung meg a bullshit.
Válasz erre
0
0
langyostiszasok
2025. október 17. 11:27
Mennyire kíváncsiak vagyunk az elkúró megszakértők szánalmas kis véleményére....
Válasz erre
1
0
hunyadyt
•••
2025. október 17. 11:21 Szerkesztve
chief Bromden 2025. október 17. 11:12 Nem érthetó a gondolatmeneted szektás. Talán bérkommentelés előtt, vagy közben mellőznöd kellene a szipuzást. Csak hogy hatékonyabban tudd végezni a munkád. Köszi!
Válasz erre
1
0
rugbista
2025. október 17. 11:14
Azt mondanák a srácok: milyen kár, hogy 1956-ban nem egyeztek meg egy békés megoldásban az amerikaiak meg a szovjetek. Ezt mondanák, te scheisshauser!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!