Ide hallatszik a visítás: így tombol az álhírterjesztő Vályi István a budapesti békecsúcs miatt

„Megint közeleg a dátum. Megint lesz sok, nagy beszéd, sok üres lózung, lesz hazugság, köpködés és mutogatás...” – írja az autós újságíró.
Csütörtök este robbant a hír: Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin, hogy a béke ügyében tárgyaljanak. Sorra érkeznek a nemzetközi reakciók, az egész világ Magyarországra figyel. Az is kiderült, hogy Volodomir Zelenszkijt nagyon meglepte a helyszínválasztás.
Pedig bizakodva érkezett Washingtonba az ukrán elnök.
Természetesen a Tisza-szimpatizáns autós újságíró, Vályi István sem hagyhatta szó nélkül a fejleményt. 1956-os fotókat osztott meg, melyek mellé azt írta:
„Megint közeleg a dátum. Megint lesz sok, nagy beszéd, sok üres lózung, lesz hazugság, köpködés és mutogatás, bebújva azok háta mögé, akik akartak egy másik világot maguknak, akiket cserbenhagyott a nyugat és taszított a kelet, de hittek és bíztak magukban, egymásban.
Most, hogy itt parádézik majd a világ nyugati és keleti mocska, hogy döntsenek sorsokról, országokról, életről és halálról, 56 árnyékában vajon mit mondanának ezek a srácok a képen?
Mit mondanának? És mit mondanánk mi nekik? Csak gondolkozz el rajta, semmi több. Végtelen tiszteletem mindenkié, aki akkor és ott azt mondta: elég. Mindörökké.”
Ismert, Vályi István autós újságíró egyike volt azoknak az influenszereknek, akik mindenféle bizonyíték nélkül próbálták besározni a kormány tagjait a Szőlő utcai álhírbotrányban.
Az autós újságíró nehezen dolgozza fel az álhírbotrány következményeit.
