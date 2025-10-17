Ide hallatszik a visítás: így tombol az álhírterjesztő Vályi István a budapesti békecsúcs miatt

Természetesen a Tisza-szimpatizáns autós újságíró, Vályi István sem hagyhatta szó nélkül a fejleményt. 1956-os fotókat osztott meg, melyek mellé azt írta:

„Megint közeleg a dátum. Megint lesz sok, nagy beszéd, sok üres lózung, lesz hazugság, köpködés és mutogatás, bebújva azok háta mögé, akik akartak egy másik világot maguknak, akiket cserbenhagyott a nyugat és taszított a kelet, de hittek és bíztak magukban, egymásban.