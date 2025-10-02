Vályi István és a demokrácia: az álhírgyáros elveszítette a fejét, portálok bezárásáról álmodozik

Ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt hetekben Vályi István autós újságíró neve leginkább azért került a hírekbe, mert ő is egyike volt azoknak a netes személyiségeknek, akik mindenféle bizonyíték nélkül próbálták besározni a kormány tagjait a Szőlő utcai álhírbotrányban.

A Szőlő utcai javítóintézet ügyében készült jelentésből kiderült, hogy Vályi István is részt vett az ügyet elferdíteni kívánó politikai akcióban. Az autós újságíró először magyarázkodásba kezdett, majd támadni kezdte az őt kritizálókat.

Vályi mindennek lehordta azokat a szakértőket és újságírókat, akik a nevét álhírterjesztőként emlegették a javítóintézet ügyében.