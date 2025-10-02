Ft
10. 02.
csütörtök
Origo Vályi István Tisza Párt álhírbotrány

Vályi István és a demokrácia: az álhírgyáros elveszítette a fejét, portálok bezárásáról álmodozik

2025. október 02. 10:08

Az autós újságíró nehezen dolgozza fel az álhírbotrány következményeit.

2025. október 02. 10:08
null

Ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt hetekben Vályi István autós újságíró neve leginkább azért került a hírekbe, mert ő is egyike volt azoknak a netes személyiségeknek, akik mindenféle bizonyíték nélkül próbálták besározni a kormány tagjait a Szőlő utcai álhírbotrányban.

A Szőlő utcai javítóintézet ügyében készült jelentésből kiderült, hogy Vályi István is részt vett az ügyet elferdíteni kívánó politikai akcióban. Az autós újságíró először magyarázkodásba kezdett, majd támadni kezdte az őt kritizálókat.

Vályi mindennek lehordta azokat a szakértőket és újságírókat, akik a nevét álhírterjesztőként emlegették a javítóintézet ügyében.

Ez a „bosszúhadjárat” most újabb szakaszába lépett. Miután az Origo újabb cikkben foglalkozott Vályi álhírbotrányban játszott szerepével, az autós újságíró legutóbbi Facebook-bejegyzésében sajtóperrel és bezárással fenyegette a médiumot.

„Hé, Origo, üzennék valamit: bátrak vagytok, mert mire megnyerném a sajtópert, és le kellene hoznotok, hogy »Bocsi, hazudtunk!«, addigra nem lenne hol ezt lehozni”

– írta Vályi.

Bár Vályi folyamatosan tagadja, hogy a Tisza Párt szimpatizánsa lenne, ebben a bejegyzésében is arra utalt, hogy amennyiben Magyar Péter és a Tisza Párt nyeri az áprilisi választásokat, az általuk nem kedvelt médiumokra bezárás várna. 

Nyitókép forrása: Vályi István Facebook-oldala 

***

 

