„Más dolgotok nincs is, csak a mocskot és a szart dobálni, a mi pénzünkön” – Vályi István tovább vagdalkozik a Szőlő utcai jelentés napvilágra kerülése után

Máris mentegetőzik a Szőlő utcai jelentésben szereplő álhírterjesztő autós újságíró: Vályi István próbálja tisztára mosni magát
A rendőrségi jelentés szerint Vályi István is részt vett a Szőlő utcai ügyet elferdíteni kívánó politikai akcióban.
Az autós újságíró mindennek lehordta azokat a szakértőket és újságírókat, akik a nevét felemlegetik a javítóintézet ügyében álhírterjesztőként.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Szőlő utcai javítóintézet ügyében készült jelentésből kiderült, hogy Vályi István is részt vett az ügyet elferdíteni kívánó politikai akcióban.
Az autós influenszer a vádakra Facebook-bejegyzésben reagált:
kiálltam az igazamért és azért, amit igaznak érzek vagy gondolok”
– fogalmazott, hozzátéve, „szerencsére sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben nem voltam vagy leszek egyetlen politikai pártnak sem a tagja, vagy aktivistája, ahogyan titkos »kampányakcióban« sem vettem részt”.
Vályi az Instagram-oldalán még napokkal a jelentés nyilvánosságra kerülése után is ingerülten reagált arra, hogy kijelentéseiről egy sor médiaorgánum hírt adott. Egy autójában rögzített videóban ugyanis arról beszélt, hogy „a tehetségtelen és buta emberek mindig a hatalomhoz fognak dörgölőzni, mert önmaguktól semmit sem tudnak elérni”.
Szerinte „az önjelölt szakértők, újságírók és vloggerek” ezért támadják azokat – többek között őt is –, akik önerőből elértek valamit. A videóüzenetéhez fűzött kísérőszövegben azt írta,
más dolgotok nincs is, csak a mocskot és a szart dobálni, a mi pénzünkön”.
Az autós újságíró azzal folytatta, „hazudtok reggel, délben és este, miközben milliárdokat égettek el mindenki pénzéből. Egyszer majd elfogy az is, aztán mihez kezdtek?” – zárta gondolatmenetét Vályi István.
A Tisza Párttal szimpatizáló újságíró azt is megjegyezte a videójában, hogy nagyon kifejező nyelv a magyar, mert „a szer-etet, a gyűl-ölet. A gyűlölet pedig maga a hatalom, hogy bármit megtehetsz, meg is ölethetsz” – fogalmazott.
Vályi követőinek azt is megüzente, hogy nem „a propaganda csinovnyikoktól” kell félniük, hanem a saját lelkiismeretüktől. „Ezek sehonnan jönnek, és sehova mennek. A lőtéri kutya nem fog emlékezni rájuk” – utalt mindazokra, akik a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán megemlítették a nevét.
Emlékezetes, hogy nem ez volt az első eset, hogy Vályi István valótlant állított. Ahogy azt a Mandiner is megírta, az autós újságíró korábban az Erzsébet-táborokról terjesztett álhíreket napokon keresztül.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
