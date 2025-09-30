Ft
Vályi István Tisza Párt vlogger álhírterjesztés Magyar Péter javítóintézet jelentés hatalom

„Más dolgotok nincs is, csak a mocskot és a szart dobálni, a mi pénzünkön” – Vályi István tovább vagdalkozik a Szőlő utcai jelentés napvilágra kerülése után

2025. szeptember 30. 09:26

Az autós újságíró mindennek lehordta azokat a szakértőket és újságírókat, akik a nevét felemlegetik a javítóintézet ügyében álhírterjesztőként.

2025. szeptember 30. 09:26
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Szőlő utcai javítóintézet ügyében készült jelentésből kiderült, hogy Vályi István is részt vett az ügyet elferdíteni kívánó politikai akcióban.

Az autós influenszer a vádakra Facebook-bejegyzésben reagált:

kiálltam az igazamért és azért, amit igaznak érzek vagy gondolok”

– fogalmazott, hozzátéve, „szerencsére sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben nem voltam vagy leszek egyetlen politikai pártnak sem a tagja, vagy aktivistája, ahogyan titkos »kampányakcióban« sem vettem részt”.

Vályi nem tud leállni

Vályi az Instagram-oldalán még napokkal a jelentés nyilvánosságra kerülése után is ingerülten reagált arra, hogy kijelentéseiről egy sor médiaorgánum hírt adott. Egy autójában rögzített videóban ugyanis arról beszélt, hogy „a tehetségtelen és buta emberek mindig a hatalomhoz fognak dörgölőzni, mert önmaguktól semmit sem tudnak elérni”.

Szerinte „az önjelölt szakértők, újságírók és vloggerek” ezért támadják azokat – többek között őt is –, akik önerőből elértek valamit. A videóüzenetéhez fűzött kísérőszövegben azt írta, 

más dolgotok nincs is, csak a mocskot és a szart dobálni, a mi pénzünkön”. 

Az autós újságíró azzal folytatta, „hazudtok reggel, délben és este, miközben milliárdokat égettek el mindenki pénzéből. Egyszer majd elfogy az is, aztán mihez kezdtek?” – zárta gondolatmenetét Vályi István.

„Ne féljetek!”

A Tisza Párttal szimpatizáló újságíró azt is megjegyezte a videójában, hogy nagyon kifejező nyelv a magyar, mert „a szer-etet, a gyűl-ölet. A gyűlölet pedig maga a hatalom, hogy bármit megtehetsz, meg is ölethetsz” – fogalmazott.

Vályi követőinek azt is megüzente, hogy nem „a propaganda csinovnyikoktól” kell félniük, hanem a saját lelkiismeretüktől. „Ezek sehonnan jönnek, és sehova mennek. A lőtéri kutya nem fog emlékezni rájuk” – utalt mindazokra, akik a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán megemlítették a nevét.

Nem először állított valótlanságot

Emlékezetes, hogy nem ez volt az első eset, hogy Vályi István valótlant állított. Ahogy azt a Mandiner is megírta, az autós újságíró korábban az Erzsébet-táborokról terjesztett álhíreket napokon keresztül.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: képernyőfotó

Összesen 68 komment

Stego
2025. szeptember 30. 10:25
Amikor Vályi bekerült a Totalcar-ba, többé nem néztem a műsort, pedig akkor még nem is tudtam, hogy ilyen hitvány féreg. Nálam ő Győzike 2 volt mindig.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 30. 10:25
A lőtéri kutya sok mindenről tudomást sem szerez, mert hamar megdöglenődik. A reptéri kutya ellenben..
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2025. szeptember 30. 10:25
és ez egy "híres" ember + autós újságíró + követők ezrei követik, és vannak neki érzései amit igaznak érez, na így qrva könnyű..akkor bárki ( pl bayer, bede, etc ) bármelyik médiafelületen leírhatja azt hogy vályi egy szociopata pedofil mocsok, mert úgy érzi, ez az igazság...nincs annak a pöcegödörnek alja, amelyikben ezek búvárruha nélkül lubickolnak, mindig tudnak mélyebbre merülni...
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 30. 10:22
>>boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. szeptember 30. 10:07 • Szerkesztve Amikor arcon csap a karaktergyilkosság. Fordított helyzetben már nem olyan vicces, ugye ...<< ...Vályi elvtárs?
Válasz erre
1
0
