Máris mentegetőzik a Szőlő utcai jelentésben szereplő álhírterjesztő autós újságíró: Vályi István próbálja tisztára mosni magát

„Szerencsére sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben nem voltam vagy leszek egyetlen politikai pártnak sem a tagja, vagy aktivistája, ahogyan titkos »kampányakcióban« sem vettem részt” – próbált a jelentéssel szembemenni az álhírgyártó Vályi István.

Aki mást állít, az nem ismer vagy hazudik. (És egyben becsületsértést, rágalmazást követ el.)”

– fenyegetőzött a the Zone újságírója.

Nem ez volt az első eset, hogy Vályi István valótlant állított. Ahogy arról már lapunk is beszámolt, az autós újságíró korábban az Erzsébet-táborokról terjesztett álhíreket napokon keresztül.