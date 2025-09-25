Ft
Vályi István rendőrségi szőlő utca vád influenszer

Máris mentegetőzik a Szőlő utcai jelentésben szereplő álhírterjesztő autós újságíró: Vályi István próbálja tisztára mosni magát

2025. szeptember 25. 11:36

A rendőrségi jelentés szerint Vályi István is részt vett a Szőlő utcai ügyet elferdíteni kívánó politikai akcióban.

2025. szeptember 25. 11:36
null

Ahogy az már lapunk beszámolójában is szerepelt, a Szőlő utcai javítóintézet ügyében készült jelentésből kiderült, hogy Vályi István is részt vett az ügyet elferdíteni kívánó politikai akcióban.

Most az autós influenszer is reagált ezekre a vádakra Facebook-bejegyzésében

kiálltam az igazamért és azért, amit igaznak érzek vagy gondolok”

– védekezett az autós újságíró.

„Szerencsére sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben nem voltam vagy leszek egyetlen politikai pártnak sem a tagja, vagy aktivistája, ahogyan titkos »kampányakcióban« sem vettem részt” – próbált a jelentéssel szembemenni az álhírgyártó Vályi István.

Aki mást állít, az nem ismer vagy hazudik. (És egyben becsületsértést, rágalmazást követ el.)”

– fenyegetőzött a the Zone újságírója.

Nem ez volt az első eset, hogy Vályi István valótlant állított. Ahogy arról már lapunk is beszámolt, az autós újságíró korábban az Erzsébet-táborokról terjesztett álhíreket napokon keresztül.

Nyitókép: Facebook / Vályi István

Palmoilfree
2025. szeptember 25. 12:04
Ez is kezdi.
fortissima
2025. szeptember 25. 12:03
Ekrü123 2025. szeptember 25. 11:59 "és azért, amit igaznak érzek vagy gondolok"- Újságíróként nem az lenne a feladata, hogy utánanéz a tényeknek, mielőtt leír, vagy állít valamit? Azt , hogy Dunaújváros környékén nincs gyermekotthon, vagy , hogy a Szőlő utcai intézmény nem gyermekotthon még egy laikus is fél perc alatt kideríti, akkor egy újságíró pláne. Amennyiben nem teszi meg és az "érzelmei " alapján ítélkezik, úgy ne nevezze magát újságírónak, mert nem más , csak egyszerű propagandista. --- Totenkopf 2025. szeptember 25. 11:59 Legalább a pedofidesz gyorsabban dolgozik, mint a rendőrség. Tuzsonnak 28 perc elég volt, míg a rendőrség 10 év alatt sem jutott semmire. Külföldi titkosszolgálati szál, ugyebár. Ürgebőrbe varrt titkos jelentések.
Ekrü123
•••
2025. szeptember 25. 12:02 Szerkesztve
Totenkopf 2025. szeptember 25. 11:54 "Ki nem szarja le. Inkább válaszolják meg ki az a Zsolti bácsi?"- Ki más lenne? G-vel kezdődik, i a vége és hasonlít a neve a geczi szóra...De esélyes még a másik Zsolti...tudod aki 15 éves gyermekek faszáról kért fotókat nézegette...
Totenkopf
2025. szeptember 25. 12:01
Lami66Totenkopf 2025. szeptember 25. 12:00 Ki a zsolti bácsi? Hamar felejtetek ti ott a baloldalon. Nem volt olyan régen a bite zsolt ügy. Mit is csinált a bite? Emlékszel rá? Nem szenet lopott. Tán csak nem gyerekeket szexualizált? Megértem, hogy a fajtád sosem vállal felelősséget semmiért, hisz Kaleta nertársat is szépen elsikáltátok. A kegyelmi botrányotokról nem is szólva. Keresztények? Inkább farizeusok. Kommunistából és liberálisból átvedlett pedofideszesek.
