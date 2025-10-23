Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Radnai Márk Magyar Péter telex Békemenet Klág Dávid

Radnai Márk, akarjuk mondani a telexes Klág Dávid írt egy cikket saját rendezéséről és tetszett neki

2025. október 23. 22:37

A Telex mindent bevetett, hogy tartalommal töltse meg Magyar Péter unalmas és hosszú beszédét.

2025. október 23. 22:37
null

A politikai elemzők túlnyomó többsége szerint Magyar Péter október 23-ai beszéde unalmas és hosszú volt, valódi tartalom nélkül. Ezt alátámasztja, hogy már a beszéd közben elment az érdeklődők nagy része a Hősök teréről. Ehhez képest az önmagát függetlennek és objektívnek tartó Telex álhírgyáros szerzője után a portál másik újságírója Klág Dávid egészen elképesztő magaslatokba emelte a Tisza Párt vezetőjét, de az egész rendezvényről úgy számolt be, mintha csak egy Radnai Márk által rendezett mesében, – ahogy fogalmazott – „interaktív színházban” érezte volna magát. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy a Békemenetet és a Nemzet menetét összehasonlító cikkében fogalmazott,

mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt.

Nem meglepő, hogy a Telex összehasonlítása szerint a Magyar Péter-féle meneten 

a műsort a vonulás szerves részévé tette (...) egy interaktív színházra hasonlított, ahol a vonulóknak lehetőségeik voltak.

Ezzel szemben nem meglepő, hogy a Békemenetet közel sem ilyen meseszerűen mutatta be a magát függetlennek tartó portál újságírója. Klág Dávid szerint a Békemenet „passzív, lineáris mozgás volt egy konkrét céllal – hogy odaérjenek Orbán Viktorhoz a Kossuth térre, amivel tulajdonképpen azt üzente, hogy hozzá meg kell érkezni, ahol aztán foglalkozni lehet 1956-tal, és meg lehet hallgatni őt is.”

A Telex cikkének szerzője még a barátságtalan őszi időjárást is Magyar Péter javára fordította, noha a résztvevők aligha örültek a szakadó esőnek. Eszerint

az időjárás pont segített mindegyik tábornak, a Békemenet a szikrázó napsütésen egy kedves őszi kirándulás hangulatát árasztotta, a Nemzeti Menet pedig a délutánra várt és megérkezett eső miatt drámaibb kulisszákat, sötétebb képeket kapott.

Nem véletlen, hogy a Telex az év hazugságát is képes bevetni Magyar Péter érdekében, mivel egyértelmű, hogy a Békemeneten jóval többen voltak, mint Magyar Péterék rendezvényén. Ráadásul a Hősök terének környékéről már a Tisza Párt elnökének közel másfél órás beszéde alatt elszivárogtak a résztvevők.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
CubaLibre
2025. október 24. 00:12
Ma látszott igazán, mekkora kispöcs ez az üresfejű senki....semmi mondanivalója nincs..... Mocskos Tisza, trágyaszagú tiszások....
Válasz erre
0
0
Antifleto
2025. október 23. 23:19
A Telex-et csak degenerált pesti libsik olvassák.
Válasz erre
3
0
Abraka
2025. október 23. 23:07
Ezt a képet látva nagyonmagyar nagyonpéterről nekem a Vérmezőről a Szoborparkba száműzött pléhkunbéla jutott eszembe!
Válasz erre
3
0
westend
2025. október 23. 22:49
"a Nemzeti Menet (ja, "nemzeti", Manfréd wéber támogatásával :) pedig a délutánra várt és megérkezett eső miatt" - és tényleg jól jött a csapadék, így a slim-fit megváltó saját hívei körében végre a vízen járhatott a pódiumon. Csak a beszéde volt rövid :)
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!