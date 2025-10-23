Radnai Márk, akarjuk mondani a telexes Klág Dávid írt egy cikket saját rendezéséről és tetszett neki

a műsort a vonulás szerves részévé tette (...) egy interaktív színházra hasonlított, ahol a vonulóknak lehetőségeik voltak.

Ezzel szemben nem meglepő, hogy a Békemenetet közel sem ilyen meseszerűen mutatta be a magát függetlennek tartó portál újságírója. Klág Dávid szerint a Békemenet „passzív, lineáris mozgás volt egy konkrét céllal – hogy odaérjenek Orbán Viktorhoz a Kossuth térre, amivel tulajdonképpen azt üzente, hogy hozzá meg kell érkezni, ahol aztán foglalkozni lehet 1956-tal, és meg lehet hallgatni őt is.”

A Telex cikkének szerzője még a barátságtalan őszi időjárást is Magyar Péter javára fordította, noha a résztvevők aligha örültek a szakadó esőnek. Eszerint

az időjárás pont segített mindegyik tábornak, a Békemenet a szikrázó napsütésen egy kedves őszi kirándulás hangulatát árasztotta, a Nemzeti Menet pedig a délutánra várt és megérkezett eső miatt drámaibb kulisszákat, sötétebb képeket kapott.

Nem véletlen, hogy a Telex az év hazugságát is képes bevetni Magyar Péter érdekében, mivel egyértelmű, hogy a Békemeneten jóval többen voltak, mint Magyar Péterék rendezvényén. Ráadásul a Hősök terének környékéről már a Tisza Párt elnökének közel másfél órás beszéde alatt elszivárogtak a résztvevők.