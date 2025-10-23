Csalódottan szállingóztak el a résztvevők Magyar Péter hosszú és unalmas beszéde közben

Rengetegen hagyták el a Hősök terét Magyar Péter beszéde közben. A Tisza Párt elnöke először mintegy egy órán keresztül váratta a résztvevőket a szakadó esőben, de a beszéde is meglehetősen hosszúra nyúlt. A 24.hu szerint már a beszéd vége előtt jóval kiürült az Andrássy út. Azt írták,

annyira gyérül a Magyar beszédét hallgatók száma, hogy ahol a menet beért, például a Rippl Rónai utcánál, már nincs senki. A kivetítőknél sokan állnak, több tíz méteren keresztül, de aztán a következő kivetítőig ezt is meghaladó hosszúságú lyukakat látni.

Nem csoda, hogy az emberek már a rendezvény vége előtt elkezdték elhagyni a Hősök tere környékét. A közel másfél órás beszéd az elemzők szerint érdemben nem szólt semmiről és unalmas volt. Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző Facebook-bejegyzésében azt a kérdést tette fel,