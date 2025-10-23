Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G Fodor Gábor Tisza Párt MESTERTERV Nagy Attila Tibor Magyar Péter ellenzék beszéd

Csalódottan szállingóztak el a résztvevők Magyar Péter hosszú és unalmas beszéde közben

2025. október 23. 20:07

A baloldali sajtó is elismerte, jóval kevesebben vettek részt a Tisza Párt rendezvényén, mint amit a szervezők vártak.

2025. október 23. 20:07
null

Rengetegen hagyták el a Hősök terét Magyar Péter beszéde közben. A Tisza Párt elnöke először mintegy egy órán keresztül váratta a résztvevőket a szakadó esőben, de a beszéde is meglehetősen hosszúra nyúlt. A 24.hu szerint már a beszéd vége előtt jóval kiürült az Andrássy út. Azt írták, 

annyira gyérül a Magyar beszédét hallgatók száma, hogy ahol a menet beért, például a Rippl Rónai utcánál, már nincs senki. A kivetítőknél sokan állnak, több tíz méteren keresztül, de aztán a következő kivetítőig ezt is meghaladó hosszúságú lyukakat látni.

Nem csoda, hogy az emberek már a rendezvény vége előtt elkezdték elhagyni a Hősök tere környékét. A közel másfél órás beszéd az elemzők szerint érdemben nem szólt semmiről és unalmas volt. Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző Facebook-bejegyzésében azt a kérdést tette fel,

Ki nem unatkozott Magyar Péter beszéde alatt?

A poszt hozzászólói pedig arra mutattak rá, hogy az ellenzék vezetője beszédének több pontján Orbán Viktor 1989-es, forradalmi beszédét próbálta utánozni.

„Nem tudom összefoglalni. Itt feszengtünk 70-80 percig, hogy mi az állítás és mi következik belőle és mit akar saját híveitől, mire kéri őket” – elemezte Magyar Péter beszédét G. Fodor Gábor a Mandiner MESTERTERV című új műsorában. Rámutatott, Magyar Péter arra kérte a híveit, hogy fogják meg egymás kezét, majd menjenek haza és keressék egymást, emellett 56 másodperc néma csendre szólította a résztvevőket. Az elemző szerint 

ezek tényleg egy középszintű coachnak a fogásai akkor, ha fizetnek azért, hogy valaki elmenjen egy ilyen produkcióra, de egy kihívóhoz képest nagyon gyenge teljesítmény volt 

– értékelte Magyar Péter Hősök terén elmondott beszédét G. Fodor Gábor.

Ezt is ajánljuk a témában

Stratégiák, erővonalak, politikai tervek – indul a MESTERTERV a Mandineren!

Videó

Új elemzőműsorral bővül a Mandiner kínálata. A MESTERTERV házigazdája, Kereki Gergő állandó vendégeivel, Mráz Ágoston Sámuellel és G. Fodor Gáborral a legfontosabb politikai események mögötti stratégiákat vizsgálja. A premierben Orbán Viktor beszéde, a Békemenet és a Tisza párt felvonulása kerül terítékre.

Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

***

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2025. október 23. 20:22
Na gyerekek! - Igazodjunk kartávolságra,mert fent van a drón,nagy létszámot kéne prezentálnunk her weber nagyúrnak....😁
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. október 23. 20:19
Ne csodálkozzunk hogy gyenge minőség a szarosgatyás, pár éve még az emberek 99 % nem is tudta hogy létezik...
Válasz erre
1
0
elfújta az ellenszél
2025. október 23. 20:17
MInden elismerésem azoké, akik kivárták, aztán végighallgatták Tiszapeti beszédét. Az úttörő bátorságróba ehhez képest gyerekjáték volt.
Válasz erre
1
0
cutcopy
2025. október 23. 20:16
Ki nem unja még az összes beszédét, ugyanaz a reszelős robothang, ugyanaz a sótlan ráolvasó szöveg..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!