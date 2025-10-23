Csalódottan szállingóztak el a résztvevők Magyar Péter hosszú és unalmas beszéde közben

A poszt hozzászólói pedig arra mutattak rá, hogy az ellenzék vezetője beszédének több pontján Orbán Viktor 1989-es, forradalmi beszédét próbálta utánozni.
„Nem tudom összefoglalni. Itt feszengtünk 70-80 percig, hogy mi az állítás és mi következik belőle és mit akar saját híveitől, mire kéri őket” – elemezte Magyar Péter beszédét G. Fodor Gábor a Mandiner MESTERTERV című új műsorában. Rámutatott, Magyar Péter arra kérte a híveit, hogy fogják meg egymás kezét, majd menjenek haza és keressék egymást, emellett 56 másodperc néma csendre szólította a résztvevőket. Az elemző szerint
ezek tényleg egy középszintű coachnak a fogásai akkor, ha fizetnek azért, hogy valaki elmenjen egy ilyen produkcióra, de egy kihívóhoz képest nagyon gyenge teljesítmény volt
– értékelte Magyar Péter Hősök terén elmondott beszédét G. Fodor Gábor.