Stratégiák, erővonalak, politikai tervek – indul a MESTERTERV a Mandineren!

2025. október 23. 16:48

Új elemzőműsorral bővül a Mandiner kínálata. A MESTERTERV házigazdája, Kereki Gergő állandó vendégeivel, Mráz Ágoston Sámuellel és G. Fodor Gáborral a legfontosabb politikai események mögötti stratégiákat vizsgálja. A premierben Orbán Viktor beszéde, a Békemenet és a Tisza párt felvonulása kerül terítékre.

Indul a Mandiner legújabb műsora, a MESTERTERV!

Új politikai elemző műsorral jelentkezik a Mandiner: MESTERTERV címmel mostantól hétről hétre mélyebb összefüggéseket, stratégiákat és háttérfolyamatokat vizsgálunk meg a magyar közéletben.

A műsor házigazdája Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet igazgatójával, valamint G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával elemzi az aktuális politikai eseményeket.

A premier epizódban Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét elemzik, és részletesen értékelik a Békemenet politikai üzenetét illetve társadalmi súlyát, valamint megvizsgálják a Tisza párt által szervezett felvonulás jelentőségét is. 

A beszélgetés során arra is választ keresnek, melyik oldal tudta jobban mozgósítani híveit az ünnepi eseményre, és milyen következtetések vonhatók le a közelgő politikai szezonra nézve.

A MESTERTERV célja, hogy a nézők ne csak híreket kapjanak, hanem stratégiai rálátást is arra, hogyan gondolkodnak a politika kulcsszereplői, milyen érdekek mozgatják a döntéseket, és mi áll az események mögött.

 

Nézze meg a teljes beszélgetést élőben a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2

 

 

 

bagira004
2025. október 23. 17:55
Triumvirátus összefog Orbán kormányt megbuktatni akarja . Mihazánk se különb , ahogy a parlamentben felszólalnak szemükkel ölni tudnának gyűlölettől úgy villog .
nyugalom
2025. október 23. 17:01
Egy kiskakas is volt a békemeneten.
kimirszen
2025. október 23. 16:54
Na hol voltak többen faszkalapok? reddit.com/r/hungary/comments/1oe3s4o/fentr%C5%91l_is_sz%C3%A9p_l%C3%A1tszik_h%C5%91s%C3%B6k_tere_p%C3%A1r_perccel/#lightbox Ott messze ugye felismeritek az Erzsébet téri óriáskereket? Az milyen távolságra van a Hősök terétől?
