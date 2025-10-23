Stratégiák, erővonalak, politikai tervek – indul a MESTERTERV a Mandineren!

Ki nyeri október 23-át? A Mandiner legújabb műsorából minden kiderül!
Az október 23-án induló Mesterterv című műsorunkban elmondjuk, hogy politikai szempontból ki is nyerte a napot.
Új elemzőműsorral bővül a Mandiner kínálata. A MESTERTERV házigazdája, Kereki Gergő állandó vendégeivel, Mráz Ágoston Sámuellel és G. Fodor Gáborral a legfontosabb politikai események mögötti stratégiákat vizsgálja. A premierben Orbán Viktor beszéde, a Békemenet és a Tisza párt felvonulása kerül terítékre.
Indul a Mandiner legújabb műsora, a MESTERTERV!
Új politikai elemző műsorral jelentkezik a Mandiner: MESTERTERV címmel mostantól hétről hétre mélyebb összefüggéseket, stratégiákat és háttérfolyamatokat vizsgálunk meg a magyar közéletben.
A műsor házigazdája Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet igazgatójával, valamint G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával elemzi az aktuális politikai eseményeket.
A premier epizódban Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét elemzik, és részletesen értékelik a Békemenet politikai üzenetét illetve társadalmi súlyát, valamint megvizsgálják a Tisza párt által szervezett felvonulás jelentőségét is.
A beszélgetés során arra is választ keresnek, melyik oldal tudta jobban mozgósítani híveit az ünnepi eseményre, és milyen következtetések vonhatók le a közelgő politikai szezonra nézve.
A MESTERTERV célja, hogy a nézők ne csak híreket kapjanak, hanem stratégiai rálátást is arra, hogyan gondolkodnak a politika kulcsszereplői, milyen érdekek mozgatják a döntéseket, és mi áll az események mögött.
Nézze meg a teljes beszélgetést élőben a Mandiner YouTube-csatornáján!