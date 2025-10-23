Stratégiák, erővonalak, politikai tervek – indul a MESTERTERV a Mandineren!

Indul a Mandiner legújabb műsora, a MESTERTERV!

Új politikai elemző műsorral jelentkezik a Mandiner: MESTERTERV címmel mostantól hétről hétre mélyebb összefüggéseket, stratégiákat és háttérfolyamatokat vizsgálunk meg a magyar közéletben.

A műsor házigazdája Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet igazgatójával, valamint G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával elemzi az aktuális politikai eseményeket.

A premier epizódban Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét elemzik, és részletesen értékelik a Békemenet politikai üzenetét illetve társadalmi súlyát, valamint megvizsgálják a Tisza párt által szervezett felvonulás jelentőségét is.

A beszélgetés során arra is választ keresnek, melyik oldal tudta jobban mozgósítani híveit az ünnepi eseményre, és milyen következtetések vonhatók le a közelgő politikai szezonra nézve.