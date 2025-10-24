Itt vannak a hivatalos adatok: valóban kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a tiszás rendezvényen

Úgy tűnik, pont került az október 23-i számháború végére.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán számolt be arról, hogy kijöttek a hivatalos adatok, melyek szerint

a telefonok cellainformációi alapján is közel is dupla annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén.

Az elemző ismertette, az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-ei, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait.

Cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában