Tisza Párt kossuth téri rendőrség rendezvény Magyar Péter Hősök tere Békemenet Orbán Viktor

Itt vannak a hivatalos adatok: valóban kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a tiszás rendezvényen

2025. október 24. 15:51

A cellainformációk nem hazudnak.

2025. október 24. 15:51
null

Úgy tűnik, pont került az október 23-i  számháború végére.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán számolt be arról, hogy kijöttek a hivatalos adatok, melyek szerint 

a telefonok cellainformációi alapján is közel is dupla annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén.

Az elemző ismertette, az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-ei, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait.

Cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában 

az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren,

a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren vettek részt.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Mozgalmas napokon van túl Magyarország

Az operatív törzs MTI-hez eljuttatott közleményéből az is kiderült, hogy október 22-én a Műegyetem épületében tartott megemlékezésen 250-en, az '56-os hősök műegyetemi emlékművénél tartott koszorúzáson, a fáklyás felvonuláson, illetve a Bem téri ünnepségen 3000-en voltak. Október 23-án a reggeli zászlófelvonáson 250-en, a Müpában este tartott díszünnepségen pedig több, mint 1200-an vettek részt.

Továbbá jelezték, hogy a Nyitott Parlament program keretében 15 és 20 óra között közel 2700-an tekintették meg a Kupolacsarnokot, a Díszlépcsőházat és a Szent Koronát.

A Budapesten és az országszerte 357 helyszínen tartott megemlékezések mindenhol rendben zajlottak

 – közölte a nemzeti rendezvények biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs.

MTI/Mandiner

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

 

states-2
2025. október 24. 17:24
Úton az újabb Orbán-kétharmad.
nogradi
2025. október 24. 17:23
80 ezer fővel (by: operatív törzs) ez volt minden idők legérdektelenebb birkamanete.
nemecsek-3
2025. október 24. 17:22
Nem egyszerűbb lenne drónfelvételen megszámolni? Akkor annak nagyon max.90%-a lehetett szamárpofájú hív. Nem tudom a cellainformációnak mi a területi pontossága de gyanítom, hogy rendesen benyúlik a ligetbe, állatkertbe. Tőlem egyébként bármennyien lehetnek, attól ez az aljas pojáca ugyanaz marad mint volt. Szánalmas barom bohóc. De nem is tőle az impotens mitugrásztól tartanék ha hatalomra jutna, inkább a farvizén kriptákból feltámadó Szadesz , DK, Momentumos elmebeteg de akaraterős figuráktól akik már egyszer -kétszer rárontottak az országra és mindenek alá süllyesztették a kommunista rombolásból föl sem tápászkodott országot.
Nasi12
2025. október 24. 17:15
Anomália ha valaki mindkettön ott volt? Puzsirt láttam az elsön. Sztem a másodikat sem hagyta ki😀
