Itt vannak a hivatalos adatok: valóban kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a tiszás rendezvényen

A cellainformációk nem hazudnak.
Úgy tűnik, pont került az október 23-i számháború végére.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán számolt be arról, hogy kijöttek a hivatalos adatok, melyek szerint
a telefonok cellainformációi alapján is közel is dupla annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén.
Az elemző ismertette, az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-ei, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait.
Cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában
az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren,
a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren vettek részt.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Az operatív törzs MTI-hez eljuttatott közleményéből az is kiderült, hogy október 22-én a Műegyetem épületében tartott megemlékezésen 250-en, az '56-os hősök műegyetemi emlékművénél tartott koszorúzáson, a fáklyás felvonuláson, illetve a Bem téri ünnepségen 3000-en voltak. Október 23-án a reggeli zászlófelvonáson 250-en, a Müpában este tartott díszünnepségen pedig több, mint 1200-an vettek részt.
Továbbá jelezték, hogy a Nyitott Parlament program keretében 15 és 20 óra között közel 2700-an tekintették meg a Kupolacsarnokot, a Díszlépcsőházat és a Szent Koronát.
A Budapesten és az országszerte 357 helyszínen tartott megemlékezések mindenhol rendben zajlottak
– közölte a nemzeti rendezvények biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs.
MTI/Mandiner
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala