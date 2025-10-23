Máris győztest hirdettek: nincs több kérdés, ez a politikus nyerte meg október 23-át (VIDEÓ)

Elemzőként folyamatosan azt néztük, hol kellene abbahagyni ezt a beszédet – hangsúlyozta a Nézőpont igazgatója, aki azt is elárulta, már Magyar Péter beszédének a felétől azt várták, mikor viszi le a hangsúlyt a politikus.

Rátett még 40 percet a beszéde lehetséges végére és újra és újra nekifutott a történelem óráknak

– mutatott rá Mráz Ágoston Sámuel.

„A Fidesz erődemonstrációt tartott: jó erőben lévő párt, dinamikus miniszterelnök, világos politikai üzenet. Egyáltalán nem igaz az a feltételezés, hogy itt egy hanyatló, enervált kormánypárt van a színen” – hasonlította össze a miniszterelnök és a Tisza Párt elnöke beszédét G. Fodor Gábor. Szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter beszéde roppant hosszú volt. „Nem tudom összefoglalni. Itt feszengtünk 70-80 percig, hogy mi az állítás és mi következik belőle és mit akar saját híveitől, mire kéri őket (...) ezek tényleg egy középszintű coach nak a fogásai akkor, ha fizetnek azért, hogy valaki elmenjen egy ilyen produkcióra, de egy kihívóhoz képest nagyon gyenge teljesítmény volt.”