10. 23.
csütörtök
Magyar Péter Békemenet Fidesz mesterterv Orbán Viktor

Máris győztest hirdettek: nincs több kérdés, ez a politikus nyerte meg október 23-át (VIDEÓ)

2025. október 23. 21:11

„Mintha egy önjelölt Orbán Viktor beszédét hallottuk volna, aki történelemleckét tart.”

2025. október 23. 21:11
null

Nincs könnyű dolguk azoknak, akik Magyar Péter Hősök terén elmondott beszédét próbálják elemezni. A Tisza Párt elnöke rendkívül hosszan szónokolt, miközben beszédének nem volt mondandója – állapították meg a Mandiner MESTERTEV című új műsorának vendégei.

„Az volt a benyomásom, hogy nincs vektora a beszédének. Csapongó, iszonyatosan hosszú, és mintha egy önjelölt Orbán Viktor beszédét hallottuk volna, aki történelemleckét tart – több nekifutásból” – emelte ki Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője szerint Magyar Péter

pont azokat a feladatokat nem tudta elvégezni, ami egy politikai beszédnek a feladata lenne: hogy tematizáljon, lelkesítsen. A politikai teljesítmény alapján Orbán Viktor nyerte október 23-át.

Elemzőként folyamatosan azt néztük, hol kellene abbahagyni ezt a beszédet – hangsúlyozta a Nézőpont igazgatója, aki azt is elárulta, már Magyar Péter beszédének a felétől azt várták, mikor viszi le a hangsúlyt a politikus. 

Rátett még 40 percet a beszéde lehetséges végére és újra és újra nekifutott a történelem óráknak 

– mutatott rá Mráz Ágoston Sámuel.

„A Fidesz erődemonstrációt tartott: jó erőben lévő párt, dinamikus miniszterelnök, világos politikai üzenet. Egyáltalán nem igaz az a feltételezés, hogy itt egy hanyatló, enervált kormánypárt van a színen” – hasonlította össze a miniszterelnök és a Tisza Párt elnöke beszédét G. Fodor Gábor. Szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter beszéde roppant hosszú volt. „Nem tudom összefoglalni. Itt feszengtünk 70-80 percig, hogy mi az állítás és mi következik belőle és mit akar saját híveitől, mire kéri őket (...) ezek tényleg egy középszintű coach nak a fogásai akkor, ha fizetnek azért, hogy valaki elmenjen egy ilyen produkcióra, de egy kihívóhoz képest nagyon gyenge teljesítmény volt.”

A politikai cselekvés mikéntjére még így sem kaptunk választ. Nincs új politikai gondolat, nincs új cselekvési terv. Arra sem kaptunk választ, hogy hogyan fognak győzni 

– fejtette ki a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója. Ahogy fogalmazott, 

Ez egy gyenge, enervált, középszintű coach-nak volt a délutáni fellépése, aki magát szereti, de a politikai következtetések levonásáig nem jut el. De lehet, hogy majd a megbízók eljutnak a politikai következtetések levonásáig: vajon elég lesz-e ez a teljesítmény a rábízott feladat ellátására 

– tette fel a kérdést G. Fodor Gábor. A két elemző egybehangzó véleménye szerint 

azok, akik ott voltak, elkezdtek kételkedni Magyar Péterben. 

Hiába volt túl hosszú a beszéd, a Tisza Párt szimpatizánsai gyakorlatilag semmilyen lényegi kérdésre sem kaptak választ, beleértve arra, kik lesznek a párt jelöltjei, hogyan tervezik megnyerni a 2026-os választást és miniszterelnök-jelöltként hogyan irányítja az ellenzéki pártot a következő hónapokban.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

