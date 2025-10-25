Alföldi Róbert teljesen kiborult, Ausztria mossa kezeit, az oroszok megsértették Európa légterét, Orbán Viktor édesanyját pedig elkapták a Békemeneten

Salzburg–FTC: mossák kezeiket az osztrákok a vonatbotrány után, a magyarokra hárítják a felelősséget
A belügyminisztérium szerint nem tagadták meg a Fradi különvonatának belépést.
Hiába volt pénteken munkaszüneti nap, a hírek nem álltak meg. Összefoglaltuk a pénteki nap legfontosabb eseményeit!
Ahogy az várható volt, az október 23-ai ünnepi műsorok, valamint a kormánypárti és ellenzéki rendezvényekhez kapcsolódó számháború és ezek elemzése uralta a pénteki napot is – de azért legfőképp a Békemenet.
A két rendezvénnyel kapcsolatban egyre több közéleti szereplő formál véleményt. Ezek közül különösen érdekes Alföldi Róberté, aki Facebook-bejegyzésében fejti ki véleményét. Szerinte a kormányoldal hazaárulónak bélyegezte őt, a Fidesz politikája pedig megosztja a magyarokat és egymás ellen fordítja az embereket.
Alföldi, a Nemzeti Színház korábbi igazgatója, aki annak idején megengedte volna, hogy a színházban ünnepeljék a románok nemzeti ünnepét – vagyis Erdély 1918-as Romániához csatolását –, határozottan visszautasítja a hazaárulás vádját.
Bejegyzése végén Alföldi Róbert támogatásáról biztosítja Magyar Pétert, aki ugyan beszédeiben gyakran hangsúlyozza, hogy „nincs jobb- és baloldal, csak magyar”, ám a gyakorlatban sokszor a kormánypárti szavazókkal szemben uszítja hallgatóságát, és rendszeresen bizonyítékok nélkül vádol meg kormánypárti politikusokat és közszereplőket.
A csütörtöki nap egyik meghatározó eseménye volt, hogy Ausztria nemcsak hogy nem volt hajlandó beengedni a Ferencváros-szurkolók különvonatát, hanem még „mossa is kezeit”. A mintegy 500 Fradi-drukkert szállító vonat végül nem jutott át a határon, hanem visszatért Budapestre, így a szurkolók nem láthatták élőben az FTC sikerét.
A bécsi Kurier is beszámolt az ominózus vonatbotrányról, és az ügyben új részleteket osztott meg.
Cikkük szerint a magyar klub és Magyarország külügyminisztere is bosszús a történtek miatt, az osztrák rendőrség pedig nyomozást indított. A portál szerint a bécsi belügyminisztérium hamisnak nevezte azokat a magyar híreszteléseket, miszerint az osztrák rendőrség fordította volna vissza a vonatot.
Az osztrák rendőrség részéről nem volt hivatalos beavatkozás
– idézték a közleményüket. A minisztérium szerint nem tagadták meg a vonat belépését az országba, és nem is volt szükség az osztrák rendőrség közbelépésére.
A litván hatóságok bekérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét, és határozottan tiltakoztak amiatt, hogy két, a Kalinyingrádi terület felől érkező orosz repülőgép rövid időre megsértette az ország légterét.
„Csütörtök délután egy Szuhoj SzU–30-as vadászgép – feltehetően légi utántöltés gyakorlása közben – és egy IL–78-as légi utántöltő repülőgép mintegy 700 méterre behatolt Litvánia területe fölé, amelyet 18 másodperccel később hagytak el Kybartai város közelében” – áll a litván hadsereg közleményében.
Az incidens térségében azonnal felszállt két spanyol Eurofighter Typhoon, amelyek a NATO balti légtérvédelmi missziójában teljesítenek szolgálatot. A részletek ITT olvashatók.
A Politico csütörtöki élő hírfolyama végén négy következtetést vont le az Európai Tanács tárgyalásairól. Az egyik így szólt:
Orbán Viktort már nem érdekli a dolog.
A brüsszeli lap újságírója abból vezette le, hogy a magyar miniszterelnök csak este érkezett meg – elfelejtve azt a „kis” részletet, hogy október 23-a nemzeti ünnep Magyarországon, és Orbán Viktor a Békemeneten tartott beszéde miatt csatlakozott később az EU-csúcshoz.
Orbán Viktor édesanyját, Orbán Győzőnét egy viszonylag ismeretlen – mindössze 1640 feliratkozóval rendelkező – YouTuber teljesen véletlenül szólította le a Békemeneten. Az 1941-ben született gyógypedagógus pedig olyan rögtönzött interjút adott, amit kommunikációs órákon is megirigyelnének.
