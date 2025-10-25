Alföldi Róbert teljesen kiborult, Ausztria mossa kezeit, az oroszok megsértették Európa légterét, Orbán Viktor édesanyját pedig elkapták a Békemeneten

Ahogy az várható volt, az október 23-ai ünnepi műsorok, valamint a kormánypárti és ellenzéki rendezvényekhez kapcsolódó számháború és ezek elemzése uralta a pénteki napot is – de azért legfőképp a Békemenet.

Alföldi Róbert ordít és felháborodik

A két rendezvénnyel kapcsolatban egyre több közéleti szereplő formál véleményt. Ezek közül különösen érdekes Alföldi Róberté, aki Facebook-bejegyzésében fejti ki véleményét. Szerinte a kormányoldal hazaárulónak bélyegezte őt, a Fidesz politikája pedig megosztja a magyarokat és egymás ellen fordítja az embereket.