Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ferencváros FTC Magyarország Alföldi Róbert Békemenet Ausztria nemzeti ünnep baloldal

Alföldi Róbert teljesen kiborult, Ausztria mossa kezeit, az oroszok megsértették Európa légterét, Orbán Viktor édesanyját pedig elkapták a Békemeneten

2025. október 25. 06:08

Hiába volt pénteken munkaszüneti nap, a hírek nem álltak meg. Összefoglaltuk a pénteki nap legfontosabb eseményeit!

2025. október 25. 06:08
null

Ahogy az várható volt, az október 23-ai ünnepi műsorok, valamint a kormánypárti és ellenzéki rendezvényekhez kapcsolódó számháború és ezek elemzése uralta a pénteki napot is – de azért legfőképp a Békemenet. 

Alföldi Róbert ordít és felháborodik

A két rendezvénnyel kapcsolatban egyre több közéleti szereplő formál véleményt. Ezek közül különösen érdekes Alföldi Róberté, aki Facebook-bejegyzésében fejti ki véleményét. Szerinte a kormányoldal hazaárulónak bélyegezte őt, a Fidesz politikája pedig megosztja a magyarokat és egymás ellen fordítja az embereket.

Alföldi, a Nemzeti Színház korábbi igazgatója, aki annak idején megengedte volna, hogy a színházban ünnepeljék a románok nemzeti ünnepét – vagyis Erdély 1918-as Romániához csatolását –, határozottan visszautasítja a hazaárulás vádját.

Bejegyzése végén Alföldi Róbert támogatásáról biztosítja Magyar Pétert, aki ugyan beszédeiben gyakran hangsúlyozza, hogy „nincs jobb- és baloldal, csak magyar”, ám a gyakorlatban sokszor a kormánypárti szavazókkal szemben uszítja hallgatóságát, és rendszeresen bizonyítékok nélkül vádol meg kormánypárti politikusokat és közszereplőket.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Alföldi Róbert

Facebook

Idézőjel

Ordítva és felháborodva, kikérem magamnak!

Legyünk nagyvonalúak.

Az osztrákok mossák kezeiket a vonatbotrány miatt

A csütörtöki nap egyik meghatározó eseménye volt, hogy Ausztria nemcsak hogy nem volt hajlandó beengedni a Ferencváros-szurkolók különvonatát, hanem még „mossa is kezeit”. A mintegy 500 Fradi-drukkert szállító vonat végül nem jutott át a határon, hanem visszatért Budapestre, így a szurkolók nem láthatták élőben az FTC sikerét.

A bécsi Kurier is beszámolt az ominózus vonatbotrányról, és az ügyben új részleteket osztott meg

Cikkük szerint a magyar klub és Magyarország külügyminisztere is bosszús a történtek miatt, az osztrák rendőrség pedig nyomozást indított. A portál szerint a bécsi belügyminisztérium hamisnak nevezte azokat a magyar híreszteléseket, miszerint az osztrák rendőrség fordította volna vissza a vonatot.

Az osztrák rendőrség részéről nem volt hivatalos beavatkozás

– idézték a közleményüket. A minisztérium szerint nem tagadták meg a vonat belépését az országba, és nem is volt szükség az osztrák rendőrség közbelépésére.

Ezt is ajánljuk a témában

Ismét oroszok sértették meg az európai légteret

A litván hatóságok bekérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét, és határozottan tiltakoztak amiatt, hogy két, a Kalinyingrádi terület felől érkező orosz repülőgép rövid időre megsértette az ország légterét.

„Csütörtök délután egy Szuhoj SzU–30-as vadászgép – feltehetően légi utántöltés gyakorlása közben – és egy IL–78-as légi utántöltő repülőgép mintegy 700 méterre behatolt Litvánia területe fölé, amelyet 18 másodperccel később hagytak el Kybartai város közelében” – áll a litván hadsereg közleményében.

Az incidens térségében azonnal felszállt két spanyol Eurofighter Typhoon, amelyek a NATO balti légtérvédelmi missziójában teljesítenek szolgálatot. A részletek ITT olvashatók.

Ezt is ajánljuk a témában

Elvakította a brüsszeli lapot az Orbán-gyűlölet

A Politico csütörtöki élő hírfolyama végén négy következtetést vont le az Európai Tanács tárgyalásairól. Az egyik így szólt:

Orbán Viktort már nem érdekli a dolog. 

A brüsszeli lap újságírója abból vezette le, hogy a magyar miniszterelnök csak este érkezett meg – elfelejtve azt a „kis” részletet, hogy október 23-a nemzeti ünnep Magyarországon, és Orbán Viktor a Békemeneten tartott beszéde miatt csatlakozott később az EU-csúcshoz.

Ezt is ajánljuk a témában

A péntek esti show-t Orbán Viktor édesanyja lopta el: olyan interjút adott, amit mindenki megirigyelne

Orbán Viktor édesanyját, Orbán Győzőnét egy viszonylag ismeretlen – mindössze 1640 feliratkozóval rendelkező – YouTuber teljesen véletlenül szólította le a Békemeneten. Az 1941-ben született gyógypedagógus pedig olyan rögtönzött interjút adott, amit kommunikációs órákon is megirigyelnének.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitókép: Facebook

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Cs72
2025. október 25. 07:14
Véletlenül megrendezve adott interjút. Véletlenül felismerték a sok nyugger között. ! Tényleg nagy a szar. Már az anyját is beveti.
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. október 25. 06:54
Ez a kényes beszédű fiú vagy lány Alföldi talán vak is,süket is hogy nem tudja felfogni,a tisza a megosztó gyűlöletkeltő. Azon meg végképp nem kell csodálkozni hogy Románia nemzeti ünnepe ünneplése kudarcba fulladt a magyar nemzet Nemzeti Színházában. Ez a prájdtöltelék "időnként"(?)túl messzire megy. Egyrész nem baj,mert legalább bizonyítja a demokrácia a szólásszabadság meglétét.
Válasz erre
0
0
peppee
2025. október 25. 06:37
Azért a cikk cím adója vagy valaki a szerkesztőségből figyelhetne....az elkapás szó használata így egy kicsit fura....rendőrök szoktak elkapni valakit,ill. van egy csúnyább használata is...ha úgy írta volna,hogy elkapták néhány szóra,vagy egy rövid interjúra,úgy teljesen másként hangzik,de így simán hogy csak elkapták....
Válasz erre
1
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
•••
2025. október 25. 06:28 Szerkesztve
szellemi alföldi róbert természetesen nem támogatja a háborút azzal, hogy elnézi magyar péternek, hogy nincs mandátuma ukrajnába nem fegyvereket szállítani, mert a főnökei nem adtak neki ez peresze nem az első alkalom, hogy a baloldali éttermiség úgy gondolja, hogy a moralizálásuk önreflexió nélkül is érvényes akkor ennyi erővel putyin is mondhatja, hogy neki csupán az nem tetszik, hogy szevasztopolon fel kívánják húzni a nato zászlót, minden más csupán olyan járulékos veszteség amihez neki egyszerűen semmi köze
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!