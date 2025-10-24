Ft
10. 24.
péntek
Politico Orbán Viktor Európai Tanács

Elvakította a Politicót az Orbán-gyűlölet: csúnyán lyukra futott a brüsszeli lap

2025. október 24. 05:50

A lap újságírója nem nézett utána, hogy csütörtökön nemzeti ünnep volt Magyarországon.

2025. október 24. 05:50
null

A Politico csütörtöki élő hírfolyama végén négy konklúziót vont le az Európai Tanács tárgyalásával kapcsolatban.

Ebből az egyik a következő volt: „Orbán Viktort már nem érdekli a dolog” – ezt a brüsszeli lap újságírója abból következtette ki, hogy a magyar miniszterelnök csak este érkezett, azt az apró részletet kihagyva, hogy október 23-a nemzeti ünnep Magyarországon, és a miniszterelnök a Békementen tartott beszéde miatt ment később az EU-csúcsra.

„A magyar miniszterelnök nem is volt jelen az Ukrajnáról szóló megbeszéléseken, csak délután jelent meg. Elkerülte azt is, hogy a találkozóra érkezve a kamerák előtt nyilatkozzon, ahol a gazdasági növekedésre és a környezetvédelmi szabályok enyhítésére akart összpontosítani”

 – írta a Politico újságírója. 

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

 

