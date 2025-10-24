Elvakította a Politicót az Orbán-gyűlölet: csúnyán lyukra futott a brüsszeli lap

A Politico csütörtöki élő hírfolyama végén négy konklúziót vont le az Európai Tanács tárgyalásával kapcsolatban.

Ebből az egyik a következő volt: „Orbán Viktort már nem érdekli a dolog” – ezt a brüsszeli lap újságírója abból következtette ki, hogy a magyar miniszterelnök csak este érkezett, azt az apró részletet kihagyva, hogy október 23-a nemzeti ünnep Magyarországon, és a miniszterelnök a Békementen tartott beszéde miatt ment később az EU-csúcsra.