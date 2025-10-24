Elvakította a Politicót az Orbán-gyűlölet: csúnyán lyukra futott a brüsszeli lap

„Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén!” – Orbán Viktor beszédes fotóval jelentkezett a Békemenet után
„Köszönjük!” – írta a miniszterelnök.
A lap újságírója nem nézett utána, hogy csütörtökön nemzeti ünnep volt Magyarországon.
A Politico csütörtöki élő hírfolyama végén négy konklúziót vont le az Európai Tanács tárgyalásával kapcsolatban.
Ebből az egyik a következő volt: „Orbán Viktort már nem érdekli a dolog” – ezt a brüsszeli lap újságírója abból következtette ki, hogy a magyar miniszterelnök csak este érkezett, azt az apró részletet kihagyva, hogy október 23-a nemzeti ünnep Magyarországon, és a miniszterelnök a Békementen tartott beszéde miatt ment később az EU-csúcsra.
Ezt is ajánljuk a témában
„Köszönjük!” – írta a miniszterelnök.
„A magyar miniszterelnök nem is volt jelen az Ukrajnáról szóló megbeszéléseken, csak délután jelent meg. Elkerülte azt is, hogy a találkozóra érkezve a kamerák előtt nyilatkozzon, ahol a gazdasági növekedésre és a környezetvédelmi szabályok enyhítésére akart összpontosítani”
– írta a Politico újságírója.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar miniszterelnök elmondta: ha Brüsszel hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz, annak súlyos következményei lehetnek az európai gazdaságra nézve.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP