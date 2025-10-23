Orbán elárulta, mi lesz az első mondata a brüsszeli csúcson – a haját tépi majd Von der Leyen (VIDEÓ)

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Brüsszel célja az ukrán csatlakozás közelebb hozatala, ami eddig sikeresen meg lett akadályozva.

A befagyasztott pénzekkel kapcsolatban elmondta: ez egy nagyon bonyolult kérdés.

„Miután az oroszok – de mindegy is kiről van szó – a saját valutatartalékukat elhelyezték európai bankokban egy Euroclear nevű cégnél egy nagyobb összeget és még más magánbankoknál, és erről mind szerződések vannak és garanciák. Európában az egy jó üzletág, hogy a világ más országai euróban tartalékolják a pénzük egy részét és Európában helyezik el, de

hacsak egyetlen egy országét is egyszer elvesszük, ennek a biznisznek vége van, a büdös életben többet senki nem fog megbízni semmilyen európai pénzügyi intézetben, ha a tartaléka elhelyezéséről van szó”

– mondta el az első problémát a miniszterelnök.