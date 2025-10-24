Elkapták a Békemeneten Orbán Viktor édesanyját egy interjúra: minden kérdésre válaszolt, Hatvanpusztára, a zebrákra, még a cigányozásra is (VIDEÓ)

„Ha nem az édesanyja volnék, akkor is itt lennék a Békemeneten” – tette világossá Orbán Viktor édesanyja, akit egy youtuber szólított le és kérdezett a Békemeneten. Orbán Győzőné nem szokott a nyilvánosság előtt szerepelni, ennek ellenére nem utasította vissza Kersák István kérdéseit még annak ellenére sem, hogy nem tudta, a kérdező kormánypárti, vagy ellenzéki.

Orbán Viktor a Magyar Péterrel és a Tisza Párt szimpatizánsaival kapcsolatos kérdésre válaszolva kifejtette, meg tudja érteni az ellenzéki szimpatizánsokat is. Úgy látja, az emberek alapvetően nem politizálnak, valami jót szeretnének és ha megjelenik valaki, aki jót ígér nekik, azt támogatják.

Nem mondom, hogy mindenki azért van az ellenzékkel, mert Viktor ellen van, de ha egy ilyen szlogen elindul, az emberek hajlamosak arra, hogy anélkül is szidjanak valakit, hogy ismernék

– fogalmazott. Egy személyes történetét is felidézte. Amikor kopogtatócédulát gyűjtött, egy néni közölte vele, ő nem szavaz Orbán Viktorra, mert cigányra nem szavaz. A miniszterelnök édesanyja megkérdezte, mégis miből gondolja, hogy cigány, majd visszakérdezett, hogy őt is cigánynak gondolja-e? Elmondta, hogy ő Orbán Viktor anyukája. Orbán Győzőné a történettel kapcsolatban a suttogó propaganda veszélyeire hívta fel a figyelmet. Kiemelte: büszke a fiára, ha valóban cigány lenne, akkor – szavai szerint – még büszkébb lenne rá, amiért ilyen sokra vitte. Azt is világossá tette, „nem egy szórakoztató dolog”, hogy a fia a miniszterelnök, mert nagyon aggódik érte. Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy 12 unokája és 7 dédunokája van, akiknek a jövője nem mindegy.