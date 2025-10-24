Ft
Elkapták a Békemeneten Orbán Viktor édesanyját egy interjúra: minden kérdésre válaszolt, Hatvanpusztára, a zebrákra, még a cigányozásra is (VIDEÓ)

2025. október 24. 21:15

Orbán Győzőné nyíltan és őszintén válaszolt a kérdésekre és azt sem titkolta, mit gondol a zebrákról.

2025. október 24. 21:15
null

„Ha nem az édesanyja volnék, akkor is itt lennék a Békemeneten” – tette világossá Orbán Viktor édesanyja, akit egy youtuber szólított le és kérdezett a Békemeneten. Orbán Győzőné nem szokott a nyilvánosság előtt szerepelni, ennek ellenére nem utasította vissza Kersák István kérdéseit még annak ellenére sem, hogy nem tudta, a kérdező kormánypárti, vagy ellenzéki.

Orbán Viktor a Magyar Péterrel és a Tisza Párt szimpatizánsaival kapcsolatos kérdésre válaszolva kifejtette, meg tudja érteni az ellenzéki szimpatizánsokat is. Úgy látja, az emberek alapvetően nem politizálnak, valami jót szeretnének és ha megjelenik valaki, aki jót ígér nekik, azt támogatják. 

Nem mondom, hogy mindenki azért van az ellenzékkel, mert Viktor ellen van, de ha egy ilyen szlogen elindul, az emberek hajlamosak arra, hogy anélkül is szidjanak valakit, hogy ismernék 

– fogalmazott. Egy személyes történetét is felidézte. Amikor kopogtatócédulát gyűjtött, egy néni közölte vele, ő nem szavaz Orbán Viktorra, mert cigányra nem szavaz. A miniszterelnök édesanyja megkérdezte, mégis miből gondolja, hogy cigány, majd visszakérdezett, hogy őt is cigánynak gondolja-e? Elmondta, hogy ő Orbán Viktor anyukája. Orbán Győzőné a történettel kapcsolatban a suttogó propaganda veszélyeire hívta fel a figyelmet. Kiemelte: büszke a fiára, ha valóban cigány lenne, akkor – szavai szerint – még büszkébb lenne rá, amiért ilyen sokra vitte. Azt is világossá tette, „nem egy szórakoztató dolog”, hogy a fia a miniszterelnök, mert nagyon aggódik érte. Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy 12 unokája és 7 dédunokája van, akiknek a jövője nem mindegy.

Orbán Viktor édesanyja jót nevet a zebrákon

A miniszterelnök édesanyja a Hatvanpusztával kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, világossá tette,

Hatvanpuszta a férjéé és nem Orbán Viktoré. 

Arról is részletesen beszélt, hogyan jutott hozzá a férje a területhez, amely egykor József főherceg majorsága volt. Világossá tette, a birtok egy lepusztult tanyavilágban található, a férje pedig azt a pénzt fektette be az egykor lepusztult istállókból álló majorságba, amelyet a rendszerváltás előtt állami tulajdonban lévő kőbányából összegyűjtött. A hatvanpusztai birtokkal kapcsolatban arról is beszélt, műemlékről van szó, éppen ezért nem lehet akárhogy építkezni.

Mért tartanánk zebrát? Viktor meg pláne mért tartana zebrát?  Ez egy hülyeség, nem normális, aki kitalálta – jegyezte meg az ezzel kapcsolatos kérdésre a miniszterelnök édesanyja, aki világossá tette az erről szóló hírek nem izgatják, komikusnak tartja a zebra-sztorit. Elmondta, hogy a férjét ugyanakkor zavarják a Hatvanpusztával kapcsolatos ellenzéki híresztelések, mert

ő komoly ember, minden idegesíti, amit igazságtalannak tart.

Orbán Győzőné felidézte, korábban a férje az újságírókat szívesen fogadta a kőbányában, minden kérdésre válaszolt. Egyszer megkérdezték tőle, megverte-e a fiát, Orbán Győző pedig azt válaszolta azért kapott a fia, mert szemtelenkedett. Az apai pofont pedig másnap úgy tálalta a sajtó, hogy Orbán Viktort az apja brutálisan megverte. Azóta nem nyilatkozik – idézte fel Orbán Győzőné, akit nem érdekel, hogyan forgatják ki a szavait, de a fiára való tekintettel sem szívesen vállalna nyilvános szereplést.

Hitelből lett az Orbán-családé a gánti kőbánya

A kormányfő édesanyja visszautasította a gánti kőbánya megszerzésével kapcsolatos vádakat. Az ellenzék régóta azt híreszteli, hogy Orbán Győző a fiának köszönhetően szerezte meg az egykor állami tulajdonban lévő kőbányát. Orbán Győzőné tiszta vizet öntött a pohárba, világossá téve, hogy amikor a család megvette a kőbányát,

Viktor elsős gimnazista volt.

Azt is elmondta, a rendszerváltást követően privatizálták a Komlóhoz tartozó kőbányát, amit a miniszterelnök édesapja – három másik tulajdonossal együtt – hitelből vett meg, az ott dolgozók beleegyezésével. Ha ez nem történt volna meg, a bányát egy német vevő szerezte volna meg. Mivel a foglalkozása eredetileg mezőgazdasági gépüzemeltető volt, a kőbánya megvásárlása után tanulták meg, hogyan kell azt működtetni. Orbán Győző a hitelt 70 éves koráig törlesztette, amikor az letelt – mesélte Orbán Győzőné, aki azt sem titkolta el, hogy 

jól állnak anyagilag, ám világossá tette, hogy nem azért, mert a fia a miniszterelnök, 

hanem azért, mert a kőbánya – amelynek jelenleg sem csak a férje az egyedüli tulajdonosa – jól jövedelmező befektetésnek bizonyult. 

Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

 

