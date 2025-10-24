Magyar Péter kiborult: ez kevés volt a rendszerváltáshoz, a vidékiek a hibásak

Csalódottan szállingóztak el a résztvevők Magyar Péter hosszú és unalmas beszéde közben
A baloldali sajtó is elismerte, jóval kevesebben vettek részt a Tisza Párt rendezvényén, mint amit a szervezők vártak.
A Tisza Párt elnöke is elismerte, alulmaradtak a Békemenettel szemben, de az is kiderült, miért kezdődött késve a beszéde.
Sem a mozgósítás, sem pedig a szervezés nem nyerte el Magyar Péter tetszését – mondta a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó személy. Kiemelte, annak ellenére, hogy Forsthoffer Ágnes és Radnai Márk is mindent beleadott, a vidéki Tisza-szigetek alulmúlták a várakozásokat.
Mindent megtettünk, ugyanakkor nem sikerült rendszerváltó tömegeket felmutatni tegnap
– emelte ki az ellenzéki párt belső köreihez tartozó informátor. Ezt azzal indokolta, hogy
a vidékiek minden könyörgés ellenére nem jöttek el, vagy pedig késve érkeztek, ezért is kellett később indítani a menetet. A megjelentek lelkesedése felülmúlta a várakozásokat, ugyanakkor Magyar Péternek ez sem volt elég.
A tegnapi tömeg résztvevőinek döntő többsége Budapestről érkezett, ez pedig a Tisza Párt elnökének is feltűnt. A lap információi szerint a pártvezér az általa kudarcosnak ítélt október 23-ai program miatt a szervezők is megkapták a magukét Magyar Pétertől.
Az ellenzéki politikus azt is nehezményezte, hogy a beszéde közben nagyon sokan feladták, és egyszerűen hazamentek.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter október 23-ai ünnepi beszéde az elemzők többségének a véleménye szerint is összeszedetlen volt, túl hosszúra nyúlt, unalmasra és csapongóra sikeredett, miközben valódi mondandója nem volt.
Noha mint kiderült, maga Magyar Péter is elégedetlen volt a rendezvénnyel, az ellenzéki – magát függetlennek tituláló – Telex szinte mesébe illő képekkel próbálta bemutatni a Nemzet menetét, szembeállítva a Békemenettel, amelyen már a hivatalos adatok szerint is kétszer annyian vettek részt, mint Magyarék ünnepségén.
A Telex mindent bevetett, hogy tartalommal töltse meg Magyar Péter unalmas és hosszú beszédét.
A cellainformációk nem hazudnak.
Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó