Magyar Péter kiborult: ez kevés volt a rendszerváltáshoz, a vidékiek a hibásak

A tegnapi tömeg résztvevőinek döntő többsége Budapestről érkezett, ez pedig a Tisza Párt elnökének is feltűnt. A lap információi szerint a pártvezér az általa kudarcosnak ítélt október 23-ai program miatt a szervezők is megkapták a magukét Magyar Pétertől.

Az ellenzéki politikus azt is nehezményezte, hogy a beszéde közben nagyon sokan feladták, és egyszerűen hazamentek.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter október 23-ai ünnepi beszéde az elemzők többségének a véleménye szerint is összeszedetlen volt, túl hosszúra nyúlt, unalmasra és csapongóra sikeredett, miközben valódi mondandója nem volt.

Noha mint kiderült, maga Magyar Péter is elégedetlen volt a rendezvénnyel, az ellenzéki – magát függetlennek tituláló – Telex szinte mesébe illő képekkel próbálta bemutatni a Nemzet menetét, szembeállítva a Békemenettel, amelyen már a hivatalos adatok szerint is kétszer annyian vettek részt, mint Magyarék ünnepségén.