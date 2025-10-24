Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter Békemenet nemzeti ünnep

Magyar Péter kiborult: ez kevés volt a rendszerváltáshoz, a vidékiek a hibásak

2025. október 24. 17:45

A Tisza Párt elnöke is elismerte, alulmaradtak a Békemenettel szemben, de az is kiderült, miért kezdődött késve a beszéde.

2025. október 24. 17:45
null

Sem a mozgósítás, sem pedig a szervezés nem nyerte el Magyar Péter tetszését – mondta a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó személy. Kiemelte, annak ellenére, hogy Forsthoffer Ágnes és Radnai Márk is mindent beleadott, a vidéki Tisza-szigetek alulmúlták a várakozásokat. 

Mindent megtettünk, ugyanakkor nem sikerült rendszerváltó tömegeket felmutatni tegnap 

– emelte ki az ellenzéki párt belső köreihez tartozó informátor. Ezt azzal indokolta, hogy 

a vidékiek minden könyörgés ellenére nem jöttek el, vagy pedig késve érkeztek, ezért is kellett később indítani a menetet. A megjelentek lelkesedése felülmúlta a várakozásokat, ugyanakkor Magyar Péternek ez sem volt elég. 

A tegnapi tömeg résztvevőinek döntő többsége Budapestről érkezett, ez pedig a Tisza Párt elnökének is feltűnt. A lap információi szerint a pártvezér az általa kudarcosnak ítélt október 23-ai program miatt a szervezők is megkapták a magukét Magyar Pétertől. 

Az ellenzéki politikus azt is nehezményezte, hogy a beszéde közben nagyon sokan feladták, és egyszerűen hazamentek.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter október 23-ai ünnepi beszéde az elemzők többségének a véleménye szerint is összeszedetlen volt, túl hosszúra nyúlt, unalmasra és csapongóra sikeredett, miközben valódi mondandója nem volt.

Noha mint kiderült, maga Magyar Péter is elégedetlen volt a rendezvénnyel, az ellenzéki – magát függetlennek tituláló – Telex szinte mesébe illő képekkel próbálta bemutatni a Nemzet menetét, szembeállítva a Békemenettel, amelyen már a hivatalos adatok szerint is kétszer annyian vettek részt, mint Magyarék ünnepségén.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

Összesen 161 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemenvagyoken
2025. október 24. 20:31
Szerencsétlen bütyök, folyamatosan megpróbálja utánozni Orbánt, de szegénykém nagyon tehetségtelen. Semmi önálló gondolat, semmi elképzelés, semmi távlatos gondolkodás. Igaz, a félhülye prolinak a mocskosfideszezés is elegendő szellemi táplálék.
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2025. október 24. 20:27
Amúgy ezek a tiszarosok tegnap tényleg eldobálták a magyar zászlókat? Csak mert hallottam ilyesmit, de sehol sem találok erről infót.
Válasz erre
0
0
zsocc44
2025. október 24. 20:25
Azon vagyok meglepve, hogy valaki meglepődik a Tisza “eredményén”… akik elmentek azok Kalácsony Gelgőke szavazói voltak… oszt ennyi… nincs itt semmi látnivaló, erős 8-10%-ra számíthat a Tisza jövőre… ha!
Válasz erre
0
0
dzsini75
2025. október 24. 20:22
Hahó Tiszások……. Ha legközelebb “repülős” fotót “csináltok” a “tömegről”, akkor a Városligeti tóba ne felejtsetek vizet “rajzolni”……. 😂😂😂😂😂😂
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!