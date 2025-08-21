Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Rayo Vallecano Szeged Grodno Konferencia-liga szurkolók

Mindenki a spanyolokon nevet, akiket csúnyán megszívattak Szegeden

2025. augusztus 21. 16:11

Erre nem számítottak.

2025. augusztus 21. 16:11
null

A labdarúgó Konferencia-liga utolsó, negyedik selejtezőfordulójában Szegeden, zárt kapuk kötött rendezik a fehérorosz Nyeman Grodno és spanyol Rayo Vallecano párharc első felvonását. Két spanyol szurkoló ezt a mérkőzést szerencsétlenségében Feröeren nézi majd a tévében.

A sorsolás értelmében előre tudni lehetett, hogy a topligás csapat a fehérorosz együttessel vagy a feröeri Klaksvíkkal fog megmérkőzni a főtábláért. Mivel az első meccs 2–0-s Klaksvík győzelmet hozott, a García család lezártnak tekintette a párharcot, és előre megvették repülőjegyüket a feröeri idegenbeli mérkőzésre.

A szegedi visszavágón sokáig úgy tűnt, a feröeri kiscsapat tovább is fog jutni, ám a Grodno a 80. és a 84. percben egyenlített, aztán a tizenegyespárbajban továbbjutott. Ez pedig azt jelenti, hogy a Rayo nem Feröeren, hanem a fehérorosz együttes nemzetközi hazai mérkőzéseinek helyszínén, Szegeden lép pályára az utolsó selejtezőfordulóban – írja a Nemzeti Sport.

Garcíáék 4700 eurót fizettek ki a kiruccanásért, s mivel nem akarták, hogy a pénzük teljesen veszendőbe menjen, elutaztak a szigetországba, ahol tévén nézik a Rayo és a Grodno mérkőzését, amelyet ma este 8 órai kezdettel Szegeden rendeznek – zárt kapuk mögött”

– tette hozzá a portál.

Mint ismert, az ETO FC is ma (csütörtökön) lép pályára a sorozat selejtezőjében, méghozzá 19 órakor osztrák Rapid Wient fogadja.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Jose Jordan/AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!