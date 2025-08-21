Frappáns válasz: közleményben adott történelemórát a kormány Magyar Péteréknek
A baloldalt fel kellett világosítani arról, ki is volt Orseolo Péter.
Néhány mazochista rajongót leszámítva a többségük ugyanis utálja.
„Igazából megértem a tiszás hírportálok szerkesztőit, hogy a tűzijátékban szereplő »dölyfös és felfuvalkodott« Orseolo Péterről egyből a Tisza párt elnöke jutott az eszükbe.
Néhány mazochista rajongót leszámítva a többségük ugyanis utálja a lépten-nyomon a médiát csicskáztató agresszív pojácát, és csak felsőbb utasításra tolják a propagandáját.”
