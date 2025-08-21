Ft
08. 21.
csütörtök
Magyar Péter árulás tűzijáték

Megértem a tiszás hírportálok szerkesztőit, hogy a tűzijátékban szereplő „dölyfös és felfuvalkodott” Orseolo Péterről egyből a Tisza párt elnöke jutott az eszükbe

2025. augusztus 21. 16:15

Néhány mazochista rajongót leszámítva a többségük ugyanis utálja.

2025. augusztus 21. 16:15
Mandula Viktor
Mandula Viktor
„Igazából megértem a tiszás hírportálok szerkesztőit, hogy a tűzijátékban szereplő »dölyfös és felfuvalkodott« Orseolo Péterről egyből a Tisza párt elnöke jutott az eszükbe.

Néhány mazochista rajongót leszámítva a többségük ugyanis utálja a lépten-nyomon a médiát csicskáztató agresszív pojácát, és csak felsőbb utasításra tolják a propagandáját.”

olvaso9
2025. augusztus 21. 17:08
Pontos (mint legtöbbször).
regi-nyarakon21
2025. augusztus 21. 16:53
Akinek nem inge, ne vegye magára, petire mégis egyből feladták a sajátjai. Aztán ő még rátett egy lapáttal a kommentjével. Számomra ettől az amúgy is szép tűzijáték még felértékelődött.
nyugalom
2025. augusztus 21. 16:51
A szektasoknak tartsanak töriórát!
Héja
2025. augusztus 21. 16:32
Két Péter találó párhuzama. A mostani van olyan hitvány, mint az előző.
