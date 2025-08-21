„Igazából megértem a tiszás hírportálok szerkesztőit, hogy a tűzijátékban szereplő »dölyfös és felfuvalkodott« Orseolo Péterről egyből a Tisza párt elnöke jutott az eszükbe.

Néhány mazochista rajongót leszámítva a többségük ugyanis utálja a lépten-nyomon a médiát csicskáztató agresszív pojácát, és csak felsőbb utasításra tolják a propagandáját.”

Fotó: Mediaworks/Markovics Gábor