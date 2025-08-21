Ft
08. 21.
csütörtök
Egri Gábor benzinkirály luxusautó Magyar Péter

Magyar Pétert támogathatja a luxuséletet élő, „antiszemita” benzinkirály

2025. augusztus 21. 16:29

Egri Gábor a benzinársapka támadásával haknizta végig a baloldali médiumokat, miközben őt nem viselhette meg túlságosan anyagilag a korlátozás, hiszen azután is luxuséletet élt. Most pedig úgy tűnik, Magyar Péter mögé áll be az üzletember.

2025. augusztus 21. 16:29
Egri Gábor

Egri Gábor nem csak egy luxusmilliárdos, az elmúlt években tudatosan pozicionálta magát a politikai térben: a kormánnyal való szembenállása után most a Tisza Párt körül kezd felbukkanni potenciális mecénásként – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont cikke alapján. Az írás szerint Magyar Péter háttérembere még 2022 után fordult szembe a kormánnyal, főként az autósok érdekeit védő benzinársapka és az üzemanyagpiaci szabályozás miatt, amelyek csökkentették a profitját.

Az Ellenpont szerint egy luxusautókkal körülvett milliárdos lehet Magyar Péter egyik támogatója. Mint írták, bár Egri Gábor a Tisza mellett nyíltan nem foglalt állást, mégis erősen kapcsolódik az ellenzéki párthoz.

Magyar Péter stábja ugyanis 2024 novemberében a Holiday Beach Hotelben tartott sajtótájékoztatót, majd bizalmas beszélgetést, ez a szálloda pedig Egri érdekeltsége.

Innen dobatta ki Magyar a Mediaworks riporterét:

Egri a Független Benzinkutak Szövetségének elnökeként már 2022-ben konfliktusba került a kormánnyal. Az ársapka-politikát nyíltan bírálta, szerinte az tönkretette a független kutakat, és veszélybe sodorta az üzemanyag-ellátást. Azonban a független kutak végül nem mentek tönkre, és a cégadatok szerint az általa működtetett kúthálózat is szép eredményeket, több tízmilliárdos bevételeket ért el.

Egrit sem viselhette meg túlságosan a benzinárstop, hiszen a luxus az élete része maradt. Az Origo forrásai még 2022-ben meséltek a lapnak egy szerintük jellemző történetet. Egri Gábor egy üzleti vita hevében „végső érvként” 4 millió eurót, azaz több mint egymilliárd forintot dobott ki az asztalra. „Összegumizva, 500 eurósokban”.

A magát „Benzinkirálynak” neveztető férfi mégis a benzinársapka bevezetését követően lett médiasztár a hatósági benzinárat támadó baloldali orgánumokban. Ugyanakkor éles kormányellenes támadásai ellenére neki nem okozott különösebb nehézséget az üzemanyagárak maximalizálása. 

Azóta törölt közösségi médiás felületein mutogatta például azokat a sokmilliós luxusautókat, amelyeket többnyire szlovákiai cégei nevén futtat. 

Az antiszemita botrány

Az óbudai beruházások kapcsán Egri aktív szerepet játszott a Római-partért Egyesület nevű civil szervezetben — ez a szervezet azért küzdött, hogy a terület árvízvédelmét közvetlenül a parton alakítsák ki, ne pedig attól távolabb, ártérré minősítve ezzel a Római-part lakóházakkal beépített részét.

A politikai aktivizmus azonban 2017-ben durva fordulatot vett, amikor a Római-partért Egyesület antiszemita posztjai miatt botrányba keveredett. Az egyesület egyik bejegyzése szerint, „zsidó értelmiségiek egy csoportja gettóba akarja zárni” a Római-parton élők egy részét.

Az akkori főpolgármester, Tarlós István meg is vonta tőlük a névhasználati jogot. Ennek ellenére Egri még 2024-ben is az egyesület szimbólumaival jelent meg egy sajtótájékoztatón, nem határolódott el tőlük.

Nyitókép: YouTube / Napi.hu

 

mivivi
2025. augusztus 21. 17:17
Ha nem vigyázunk akkor 2026-ban vagy 2030-ban antiszemita, náci hatalomátvétel lehet, a petya körei teli vannak ilyen zsidógyűlölőkkel és az antiszemita mi hazánk egyre nagyobb.
madre79
2025. augusztus 21. 17:03
Együtt mennek a sittre!
elégia
2025. augusztus 21. 16:39
Egri inkább örülnél, hogy luk van a seggeden, egyre erőlködsz. Nem áll ez jól neked, te kis antiszemita söpredék.
Takagi
2025. augusztus 21. 16:35
Maffiozók egymásra találnak. Ő jó milliárdos.
