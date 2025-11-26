Adót emelnének, de válaszolni nem mernek: megszorításokkal készül a Tisza Párt

Magyar Péter a budai luxusból játssza a nép egyszerű gyermekét (VIDEÓ)
Az „el- és kitartott” Magyar Péter hitelességének nyomába eredt az alkotmányjogász.
A fővárosi közgyűlésen a Tisza Párt megszorító csomagjáról kérdeztük Magyar Péter embereit. Ők azonban nem mertek érdemben nyilatkozni. Lehet, hogy Magyar Péter őket is „agyhalottnak” tartja?
A Fővárosi Közgyűlésen forgatott stábunk.
A Tisza Párt képviselőit az indexen kiszivárgott megszorító csomagjukról szerettük volna megkérdezni.
A Tisza Párt megszorító csomagjának értelmében:
Ezek az intézkedések szorosan összekapcsolódnak Brüsszel elvárásaival.
Magyar Péter emberei, azonban nem válaszoltak kérdéseinkre, csak akkor bátrak, amikor adót kell emelni. Egyébként nem mernek nyilatkozni, elképzelhető, hogy amiatt nem engedi őket mikrofon elé a Tisza-vezér, mert „agyhalottnak” tartja őket.
