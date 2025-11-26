Adót emelnének, de válaszolni nem mernek: megszorításokkal készül a Tisza Párt

Progresszív, 22-33%-os SZJA-emelést vezetnének be.

Egy átlagos magyar családnak 30%-kal csökkentenék a családi adókedvezményeit.

Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5%-ra, a középvállalkozásoknak 18%-ra emelnék a társasági adóját.

32%-os ÁFÁ-t vetnének ki az 1600 cm3 feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.

20%-os özvegyi nyugdíjadót vezetnének be.

Bevezetnék az eb- és macskaadót és 4%-os különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire.

Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

Ezek az intézkedések szorosan összekapcsolódnak Brüsszel elvárásaival.

Magyar Péter emberei, azonban nem válaszoltak kérdéseinkre, csak akkor bátrak, amikor adót kell emelni. Egyébként nem mernek nyilatkozni, elképzelhető, hogy amiatt nem engedi őket mikrofon elé a Tisza-vezér, mert „agyhalottnak” tartja őket.