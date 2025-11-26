Ft
Ft
11. 26.
szerda
YouTube agyhalott Fővárosi Közgyűlésen stábunk Magyar Péter Mandiner

Adót emelnének, de válaszolni nem mernek: megszorításokkal készül a Tisza Párt

2025. november 26. 12:28

A fővárosi közgyűlésen a Tisza Párt megszorító csomagjáról kérdeztük Magyar Péter embereit. Ők azonban nem mertek érdemben nyilatkozni. Lehet, hogy Magyar Péter őket is „agyhalottnak” tartja?

2025. november 26. 12:28
A Fővárosi Közgyűlésen forgatott stábunk.

 A Tisza Párt képviselőit az indexen kiszivárgott megszorító csomagjukról szerettük volna megkérdezni.
A Tisza Párt megszorító csomagjának értelmében: 

  • Progresszív, 22-33%-os SZJA-emelést vezetnének be. 
  • Egy átlagos magyar családnak 30%-kal csökkentenék a családi adókedvezményeit.
  • Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5%-ra, a középvállalkozásoknak 18%-ra emelnék a társasági adóját.
  • 32%-os ÁFÁ-t vetnének ki az 1600 cm3 feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.
  • 20%-os özvegyi nyugdíjadót vezetnének be.
  • Bevezetnék az eb- és macskaadót és 4%-os különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire.
  • Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

Ezek az intézkedések szorosan összekapcsolódnak Brüsszel elvárásaival.

 Magyar Péter emberei, azonban nem válaszoltak kérdéseinkre, csak akkor bátrak, amikor adót kell emelni. Egyébként nem mernek nyilatkozni, elképzelhető, hogy amiatt nem engedi őket mikrofon elé a Tisza-vezér, mert „agyhalottnak” tartja őket. 

Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

 

lendvaiildiko
2025. november 26. 12:49
TIsza - vau-vau és miau-miau.... Várom az olyan ai rövid videókat, ahol Petru (Magyar Péter) horkol az ágyban, mellett cicusa, és kutyusa. A macska jól pofánvágja, a kutya harapdálja és kilökik az ágyból a kutya- és cica-adó emelés miatt. Ezek a barmok magukra haragították a kutya és macska kedvelőket. Tyúkmonynyi agyuk sincs, egy macska nem kötődik a házhoz. A szomszédéié is idejárnak enni, meg haza is.... A kutyaadót beszedni, adminisztrálni, etc óriási macera, gondolom, akkor újra kötelező az oltás, de szerintem érdemes lenne még a lovakra, tehenekre, tyúkokra is adót kivetni....
tapir32
2025. november 26. 12:37
A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. A betegek elégetettségi felmérése alapján a magyar egészségügy jól teljesít. A betegek döntő többsége elégedett az ellátással. A kórházak és eü. intézmények bezárásának, leépítésének és az optimális szakember/beteg arány csökkenésének a következménye az ellátás hiánya és az ebből következő magas halálozás és egészségkárosodás. Az eü. intézmények leépítése, bezárása pontosan az amit a Tisza akar! Üres, hazug vádaskodás és tudatlanság a Tisza egészségüggyel kapcsolatos álláspontja!
csulak
2025. november 26. 12:36
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
tapir32
2025. november 26. 12:35
A kórházak és eü. intézmények bezárásának, leépítésének és az optimális szakember/beteg arány csökkenésének a következménye az ellátás hiánya és az ebből következő magas halálozás és egészségkárosodás. Az eü. intézmények leépítése, bezárása pontosan az amit a Tisza akar!
